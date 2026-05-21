Lexus u Zagrebu organizira događaj inspiriran Japanom

Lexus Scents & Sensations pretvorit će u subotu 23. svibnja u 10 ujutro terasu zagrebačkog Kaptol centra u elegantan prostor estetike, dizajna i iskustava za sva osjetila. Pripremili su pažljivo osmišljen program koji spaja kreativnost, luksuz i japansku filozofiju života.

Vođen japanskim konceptima poput takumi majstorstva, posvećenosti detaljima i filozofije omotenashi, umjetnosti iskrenog gostoprimstva i brige o svakom iskustvu, Lexus već godinama gradi identitet koji nadilazi ustaljene definicije automobilske industrije. Upravo zato Lexus kroz ovakva događanja stvara prostor u kojem se dizajn, kultura, tehnologija i emocija prirodno isprepliću. Posjetitelji će imati priliku izbliza istražiti Lexusove modele LBX, NX i RX te otkriti kako japanski pristup dizajnu izgleda kada se preciznost, tehnologija i osjećaj za detalje spoje u jedinstveno iskustvo.

Tijekom dana održavat će se i niz radionica inspiriranih japanskom kulturom i umjetnošću svakodnevice. Modni dvojac Klisab vodit će radionicu oslikavanja svilenih marama, Dnevna doza biljaka radionicu izrade zen vrtova, dok će iskusni parfumeri brenda Jo Malone London kroz perfume layering iskustvo približiti umjetnost kombiniranja mirisa i stvaranja osobnog potpisa s notama japanskog drveća.

Inspiriran spajanjem japanske tradicije s duhom suvremene inovacije te pronalaska ljepote u malim ritualima, Lexus Scents & Sensations donosi drugačiji pogled na luksuz, onaj koji se krije u atmosferi, detaljima i osjećaju koji ostaje dugo nakon događanja.