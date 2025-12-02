Meloni želi zlatne rezerve proglasiti narodnim vlasništvom – no iza toga se krije druga namjera

Italija raspolaže trećim najvećim zlatnim rezervama na svijetu, odmah iza SAD-a i Njemačke, s oko 2452 tone plemenitog metala. Trenutačno se njihova tržišna vrijednost procjenjuje na približno 285 milijardi eura.

Zastupnici iz desne koalicije Giorgije Meloni nastoje proglasiti talijanske zlatne rezerve vlasništvom talijanskog naroda — potez za koji kritičari strahuju da bi mogao utrti put prodaji tog metala u režiji vlade.

Italija ima treće najveće zlatne rezerve na svijetu, nakon SAD-a i Njemačke, s približno 2452 tone, prema podacima Banke Italije. Nakon nedavnog snažnog rasta globalnih cijena, njihova trenutna tržišna vrijednost iznosi oko 285 milijardi eura.

Banka Italije navodi da posjeduje zlato kao dio službenih deviznih rezervi zemlje. Te zalihe “ulijevaju povjerenje u stabilnost talijanskog financijskog sustava i eura” i predstavljaju “jamstvo za Banku Italije u ispunjavanju njezinih javnih funkcija”, priopćila je središnja banka.

Reorganizacija Banka Italije

No zastupnici Melonijine stranke Braća Italije žele dodati odredbu u nadolazeći proračunski zakon kojom bi se proglasilo da “zlatne rezerve kojima upravlja i koje drži Banka Italije pripadaju talijanskom narodu”, piše Financial Times.

“Osjećamo potrebu to jasno reći — to zlato je plod rada našeg naroda”, rekao je senator Lucio Malan, glavni stranački jastreb Braće Italije. “To je zlato oduvijek bilo vlasništvo naroda Italije.”

Pitanje vlasništva nad talijanskim zlatnim rezervama zaokuplja desne stranke još od reorganizacije Banke Italije prije deset godina, kada su financijske institucije, uključujući i privatne banke, postale nominalni dioničari središnje banke.

Meloni je još 2014., mnogo prije nego što je postala premijerka, u govoru u parlamentu žalila zbog “eksproprijacije” “monetarnog suvereniteta” talijanskog naroda i inzistirala da se “ni pod kojim okolnostima” talijansko zlato ne smije “dirati od strane novih vlasnika naše središnje banke”.

Prodaja radi javnih financija

ECB je u ponedjeljak priopćio da su ga talijanske vlasti konzultirale o nacrtu amandmana i da trenutačno razmatra pitanje.

Nova rasprava zabrinula je neke ekonomiste, koji upozoravaju da bi takva promjena olakšala izabranim talijanskim vladama, sadašnjima ili budućima, prodaju zlata kako bi se otplatio dio golemog državnog duga — ili prikupila sredstva za kronično podfinancirane socijalne usluge poput zdravstva ili obrazovanja.

“Sustavno smanjivanje razine zlatnih rezervi kako bi se olakšale javne financije ravno je poruci svijetu: došli smo do točke u kojoj moramo prodavati zlato jer drugih izvora nemamo”, napisao je prošlog mjeseca ekonomist Salvatore Rossi, bivši glavni direktor središnje banke, u talijanskom listu La Stampa.

Oporbena Demokratska stranka sugerira da su Braća Italije ponovno otvorila to pitanje kako bi skrenula pozornost javnosti s “pogubnog” rasta troškova života i drugih praktičnih problema koji mnogim talijanskim obiteljima otežavaju život.