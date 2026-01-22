Naplaćena premija društava za osiguranje u 2025. godini 2,1 milijardu eura

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje na kraju 2025. godine iznosila je 2,07 milijardi eura, što je 7,5 posto više u odnosu na godinu ranije, pokazuje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U prosincu 2025. je u Hrvatskoj poslovalo 14 društava za osiguranje. Od ukupne premije koje su naplatili 335,9 milijuna eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja te 1,7 milijardi eura na premiju neživotnih osiguranja.

Na godišnjoj razini ukupna naplaćena premija u 2025. povećana je za 7,5 posto, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,1 posto, a rast premije životnih osiguranja 0,2 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, s 35,2 posto. Slijedi osiguranje cestovnih vozila (19,7 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 posto) te zdravstveno osiguranje (8,8 posto).

Iznos likvidiranih šteta u 2025. iznosio je 1,2 milijarde eura, što je smanjenje od tri posto u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je dio koji se odnosi na neživotno osiguranje lani porastao za 4,3 posto, na 856,9 milijuna eura, dok je iznos likvidiranih šteta u životnom osiguranju pao za 16,8 posto, na 364,3 milijuna eura.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 39,9 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,3 posto, zdravstveno osiguranje 11,8 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 7,9 posto.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji na kraju 2025. i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 9,6 posto, na 536,2 milijuna eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,5 posto, koliko je iznosio krajem 2024. godine, na 25,9 posto na kraju 2025. godine.

Drugo je Euroherc osiguranje, s tržišnim udjelom od 13,1 posto te rastom naplaćene premije za 10 posto, na 271,4 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,6 posto te naplaćenom premijom od 260,2 milijuna eura, uz rast za 6,3 posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska, kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini skočila za 3,1 posto, na 229,6 milijuna eura, uz tržišni udio od 11,1 posto. Peto je Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 11,4 posto, na 161,3 milijuna eura, uz tržišni udio od 7,8 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.