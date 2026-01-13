Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura

Izvršni direktor poznate banke planira se povući s dužnosti u travnju sljedeće godine. Sergio Ermotti bio je 2024. najplaćeniji bankarski čelnik u Europi.

Izvršni direktor UBS-a Sergio Ermotti planira odstupiti s dužnosti u travnju 2027., čime se otvara utrka za jedno od najvažnijih i najpoželjnijih mjesta u globalnom bankarstvu.

Ermotti, koji se 2023. vratio na čelo UBS-a nakon preuzimanja Credit Suissea uz intervenciju države, planira se povući nakon što dovrši integraciju dviju banaka, rekli su Financial Timesu izvori upoznati sa situacijom.

Šezdesetpetogodišnji bankar priprema se za odlazak u ključnom trenutku za UBS, koji se suprotstavlja planovima švicarske vlade o postrožavanju kapitalnih zahtjeva. Taj je spor potaknuo špekulacije da bi najveća švicarska banka mogla preseliti sjedište izvan zemlje.

Ermotti je na čelo UBS-a doveden praktički preko noći — na poziciju koju je već obnašao devet godina, do 2020. — od strane predsjednika uprave Colma Kellehera, svega nekoliko tjedana nakon što je banka pristala spasiti nekadašnjeg rivala s ruba kolapsa.

Tko su kandidati

Vremenski okvir njegova odlaska, oko godišnje skupštine sljedeće godine, ozbiljno će pokrenuti proces izbora nasljednika za jednu od najcjenjenijih funkcija u bankarskom svijetu.

Aleksandar Ivanovic, direktor UBS-ova odjela za upravljanje imovinom, pojavio se kao jedan od najizglednijih kandidata za nasljednika Sergija Ermottija, prema izvorima upoznatima sa situacijom.

Ivanović, švicarski državljanin koji je u ožujku 2024. imenovan članom izvršnog odbora grupe, najnoviji je rukovoditelj koji se istaknuo kao potencijalni nasljednik, nakon što je impresionirao upravu banke vođenjem odjela za upravljanje imovinom, navode isti izvori.

Među ostalim vodećim kandidatima su supredsjednici UBS-ova odjela za upravljanje bogatstvom Iqbal Khan i Robert Karofsky. Kao kandidatkinja se spominje i Bea Martin, koja je u listopadu imenovana glavnom operativnom direktoricom banke.

Rok Ermottijeva odlaska još nije službeno potvrđen od strane upravnog odbora UBS-a, rekao je još jedan izvor, što znači da se datum njegova odlaska još uvijek može promijeniti.

Novi kapitalni propisi

Njegov drugi mandat obilježen je javnim sukobom sa švicarskom vladom oko planova za povećanje temeljnog kapitala UBS-a za oko 24 milijarde dolara, za koje su analitičari i investitori rekli da su negativno utjecali na cijenu dionice.

UBS je u ponedjeljak poručio da bi takvi prijedlozi “ugrozili” uspjeh banke. Provedba tih reformi, koje bi mogle biti dovršene prije nego što Ermotti bude zamijenjen, bit će jedan od prvih zadataka novog izvršnog direktora.

Ermotti je 2024. naznačio da će se povući s mjesta izvršnog direktora krajem ove godine ili početkom 2027. Izvori upoznati sa situacijom navode da bi se u budućnosti mogao vratiti u banku kao predsjednik uprave, ako bi bio zainteresiran za tu ulogu.

Ermotti je za 2024. godinu primio naknadu od 14,9 milijuna švicarskih franaka (18,7 milijuna dolara), čime je postao najplaćeniji izvršni direktor banke u Europi te godine.