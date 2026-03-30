Globalna trgovina bez rješenja: WTO završio sastanak bez ključnog sporazuma

Ministri 166 zemalja nisu uspjeli postići dogovor o digitalnim carinama i reformi WTO-a, unatoč višednevnim pregovorima.

Ministarski sastanak Svjetske trgovinske organizacije (WTO) završio je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak bez postizanja dogovora o produljenju moratorija na carine u e-trgovini niti o širem programu reformi ove opterećene globalne institucije za trgovinska pravila.

Glavna direktorica Ngozi Okonjo-Iweala izjavila je da su ministri iz 166 zemalja nastavili raditi i nakon što je četverodnevni sastanak u Kamerunu u nedjelju ušao u produžetke, no na kraju je tijekom noći prekinula pregovore.

“Blizu smo cilja, ali…”

“Vrijeme nam je iscurilo. Neki su već uhvatili letove, neki su ih promijenili, a neki uskoro moraju otići”, rekla je u priopćenju. “Ukratko, vrlo smo blizu paketa sporazuma iz Yaoundéa koji bi bio važan za članice i budućnost organizacije. Radili smo jako naporno i jako smo blizu, ali još nismo stigli do cilja.”

Okonjo-Iweala predložila je da članice iskoriste nacrte tekstova razvijene tijekom četverodnevnih ministarskih rasprava kako bi u daljnjim pregovorima u sjedištu WTO-a u Ženevi dovršile dogovore o preostalim pitanjima.

To uključuje plan reformi, koji je trebao biti glavni rezultat sastanka, kao i produljenje moratorija na e-trgovinu koji istječe u ponedjeljak.

Više dužnosnika ranije je navelo da se nazire kompromis oko četverogodišnjeg produljenja moratorija, uz klauzulu o postupnom ukidanju od otprilike godinu dana, kako bi se poslovni sektor mogao prilagoditi, piše Politico.

Manjina blokira promjene

Washington je, međutim, tražio znatno dulje razdoblje. Američki pregovarači zalagali su se za desetogodišnje produljenje. Brazil je u posljednji trenutak blokirao dogovor, protiveći se bilo kakvom produljenju moratorija.

Osim toga, američki dužnosnici povezali su produljenje moratorija s dogovorom o širem planu reformi WTO-a, što je dodatno zakompliciralo pregovore i produbilo američko nezadovoljstvo sustavom pregovaranja u organizaciji. U priopćenju objavljenom tijekom noći, britanski ministar trgovine Peter Kyle izjavio je da ovo nije bio ishod kojem su se nadali. “Ujedinjeno Kraljevstvo naporno je radilo na promjenama koje WTO treba, a izostanak zajedničke odluke ovaj tjedan predstavlja velik korak unatrag za globalnu trgovinu.”

“Slučaj za reformu WTO-a, kako bi bio relevantniji, fleksibilniji i pristupačniji, sada je još snažniji. Pozivamo manjinu koja blokira promjene da prepozna potrebu za kompromisom. U međuvremenu ćemo uskoro okupiti manju skupinu ministara iz država članica kako bismo razgovarali o tome kako osigurati snažnu budućnost slobodne i poštene trgovine.”, istaknuo je Kyle.