Porezni imunitet mogao bi Trumpu uštedjeti više od 600 milijuna dolara

Predsjednik SAD-a dobio je široku zaštitu od mogućih poreznih sporova baš dok ostvaruje najveće prihode u životu.

Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche u utorak je potpisao dokument kojim su Donald Trump, njegova dva najstarija sina i njegova kompanija dobili široki imunitet od mogućih poreznih sporova s federalnom vladom. To je najjasniji pokazatelj da predsjednik osobno profitira od nagodbe s Poreznom upravom SAD-a (IRS), koju je tužio svega nekoliko dana nakon povratka na dužnost jer nije spriječila objavu njegovih osobnih poreznih prijava.

Nagodba dolazi u iznimno pogodnom trenutku. Donald Trump je tijekom 2025. godine, zahvaljujući poslovima povezanim s kriptovalutama i licenciranjem brendova, zaradio procijenjenih 1,4 milijarde dolara, pretvorivši prvu godinu nakon povratka u Bijelu kuću u najprofitabilniju godinu života. Ako je predsjednik dobio produljenje roka za podnošenje porezne prijave za 2025., njegovi porezni savjetnici upravo sada vjerojatno pokušavaju shvatiti kako prikazati golemi niz prihoda ostvarenih ove godine.

Trump svjestan sukoba interesa

Trump nikada nije skrivao svoj stav prema porezima. Kada ga je Hillary Clinton tijekom predsjedničke debate 2016. optužila da ne plaća porez, odgovorio je: “To me čini pametnim.” A ujedno i mnogo bogatijim. Ako Trump uspije pronaći načine da izbjegne poreze na prihode iz 2025., mogao bi uštedjeti više od pola milijarde dolara, prema procjenama Forbesa.

Sukob interesa koji stoji iza svega toliko je očit da ga je i sam Trump priznao.

“Ja sam taj koji donosi odluku, zar ne?”, rekao je u listopadu u Ovalnom uredu. “Znate, ta odluka morala bi završiti na mom stolu. Prilično je čudno donositi odluku kojom zapravo plaćam sam sebi.”

Trump je prvo sugerirao da bi eventualnu odštetu donirao u dobrotvorne svrhe, prije nego što se odlučio za kreativniji pristup. Vlada mu neće isplatiti novac,umjesto toga, Trump je dobio mogućnost da plati manje novca državi. Potez podsjeća na staru izreku “ušteđeni novac jednak je zarađenom novcu”, s istim krajnjim rezultatom: više novca u Trumpovu džepu.

Na upite o svemu Bijela kuća pitanja je preusmjerila na Trump Organization. Kompanija nije osporila procjene, nego je objavila opširno priopćenje u kojem napada IRS i navodi da “nagodba nastoji osigurati odgovornost zbog dugotrajnog i sustavnog neuspjeha IRS-a da zaštiti osjetljive porezne podatke”.

Eksplozija poslova nakon izbora

Kao i sama nagodba, i Trumpova golema zarada rezultat je predsjedničke funkcije. Uoči izbora 2024. Trump je najavio novi kripto projekt World Liberty Financial, koji je prodavao tokene svima zainteresiranima. Ti tokeni nisu davali vlasnički udio u kompaniji, zbog čega u početku gotovo nitko nije obraćao pažnju na projekt.

No nakon Trumpove izborne pobjede prodaja je eksplodirala. Struktura posla bila je osmišljena tako da golemi iznosi novca završavaju kod obitelji Trump. Nakon prvih 15 milijuna dolara prodaje, čak 75 posto prihoda odlazilo je obitelji Trump, od čega je 70 posto završavalo kod tadašnjeg novoizabranog predsjednika.

Do kraja 2024. u projekt je uloženo više od 50 milijuna dolara, a početkom nove godine tempo se dodatno ubrzao.

Sporazum potpisan s Poreznom upravom mogao bi se pokazati jednim od najvrjednijih “poslova” u životu Donalda Trumpa foto: Kent NishimuraI/AFP

Tokeni nisu bili jedino što je Trump prodavao. Kako je Forbes prvi objavio, u siječnju 2025. sklopio je tajni dogovor o prodaji dijela vlasništva u World Liberty Financialu. Wall Street Journal kasnije je otkrio da je kupac bila kompanija povezana sa šeikom Tahnoonom bin Zayedom Al Nahyanom, koja je u posao trebala uložiti 500 milijuna dolara.

Dogovor navodno nije uključivao prihode od prodaje tokena, iako su upravo oni tada bili glavni posao World Libertyja. Kompanija je kasnije pokrenula stablecoin koji je druga kompanija povezana sa šeikom Tahnoonom podržala višemilijardnim ulaganjem.

Trump je iz prodaje izašao s procijenjenih 375 milijuna dolara zarade prije poreza, što bi teoretski moglo stvoriti federalni porezni račun od oko 140 milijuna dolara.

Misteriozni kupci s Bliskog istoka

Istog mjeseca, neposredno prije povratka u Bijelu kuću, Trump je lansirao i vlastiti memecoin. Token je izričito upozoravao ulagače da “nije zamišljen kao investicijska prilika”, ali interes javnosti bio je golem. Manija trgovanja generirala je procijenjenih 315 milijuna dolara transakcijskih naknada za novoizabranog predsjednika SAD-a, što bi teoretski stvorilo dodatnih 115 milijuna dolara poreznih obveza.

Nakon što je postavio svoj kripto aparat za bogaćenje, Trump je ponovno preuzeo predsjedničku funkciju. Novac je počeo pristizati u ogromnim količinama.

U travnju je visokofrekventna trgovačka kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kupila 25 milijuna dolara tokena World Libertyja. Dva mjeseca kasnije još jedna misteriozna organizacija iz UAE-a, Aqua1 Foundation, kupila je dodatnih 100 milijuna dolara tokena.

Potom je mala zdravstvena kompanija Alt5 Sigma objavila zaokret prema kriptovalutama i plan kupnje više od 700 milijuna dolara vrijednih tokena World Libertyja.

Tijekom godine World Liberty prodao je ukupno oko 1,3 milijarde dolara tokena. Od toga je 75 posto završilo kod obitelji Trump, dok je sam predsjednik navodno zaradio oko 700 milijuna dolara, što bi moglo generirati dodatnih 260 milijuna dolara poreznih obveza.

Njegovi sinovi istodobno su putovali svijetom sklapajući nove licencne i upravljačke ugovore. Takvi su poslovi 2024. donijeli oko 50 milijuna dolara prihoda. Ako je 2025. bila jednako uspješna, to bi moglo značiti dodatnih 15 do 20 milijuna dolara poreza.

Još nekoliko milijuna dolara poreznih obveza vjerojatno bi nastalo prodajom raznih Trumpovih proizvoda – satova, gitara, knjiga i pozlaćenog mobitela ukrašenog američkom zastavom s 11 pruga.

Izbjegavanje poreza

Trump bi se mogao suočiti i sa značajnim poreznim problemima iz ranijih godina zbog agresivnih računovodstvenih metoda koje je koristio. Posebno je dugo bio zabrinut zbog investicije u Chicagu, koju je navodno proglasio “bezvrijednom” kako bi ostvario porezne olakšice.

Dok je ostatak svog portfelja predstavljao kao iznimno vrijedan, Trump je Forbesu više puta sugerirao da vrijednost te nekretnine procijeni na nulu. New York Times izvijestio je da je upravo taj potez doveo do sukoba s IRS-om i potencijalnog poreznog računa većeg od 100 milijuna dolara.

Ako spor nije bio riješen prije utorka, nova nagodba vjerojatno ga je zaključila.

Trumpove porezne metode i ranije su privlačile pozornost vlasti. Trump Organization je 2022. osuđen za kaznena djela uključujući poreznu prijevaru i zavjeru. Radilo se o sustavu pogodnosti za direktore koje su bile strukturirane tako da se izbjegne plaćanje poreza.

Je li legalno?

Najnevjerojatnije u cijelom slučaju bilo je koliko je novca zapravo bilo uključeno. Kazna izrečena Trump Organizationu iznosila je samo 1,6 milijuna dolara. Prekršaji su bili dovoljno mali da djeluju sitno, ali dovoljno veliki da budu nevjerojatno glupi.

Ovoga puta brojke više nisu sitne. Trump se sada suočava s potencijalnim poreznim obvezama većim od pola milijarde dolara. Njegovi sinovi Eric i Donald Trump Jr., koji su također dobili imunitet u utorak, iza sebe imaju rekordno profitabilne godine koje bi također mogle generirati goleme porezne račune.

Glasnogovornik Trump Organizationa izjavio je da Eric Trump nema otvorenih osobnih poreznih istraga, ali nije odgovorio na dodatna pitanja vezana uz poreze za 2025. godinu.

Sudovima bi mogle trebati godine da utvrde je li nova nagodba legalna. No vrijeme može biti iznimno vrijedno, posebno za obitelj poput Trumpovih, koja aktivno ulaže likvidna sredstva u dionice i obveznice. Uz prosječne prinose, 600 milijuna dolara “besplatnog” novca moglo bi u pet godina donijeti dodatnih 240 milijuna dolara.

Sporazum potpisan u utorak mogao bi se pokazati jednim od najvrjednijih “poslova” u životu Donalda Trumpa – ne zato što briše njegov porezni dug, nego zato što uklanja najveću prijetnju svakom poreznom prevarantu: IRS.

Dan Alexander, novinar Forbesa (link na originalan članak)