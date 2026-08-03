NLB nije uspio dosegnuti prag za preuzimanje Addiko Banke

Do isteka roka za prihvaćanje ponude, dioničari koji posjeduju 31,22 posto svih izdanih dionica Addika prihvatili su ponudu NLB-a. Time NLB nije uspio dosegnuti prag za preuzimanje. Iz NLB-a su danas priopćili da dobrovoljna ponuda za preuzimanje kontrole nad Addiko Bankom nije zaprimila dovoljan broj izjava o prihvaćanju ponude.

U međuvremenu su iz Raiffeisen Bank Internationala (RBI) danas potvrdili da su do 29. srpnja u 17 sati zaprimili izjave o prihvaćanju za ukupno 10.831.435 dionica Addika. To odgovara udjelu od 56,16 posto dionica Addiko Banke, čime je RBI premašio prag za preuzimanje od 55 posto, izvještava STA.

NLB nudio znatno višu cijenu od RBI-ja

NLB je u okviru dvaput povećane ponude za dionicu Addiko Banke ponudio 37 eura, umanjeno za eventualne buduće isplate dividendi. To je predstavljalo premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku ponudu austrijske bankarske grupe RBI, koja je za dionicu nudila 26,5 eura. U međuvremenu je NLB snizio prag uspješnosti svoje ponude sa 75 posto na 50 posto plus jednu dionicu, dok je prag uspješnosti ponude RBI-ja iznosio 55 posto.

Ponuda se neće produžiti

Kako su pojasnili iz NLB-a, do isteka roka za prihvaćanje platnom i namirbenom agentu ukupno je na prodaju predano 6.087.353 dionica Addika, što predstavlja 31,22 posto svih izdanih dionica društva. Stoga se namira ponude neće provesti, a ponuda se, u skladu s člankom 19. stavkom 3. austrijskog Zakona o preuzimanjima, neće produžiti.

Brodnjak: Ostajemo uvjereni u strateške koristi povezivanja

„NLB je svim dioničarima Addika ponudio potpuno transparentnu ponudu po atraktivnoj cijeni. Razumijemo i poštujemo činjenicu da je nisu svi dioničari procijenili takvom i prihvatili, no i dalje smo uvjereni da brojne prednosti i strateške koristi mogućeg povezivanja dviju grupacija ostaju nepromijenjene. I dalje ostajemo predani stvaranju vrijednosti za dioničare – zato smo odredili cijenu za koju smo smatrali da je primjerena dioničarima Addika, ali i odgovorna prema našim vlastitim dioničarima“, izjavio je predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak.

Ujedno su zahvalili svim dionicima koji su im iskazali povjerenje, a zaposlenicima, klijentima i partnerima Addika poželjeli mnogo uspjeha i u budućnosti.

Strategija ostaje usmjerena na rast u jugoistočnoj Europi

„NLB nastavlja svojim putem s nepokolebljivom ambicijom. Naša kapitalna pozicija ostaje snažna, sredstva koja smo namijenili ovoj transakciji i dalje su na raspolaganju, a naša strategija ostaje nepromijenjena: ostvarivati održiv i profitabilan rast u jugoistočnoj Europi, kako organski tako i putem preuzimanja kada se za to stvore odgovarajući uvjeti“, dodao je Brodnjak.

Forbes Slovenija (link na originalni članak)