Raiffeisen na pragu pobjede u slovensko-austrijskoj borbi za Addiko Banku

Unatoč nižoj ponudi, Raiffeisen osigurao potporu dioničara s više od 55 posto dionica Addiko Banke.

Austrijska banka Raiffeisen nižom je ponudom od NLB-a uvjerila dioničare Addiko Banke koji drže više od 55 posto dionica. U borbi za preuzimanje Addiko Banke između NLB-a i austrijske bankarske grupacije Raiffeisen Bank International (RBI), čini se da je pobjedu odnio RBI.

RBI je na svojim internetskim stranicama objavio da su do današnjeg dana njihovu ponudu za preuzimanje prihvatili dioničari koji posjeduju 55,6 posto dionica Addiko Banke. Time je RBI dosegnuo prag potreban za uspješno preuzimanje, prenosi STA.

Do danas u 9 sati ujutro RBI je zaprimio izjave o prihvaćanju ponude za preuzimanje od vlasnika 10.720.331 dionice Addiko Banke. To predstavlja 55,58 posto ukupnog temeljnog kapitala banke i premašuje prag za preuzimanje od 55 posto.

Broj dionica na koje se odnose zaprimljene izjave uključuje i 1.878.167 dionica srpske Alta Group, koja posjeduje 9,63 posto Addiko Banke, ali putem opcija za kupnju dodatnih dionica svoj utjecaj u vlasničkoj strukturi povećava na 29,59 posto.

Raiffeisen nije zaprimio opozive

Objava RBI-ja uslijedila je nakon što je u četvrtak u 17 sati istekao rok koji je NLB dao dioničarima Addiko Banke, a koji su već prihvatili ponudu RBI-ja, da opozovu svoju izjavu o prihvaćanju i svoje dionice ponude u okviru konkurentske ponude najveće slovenske banke.

Do danas u 9 sati RBI nije zaprimio nijednu izjavu o opozivu, no zbog tehničkih razloga ostavlja mogućnost da ih još naknadno primi. Ponuda RBI-ja vrijedi do 29. srpnja u 17 sati.

NLB u okviru svoje dvaput povećane ponude za jednu dionicu Addiko Banke nudi 37 eura, umanjeno za eventualne buduće isplate dividendi. Ta ponuda, koja također istječe 29. srpnja, znatno je viša od ponude RBI-ja. Naime, predstavlja premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku ponudu RBI-ja, koji za dionicu nudi 26,50 eura.

NLB je u međuvremenu snizio prag uspješnosti svoje ponude sa 75 posto na 50 posto plus jednu dionicu, dok prag uspješnosti ponude RBI-ja ostaje na 55 posto.

U četvrtak, neposredno prije isteka roka za opoziv izjava o prihvaćanju ponude RBI-ja, iz NLB-a su priopćili da su njihovu ponudu prihvatili dioničari koji drže više od 30 posto dionica Addiko Banke.

Raiffeisen želi povratak na slovensko, NLB ulazak na hrvatsko tržište

NLB i RBI natječu se za preuzimanje Addiko Banke sa sjedištem u Beču, koja je nastala iz propale Hypo Alpe Adria Banke i posluje na području bivše Jugoslavije. RBI preuzimanjem Addiko Banke želi, među ostalim, ponovno ući na slovensko tržište, s kojeg se povukao prije nekoliko godina. S druge strane, NLB želi preko preuzete banke dodatno proširiti svoju prisutnost u regiji, a ponajprije ući na hrvatsko tržište bankarskih usluga, prenosi STA.

Forbes slovenija (link na originalni članak)