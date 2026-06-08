Povijesna transakcija vrijedna 30 milijardi eura: Rađa se druga najveća banka eurozone

Najveća talijanska banka pokrenula je rekordno preuzimanje kojim želi stvoriti bankarskog diva vrijednog 126 milijardi eura i učvrstiti svoju dominaciju na domaćem tržištu.

Talijanski bankarski sektor mogao bi dobiti novog diva. Intesa Sanpaolo, najveća talijanska banka po tržišnoj vrijednosti, objavila je u ponedjeljak ponudu vrijednu 30,6 milijardi eura za preuzimanje konkurentske banke Monte dei Paschi di Siena (MPS), čime je pokrenula najveću bankarsku transakciju u povijesti zemlje.

Ponuda, koja kombinira gotovinu i dionice, dolazi u trenutku kada se talijansko bankarstvo nalazi usred intenzivnog vala konsolidacije. Intesa svojim potezom ne samo da pokušava dodatno učvrstiti vodeću poziciju na domaćem tržištu, nego i preduhitriti konkurente koji su posljednjih mjeseci pokazivali interes za MPS.

Banka je priopćila da njezina ponuda predstavlja premiju od 12,5 posto u odnosu na zaključnu cijenu dionice MPS-a krajem prošlog tjedna, čime vrijednost banke procjenjuje na 27,4 milijarde eura.

Od spašavanja do poželjne mete

MPS ima posebno mjesto u europskoj financijskoj povijesti. Osnovana još 1472. godine, smatra se najstarijom bankom na svijetu koja i danas posluje. Nakon godina problema i državnog spašavanja 2017. godine, talijanska je država tijekom 2023. i 2024. postupno smanjila vlasnički udio i vratila banku u privatne ruke.

Posljednjih godinu dana MPS se ponovno našao u središtu interesa investitora, ponajviše zbog značajnog udjela u osiguravateljskom divu Generaliju, jednoj od najvrjednijih financijskih kompanija u Italiji.

Intesina ponuda istodobno je zasjenila Banco BPM, koji se dugo smatrao najizglednijim partnerom za spajanje s MPS-om. Banco BPM je još u nedjelju signalizirao spremnost za početak pregovora, no prema talijanskim pravilima o preuzimanju formalna ponuda Intese sada značajno ograničava manevarski prostor upravi MPS-a, piše Reuters.

Stvaranje europskog diva

Ako transakcija bude uspješno zaključena, nova grupacija postala bi druga najveća bankarska skupina u eurozoni, odmah iza španjolskog Santandera.

Intesa procjenjuje da bi spojena banka imala tržišnu kapitalizaciju od oko 126 milijardi eura te neto dobit od 16 milijardi eura do 2029. godine. Za usporedbu, dvije su banke prošle godine zajedno ostvarile 13,6 milijardi eura dobiti.

Kako bi unaprijed riješila moguće regulatorne prepreke, Intesa je već dogovorila prodaju dijela poslovanja osiguravateljskoj grupi Unipol. U slučaju uspješnog preuzimanja, Unipol bi preuzeo 635 poslovnica MPS-a, odnosno približno polovicu njegove mreže, zajedno sa središnjim uredima u Sieni.

Unipol je pritom najavio ulaganje do 3,5 milijardi eura te spajanje tog poslovanja s bankom BPER, čime bi nastala nova institucija koja bi zadržala ime Banca Monte dei Paschi.

Borba za Generali

Iza cijelog posla krije se i strateški interes za Generali. MPS je do udjela u najvećem talijanskom osiguravatelju došao kroz prošlogodišnju akviziciju Mediobance, a upravo je taj paket dionica jedan od najatraktivnijih dijelova transakcije za Intesu.

Poslovni model Intese snažno se oslanja na upravljanje imovinom i osiguranje, a interes za Generali nije novost. Banka je još 2017. razmatrala preuzimanje osiguravatelja, no od plana je tada odustala.

Izvršni direktor Carlo Messina sada poručuje da bi nakon preuzimanja Intesa zadržala i Mediobancu i njezin brend, kao i udio u Generaliju.

Transakcija bi mogla zakomplicirati planove UniCredita, koji je tijekom prošle godine također izgradio značajan vlasnički udio u Generaliju. Time se bitka za kontrolu nad ključnim dijelovima talijanskog financijskog sustava dodatno zaoštrava.

Za investitore je, međutim, najvažnija poruka jasna: nakon godina relativne stabilnosti talijansko bankarstvo ponovno ulazi u fazu velikih transformacija, a Intesa Sanpaolo želi biti glavni arhitekt novog poretka.