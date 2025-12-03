Hladan tuš na francuskoj rivijeri: Sunce više ne sja jednako za američke i britanske umirovljenike

Francuski parlament usvojio je promjene koje će ukinuti besplatne pogodnosti dosad dostupne umirovljenicima iz zemalja izvan Europske unije.

Francuska vlada planira ukinuti besplatnu zdravstvenu skrb za strane umirovljenike, čime bi zatvorila rupu u sustavu koja im omogućuje ulazak u zdravstveno osiguranje nakon samo 90 dana boravka.

Zakon će se odnositi na sve umirovljenike izvan EU-a, uključujući Britance i Amerikance. A brojke su značajne.

Podaci pokazuju da danas u Francuskoj živi oko 150.000 odraslih američkih državljana, a otprilike jednako toliko i britanskih državljana, piše Euronews.

Plan napreduje brzo. Parlament ga je prošlog mjeseca prihvatio s 176 glasova za i 79 protiv, a očekuje se da će ga francuska vlada usvojiti sljedeće godine. Za buduće umirovljenike to znači da će se besplatne pogodnosti uskoro ukinuti.