Ekosustav uspjeha: zašto vaše okruženje nije samo lista kontakata, već vaša imovina

U poslovnom svijetu uvriježeno je mišljenje da su okruženje korisne veze, partneri i mentori. No, nakon 30 godina u upravljanju, došao sam do drugačijeg zaključka: vaše je okruženje sveobuhvatan ekosustav koji ili hrani vašu “procesorsku snagu“ ili je nemilosrdno troši.

Kada sam tek pokretao posao 90-ih, brzo sam se našao u zamci “toksične imovine“. Kompenzacijske sheme, rizici, komunikacija s predstavnicima kriminalnog miljea – izvana je bilo mnogo novca, ali iznutra sam propadao. Samo sam reagirao na kaos, uzalud se rasipajući. Tek nakon što sam se izvukao odande u sustavno IT poslovanje, shvatio sam da je ono što nas okružuje ili radni alat ili teret. A okružuje nas sve: od računovođe do pogleda kroz prozor.

Ljudski kapital: tko vam krade energiju?

Ljudi su najaktivniji element našeg ekosustava. Ako u vašem timu ili bliskom krugu postoje loši rukovoditelji ili toksični igrači, vaša produktivnost teži nuli. Izdvojio sam nekoliko tipova ljudi-kradljivaca koji poslovno okruženje pretvaraju u toksičnu pustinju.

Prvi tip su “brbljavci“. Oni guše prostor zvukom, ne dopuštajući drugima da stvaraju ideje. U zdravom ekosustavu ljudi moraju biti proaktivni, no takvi likovi sav fokus usmjeravaju na sebe, blokirajući razvoj tima.

Drugi tip su “spasitelji“. Oni koji hitaju rješavati zadatke umjesto podređenih. Time hrane vlastiti ego, ali tim čine nesposobnim. Ako u vašem okruženju postoji osoba koja umjesto pitanja „Što ti sam misliš o tome?“ daje gotovo rješenje, ona umanjuje vašu ukupnu imovinu.

Posebno su opasni „subjektivisti“. Ako u vašem okruženju netko procjenjuje rezultate prema osjećaju, a ne prema mjerljivim podacima, živite kao u magli. U takvom se okruženju vrsni stručnjaci ne zadržavaju jer ne vole raditi tamo gdje nema predvidljivosti.

Iluzija “srednjeg rješenja”

Mnogi vjeruju da postoje normalni, ali impulsivni zaposlenici. Ja sam pak uvjeren da srednje rješenje ne postoji. Ako osoba povremeno postaje neuračunljiva ili se javno izruguje kolegama kroz neugodne šale – to je toksičan element. Donijet će vam nevolje u najnepovoljnijem trenutku. U mom ekosustavu za takve ljude nema mjesta: ili ih suočim s činjenicom da me ometaju u radu, ili se odmah s njima razilazim.

Čak i otpor promjenama često nije pitanje karaktera, već strah od razotkrivanja. Kada moj ekosustav zakaže pri uvođenju novih procesa, ne vršim pritisak, već provodim reviziju. Transparentnost trenutno uklanja suvišne emocije.

Izvan komunikacije: nevidljivi dijelovi vašeg ekosustava

Okruženje nisu samo ljudi. Oko 90% vremena provodimo nasamo sa svojim fizičkim i mentalnim prostorom. Ako tu vlada nered, nikakvi genijalni partneri vam neće pomoći.

Fizički prostor kao generator snage

Vaša soba ili ured nisu samo kvadrati. Svaki nedovršeni posao u vidokrugu (oguljena vrata, hrpa papira na stolu) predstavlja „otvorenu karticu“ u pregledniku koja krade resurse mozga.

Razmjer je također važan. Dugo sam živio u kući na Floridi gdje je pogled s prozora “udarao” izravno u ogradu. Preseljenjem u penthouse s panoramskim prozorima, fizički sam osjetio priljev kreativne energije. Kada su pred vama neboderi i ocean, vaša sposobnost stvaranja raste. Ako vas vaš prostor guši, mijenjajte ga ili češće odlazite tamo gdje ima prostranstva.

Tijelo je najbliže okruženje

Vaše fizičko stanje dio je okruženja putem kojeg primate 100% podražaja. Kronična bol, višak kilograma ili nesposobnost upravljanja vlastitim tijelom iste su prepreke kao i toksičan kolega. Ne možete graditi međunarodnu strategiju dok vam je pažnja prikovana uz fizičku nelagodu. Briga o tijelu nije fanatizam, već promišljena strategija očuvanja fokusa.

Informacijska dijeta

Sastojimo se od onoga što puštamo u svoju glavu. Protok informacija koji nas bombardira putem društvenih mreža često je obično smeće. Predlažem strogu mentalnu dijetu: zadržite samo ono što vas osnažuje ili vam pruža iskreni estetski užitak. Sve ostalo blokirajte i obrišite. Nisam jedini koji je kroz krizu spoznao važnost ovog nevidljivog okruženja.

Ilustrativan je slučaj Ariane Huffington, utemeljiteljice The Huffington Posta. Na vrhuncu uspjeha onesvijestila se od iscrpljenosti usred ureda, slomivši pri padu jagodičnu kost. Taj ju je događaj natjerao da preispita sve: shvatila je da je umoran mozak, lišen sna, zapravo zakrčen ekosustav koji fizički nije sposoban za kvalitetne odluke. Danas ona promiče oporavak ne kao odmor, već kao strogu poslovnu strategiju. Njezin primjer potvrđuje da tijelo nije uslužno osoblje za vaše ambicije, već ključna točka poslovne imovine.

Tvrtke i život

Vaša tvrtka i vaš život rezultat su vaše kompetentnosti. Ako se kao poduzetnik nalazite u operativnom kaosu, to znači da je vaš ekosustav pogrešno postavljen.

Stvarni uspjeh počinje onog trenutka kada prestanete tolerirati loše stanje i počnete svjesno oblikovati svoju imovinu. Očistite iz okruženja ljude koji vam umanjuju samopouzdanje, uredite fizički prostor, učinite tijelo svojim saveznikom. Tek kada svaki element vašeg okruženja radi na očuvanju vaše „procesorske snage“, moći ćete iskoračiti na uistinu novu razinu.

Svoj posao rukovoditelja vidim upravo u tome: stvarati okruženje u kojem mi sve od asistenta do pogleda kroz prozor pomaže stvarati, a ne preživljavati.

Autor Alexander Visotsky je osnivač akceleratora Business Booster