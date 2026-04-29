Švicarski bankarski div ruši rekorde: Dobit eksplodirala 80 posto u tri mjeseca

Rekordno tromjesečje dolazi usred globalne nestabilnosti, a pogurano je snažnim trgovanjem i tržišnom volatilnošću, uz rast dobiti na tri milijarde dolara.

UBS je u prvom tromjesečju ostvario neto dobit od tri milijarde dolara, što je rast od 80 posto u odnosu na godinu ranije i iznad procjene analitičara od 2,8 milijardi dolara. Omjer temeljnog kapitala (CET1) švicarskog bankarskog i investicijskog diva, ključni pokazatelj solventnosti, također je porastao, dosegnuvši 14,7 posto, u odnosu na 14,4 posto u prethodnom tromjesečju.

Švicarska banka profitirala je od naglog rasta prihoda na tržištima, pri čemu je povećana volatilnost potaknula trgovanje dionicama i devizama, dok je njezin ključni segment upravljanja imovinom nastavio privlačiti nove klijente.

No, upozoravajući da rizici i dalje ostaju “povišeni” zbog brzo promjenjive situacije, banka je istaknula da će neto kamatni prihod u drugom tromjesečju, u segmentima globalnog upravljanja imovinom te osobnog i korporativnog bankarstva, vjerojatno ostati “uglavnom nepromijenjen”.

Rekordni rezultati u trgovanju ove švicarske banke odražavaju trend kod američkih konkurenata, koji su također iskoristili pojačanu tržišnu aktivnost potaknutu američkom vojnom intervencijom u Venezueli u siječnju i tekućim sukobom s Iranom, kako bi ostvarili neke od najboljih rezultata u posljednjih nekoliko godina, piše Financial Times.

Temeljna dobit prije oporezivanja iznosila je 3,9 milijardi dolara u tromjesečju, što je rast od 54 posto na godišnjoj razini i iznad očekivanja analitičara od 3,2 milijarde dolara. Segment globalnog upravljanja imovinom ostvario je neto priljev nove imovine od 37 milijardi dolara do kraja tromjesečja, što predstavlja godišnji rast od 3,1 posto. Neto priljev u odjelu upravljanja imovinom premašio je 14 milijardi dolara, uz rast od 2,7 posto na godišnjoj razini.

UBS je naveo da je i dalje na putu da otkupi vlastite dionice u vrijednosti od tri milijarde dolara prije objave rezultata za drugo tromjesečje, pri čemu je tijekom prva tri mjeseca već otkupio dionice u vrijednosti od 900 milijuna dolara. Banka je također najavila dodatne otkupe dionica do kraja godine.

Deutsche Bank također je objavio bolje od očekivanih kvartalnih rezultata, iako s umjerenijim rastom. Prihodi njemačke banke porasli su dva posto na godišnjoj razini, na 8,7 milijardi eura, dok je neto dobit porasla osam posto, na rekordnih 2,2 milijarde eura.