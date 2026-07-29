Polugodišnja konsolidirana dobit Dalekovoda 15 milijuna eura

Dalekovod je u prvom polugodištu ove godine ostvario neto dobit od gotovo 15 milijuna eura, što je 79 posto ili 6,6 milijuna eura više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuje konsolidirani nerevidirani financijski izvještaj Dalekovoda.

Ukupni konsolidirani prihodi u prvom polugodištu od 144 milijuna eura povećani su na godišnjoj razini za šest posto, dok su istovremeno rashodi smanjeni za 1,1 posto, na 129 milijuna eura.

EBITDA je povećana za 6,7 milijuna eura i iznosi 17,9 milijuna eura.

Dalekovod je, kako se navodi, u prvoj polovici godine nastavio s dinamičnim ugovaranjem te knjiga ugovora iznosi 449 milijuna eura. Posebno se ističu ugovori sklopljeni sa Svenska Kraftnetom, koji upravlja prijenosnim sustavom električne energije u Švedskoj, u ukupnom iznosu od gotovo 30 milijuna eura te ugovaranje dodatne opcije na projektu izgradnje dalekovoda na dionici Odensala – Kappetorp u okolici Stockholma.

S intenzivnim ugovaranjem se nastavilo i u srpnju, naročito u Njemačkoj gdje je ugovoreno 147 milijuna novih poslova sa TenneT-om, tako da knjigu ugovora krajem srpnja iznosi gotovo 600 milijuna eura.

Nastavak pozitivnih trendova Dalekovod očekuje i u narednom razdoblju, zbog činjenice da postoji značajna potreba ulaganja i u energetsku i u prometnu infrastrukturu te ukupnu elektrifikaciju u Europi.