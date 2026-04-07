Za 56 milijardi dolara žele preuzeti najveću svjetsku glazbenu kuću iza koje stoje Taylor Swift i Drake

Investicijski fond Billa Ackmana predlaže spajanje koje bi diskografskog diva dovelo na američko tržište i potencijalno povećalo vrijednost dionica.

Investicijska tvrtka Pershing Square Billa Ackmana predložila je u utorak spajanje Universal Music Groupa sa svojim investicijskim fondom u sklopu plana kojim želi oživjeti vrijednost najveće svjetske glazbene kuće putem izlistavanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ponuda Pershing Squarea, koja uključuje novac i dionice, procjenjuje vrijednost Universal Musica na oko 30,40 eura po dionici, što je premija od 78 posto u odnosu na posljednju cijenu zatvaranja od 17,10 eura, čime se ukupna vrijednost transakcije procjenjuje na 55,75 milijardi eura (64,31 milijardu dolara), prema izračunima Reutersa. Universal Music Group, kompanija koja stoji iza globalnih zvijezda poput Taylor Swift, Billie Eilish i Drakea, nije komentirala prijedlog.

Dionice amsterdamske zabavne kompanije porasle su u utorak za 12 posto, dok je najveći dioničar Bollore Group zabilježio rast od sedam posto.

Izgubili trećinu vrijednosti

Analitičari ING-a naveli su da ponuda nije obvezujuća i da bi mogla propasti, ali da u najmanju ruku otvara važna pitanja i ukazuje na potrebu za značajnim promjenama, uz očekivanje da će investitori pažljivo razmotriti prijedlog.

Pershing računa na to da će izlistavanje u New Yorku potaknuti rast dionica UMG-a. Njegov potez dolazi nakon što je UMG prošlog mjeseca odgodio plan za izlazak na američko tržište, povukavši se iz dogovora s Pershingom, koji je iskoristio pravo traženja američke ponude i tvrdio da bi izlistavanje u New Yorku povećalo cijenu dionica i likvidnost. Kao i druge velike diskografske kuće, poput Sonyja i Warner Musica, UMG nastoji ostati konkurentan u okruženju koje sve više oblikuje umjetna inteligencija.

Dionice UMG-a izgubile su gotovo trećinu vrijednosti od izlaska na burzu 2021. godine te se trenutačno trguju uz omjer cijene i dobiti od 21,8, u usporedbi s 40 kod Spotifyja, prema podacima LSEG-a.

U pismu upravi UMG-a Ackman je istaknuo da menadžment uspješno vodi snažan poslovni model i provodi strategiju, no nisku cijenu dionice pripisao je, među ostalim, neizvjesnosti oko 18-postotnog udjela Bollore Groupa, odgodi američkog izlistavanja i nedovoljnom korištenju bilance.

Prema prijedlogu iz utorka, Pershingov SPARC Holdings spojio bi se s UMG-om, a nova kompanija bila bi registrirana u Nevadi i izlistana na Njujorškoj burzi.

U slučaju realizacije, Michael Ovitz, agent za talente i bivši predsjednik Walt Disney Companyja, preuzeo bi ulogu predsjednika upravnog odbora, dok bi dva predstavnika Pershinga također ušla u odbor.

Odluka na kraju godine

Analitičari ING-a upozoravaju da bi takav potez mogao dovesti do odlaska postojećeg menadžmenta, koji je planirao agresivniji rast na tržištima u razvoju kroz akvizicije vrijedne oko milijardu eura godišnje u narednim godinama, što ovaj prijedlog dovodi u pitanje.

Pershing Square navodi da bi dioničari UMG-a prema uvjetima transakcije dobili ukupno 9,4 milijarde eura u gotovini te 0,77 dionica nove kompanije za svaku postojeću dionicu. Novčani dio financirao bi se iz sredstava SPARC-a, duga te prihoda od udjela u Spotifyju.

Za realizaciju transakcije potrebno je odobrenje uprava UMG-a i SPARC-a, dvotrećinska podrška dioničara UMG-a na skupštini te regulatorna odobrenja. Zaključenje transakcije očekuje se do kraja godine. Pershing Square trenutačno drži 4,7 posto udjela u UMG-u, čime je četvrti najveći dioničar, prema podacima LSEG-a.