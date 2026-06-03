Što poduzetnici misle o Fiskalizaciji 2.0? Čini se da ju je većina shvatila kao obvezu i tehnički izazov

Istraživanje o Fiskalizaciji 2.0 pokazalo je kako je većina ispitanika primarno doživljava kao obvezu i tehnički izazov. Zanimljivo je da čak 44 posto njih i dalje dokumentaciju računovodstvu šalje mailom ili u papirnatom obliku.

Splitska tvrtka Kancelarija za porezno savjetovanje, provela je istraživanje među poduzetnicima kako bi saznali koliko je uvođenje Fiskalizacije 2.0 utjecalo na digitalizaciju i poslovanje. U anketi je sudjelovalo 460 ispitanika, od kojih 89 posto čine mikro i mali poduzetnici koji zapošljavaju do 30 zaposlenika. Od tog broja, 84 posto obveznici su slanja i zaprimanja eRačuna.

Riječ je upravo o skupini na koju Fiskalizacija 2.0 ima najveći praktični utjecaj, i to ne samo kroz ispunjavanje zakonskih obveza, već i kroz mogućnost modernizacije, ubrzanja procesa i većeg stupnja digitalizacije poslovanja.

Fiskalizacija 2.0 kao puko ispunjavanje obveza

Rezultati pokazuju da poduzetnici Fiskalizaciju 2.0 još uvijek dominantno promatraju kroz regulatorni i operativni aspekt, a manje kao alat za širu digitalnu transformaciju poslovanja.

Samo 10 posto ispitanika smatra da je Fiskalizacija 2.0 značajno doprinijela digitalizaciji njihovog poslovanja, ali istovremeno jasno pokazuju da žele bolji digitalni uvid u poslovanje. Čak 71 posto ispitanika želi imati sve podatke dostupne 24/7 na jednom mjestu, dok 63 posto navodi da bi ih na dodatnu digitalizaciju potaknula ušteda vremena i smanjenje troškova.

Tehnički izazovi kao najveća prepreka

Iskustva poduzetnika su podijeljena, a najveći broj njih fiskalizaciju još uvijek ne doživljava kao značajno administrativno rasterećenje. Samo 12,4 posto ispitanika navodi da ih je fiskalizacija potaknula na digitalizaciju poslovanja u cjelini, dok 66 posto kao dominantno iskustvo ističe tehničke izazove.

Pozitivno je što 21 posto ispitanika primjećuje manje administracije i papirologije, 13,3 posto navodi bržu razmjenu informacija s Poreznom upravom, dok 28 posto smatra da su eRačuni olakšali razmjenu dokumenata i ubrzali poslovne procese.

eRačuni su ubrzali dio procesa, ali praksa nije potpuno digitalna

Digitalna razmjena dokumentacije u velikoj mjeri događa samo ondje gdje je zakonski nužna, dok ostali dijelovi procesa često ostaju nepovezani, ručni ili djelomično digitalizirani. Iako 28 posto ispitanika smatra da su eRačuni ubrzali procese i olakšali razmjenu dokumenata, njih 39 posto smatra da nisu značajno utjecali na poslovanje, a čak 44 posto poduzetnika i dalje dokumentaciju računovodstvu šaljem mailom ili u papirnatom obliku.

Poduzetnici žele manje administracije i bolji uvid u poslovanje

Rezultati ankete pokazuju da se najviše ističe potreba za boljim pregledom poslovanja, dostupnošću podataka u realnom vremenu, smanjenjem administracije i jednostavnijim procesima. Iako tehnički i organizacijski izazovi i dalje postoje, ovaj anketni upitnik potvrđuje da raste svijest o važnosti digitalnih alata, pravovremenih informacija, automatizacije i povezanih procesa. Fiskalizacija 2.0 zasad još nije dovoljno doprinijela digitalizaciji poslovanja, niti je donijela očekivano administrativno rasterećenje i uštede, ali je otvorila važan prostor za promjenu načina rada u budućnosti.