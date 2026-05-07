Ovako će izgledati novi Trumpov neboder u Tbilisiju: Najviša zgrada u Gruziji donijet će mu milijune

Projekt vrijedan dvije milijarde dolara dio je Trumpova novog vala međunarodnih poslova, dok stručnjaci za etiku upozoravaju na moguće sukobe interesa tijekom njegova predsjedničkog mandata.

Novi Trump Tower u Tbilisiju u Gruziji nastavlja dobivati konačni oblik, nakon što su developeri ovog tjedna objavili novi prikaz planiranog nebodera. Projekt s Trumpovom licencom američkom predsjedniku vjerojatno će donijeti milijunske prihode, dok njegova kompanija tijekom njegova mandata sklapa kontroverzne i unosne inozemne poslove.

Trump Tower Tbilisi bit će neboder mješovite namjene sa 70 katova koji će gledati na gradski Central Park, a dio je šireg projekta “The Tbilisi Downtown” vrijednog dvije milijarde dolara, koji uključuje trgovačke, hotelske, ugostiteljske i poslovne sadržaje.

Prema tvrdnjama Trump Organizationa, toranj bi po završetku trebao postati najviša zgrada u Gruziji. Kompanija navodi da na projektu surađuje s nekoliko drugih developerskih tvrtki.

Projekt u Tbilisiju najnoviji je u nizu međunarodnih licencnih i brending poslova koje je Trump Organization potpisao nakon Trumpova ponovnog izbora, pri čemu su prihodi od inozemnih licenci tijekom 2024. skočili za čak 650 posto, a rast se nastavlja i dalje.

Iako još nije poznato koliko će američki predsjednik osobno profitirati od projekta u Tbilisiju, ako su recentni poslovi pokazatelj, Donald Trump bi od razvoja mogao zaraditi više od pet milijuna dolara.

“Nismo u sukobu interesa”

Takvi međunarodni poslovi izazvali su ozbiljnu zabrinutost među stručnjacima za etiku zbog mogućeg sukoba interesa. Walter Shaub, bivši čelnik američkog Ureda za vladinu etiku, prošle je godine rekao za Forbes: “To je otišlo toliko daleko da je potpuno suprotno od vladine etike – pretpostavljam da bismo to mogli nazvati korupcijom.”

Bijela kuća i Trump Organization zasad nisu odgovorili na upite o projektu u Tbilisiju, no administracija Donalda Trumpa i Eric Trump, predsjednikov sin koji sada vodi obiteljski biznis, ranije su odbacivali tvrdnje da međunarodni poslovi predstavljaju sukob interesa, ističući da se Trumpova imovina nalazi u trustu pod kontrolom njegove djece.

Tijekom drugog mandata američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je niz međunarodnih projekata, osobito na Bliskom istoku foto: Kent Nishimura/AFP

Forbes procjenjuje Trumpovo bogatstvo na 6,2 milijarde dolara, pri čemu prihodi od licenci i upravljanja projektima, uključujući međunarodne nekretninske poslove, čine oko 533 milijuna dolara njegove ukupne imovine.

Povezanost s Gruzijom

Zanimljivo je da Trump ima dugu povijest poslovnih interesa u Gruziji. Još 2009. godine biznismen Giorgi Rtskhiladze kontaktirao je Trumpovu bivšu suprugu Ivanu Trump i njegova nekadašnjeg “fixera” Michaela Cohena kako bi razgovarali o razvoju projekta u toj zemlji. Planovi za Trump Tower u Gruziji tada su napredovali, ali su se raspali tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata.

Val novih međunarodnih poslova tijekom Trumpova drugog mandata u oštrom je kontrastu s njegovim prvim mandatom, kada je Trump Organization uglavnom odustajao od stranih investicija kako bi izbjegao dojam neprimjerenosti. Ipak, Trump tada nije prodao svoju kompaniju, a iako se formalno povukao iz upravljanja poslovnim carstvom, izazivao je kontroverze poslovnim projektima koji su mogli profitirati od njegova predsjedništva, poput danas ugašenog hotela Trump Organizationa u Washingtonu.

Podignuto više tužbi

Američki predsjednici i drugi savezni dužnosnici načelno ne smiju profitirati od svojih funkcija prema takozvanoj “Emoluments Clause”, odredbi koja im zabranjuje primanje darova ili drugih pogodnosti od američkih saveznih država ili stranih vlada. Tijekom Trumpova prvog mandata podneseno je više tužbi zbog mogućeg kršenja te odredbe, no nijedna nije uspjela zaustaviti njegove poslovne aktivnosti.

Kada je Trump pobijedio na izborima 2024., Eric Trump javno je izjavio da će pravila Trump Organizationa za međunarodne poslove biti “jednaka kao i tijekom prvog mandata”. Unatoč tome, ubrzo je uslijedio niz novih međunarodnih projekata, posebno na Bliskom istoku.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalan članak)