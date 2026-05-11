Razvili su jedno od ključnih cjepiva protiv covida, a hantavirus su istraživali prije aktualne krize – dionice im sada snažno rastu

Dionice nekoliko farmaceutskih kompanija snažno su porasle u ponedjeljak dok investitori procjenjuju koja bi tvrtka mogla biti najbolje pozicionirana za odgovor na izbijanje hantavirusa.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je 2. svibnja na pojavu hantavirusa, smrtonosne virusne respiratorne bolesti koju prenose glodavci, nakon što su se njime zarazili pojedini putnici na nizozemskom ekspedicijskom kruzeru MV Hondius tijekom plovidbe Atlantikom.

Prema WHO-u, rizik za javno zdravlje zasad je nizak, a druge zdravstvene institucije naglašavaju da je prijenos virusa među ljudima rijedak. Ipak, vijesti o izbijanju bolesti potaknule su rast dionica pojedinih farmaceutskih i biotehnoloških kompanija.

Koje farmaceutske i biotehnološke dionice rastu?

Biotehnološka kompanija Moderna, koja je razvila jedno od glavnih cjepiva protiv Covida-19, porasla je sedam posto u predtrgovanju nakon što je objavila da provodi pretklinička istraživanja hantavirusa.

“Moderna je provodila pretklinička istraživanja hantavirusa u suradnji s Američkim vojnim institutom za istraživanje zaraznih bolesti (USAMRIID), što odražava kontinuirani regionalni utjecaj ovih patogena”, navodi se u priopćenju koje je kompanija podijelila s CNBC-jem.

“Ta su istraživanja još u ranoj fazi i dio su šire odgovornosti Moderne u razvoju protumjera protiv novih zaraznih bolesti.” Analitičari Evercore ISI-ja prošlog su tjedna poručili kako ne očekuju značajniji prihodovni potencijal za Modernu u slučaju hantavirusa. Dodali su kako je hantavirus bolest niske pojavnosti i relativno malog tržišnog potencijala te da eventualni veliki rast dionice više odražava raspoloženje investitora nego stvarne poslovne temelje.

“U najboljem slučaju, situacija dodatno potvrđuje fleksibilnost Modernine mRNA platforme, što je već dobro poznato nakon Covida”, naveli su.

Istodobno je kompanija Inovio Pharmaceuticals, koja razvija cjepiva, skočila 11 posto u ranom trgovanju, dok je biotehnološka kompanija Novavax porasla pet posto.

