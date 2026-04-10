Mladi i dalje izlaze, ali noćni klubovi se zatvaraju: Nova generacija traži nešto drugo

Iako posjećenost ostaje stabilna, promjena navika i slabiji prihodi od pića dovode u pitanje održivost tradicionalnog klupskog modela.

Pad interesa za kasnonoćne izlaske i rast troškova poslovanja prisiljavaju londonske klubove da ulažu više napora nego ikad kako bi opstali.

Mlađe generacije više ne traže samo alkohol do ranih jutarnjih sati, već cjelovito iskustvo izlaska, što klubove prisiljava na prilagodbu kroz dnevne događaje, gastronomsku ponudu i live nastupe. Prema podacima analitičke kuće CGA, britanska industrija noćnog života prošle je godine generirala potrošnju u visini 154 milijarde funti (177 milijardi eura).

Ipak, sektor se godinama suočava s poteškoćama. Promjene u navikama, pandemija covida, nagli rast troškova, stroža regulativa i rast životnih troškova ostavili su značajan trag. Broj noćnih lokala pao je za 4,1 posto u 2025., a danas ih je čak 28 posto manje nego prije pandemije, pokazuju podaci CGA-e.

Unatoč redovima ispred londonskih klubova, opstanak postaje sve teži, čak i uz stabilnu posjećenost. Alice Hoffmann-Fuller, koja surađuje s klubovima i organizatorima, ističe da su poslovni modeli mnogih klubova bili temeljeni na prodaji alkohola. No istraživanja pokazuju da oko 39 posto mladih između 18 i 24 godine uopće ne konzumira alkohol.

Corsica Studios, poznati klub elektroničke glazbe smješten ispod željezničkih lukova u južnom Londonu, zatvoren je krajem ožujka nakon više od dva desetljeća rada. Njegov menadžer programa Matt Wickings rekao je da je klub bio jednako posjećen kao i prije, ako ne i više, ali su prihodi od šanka pali na najniže razine, dok su troškovi nastavili rasti. Dok su nekada zarađivali između 10.000 i 12.000 funti po večeri, sada su prihodi pali na 6000 do 7000 funti. Klub je još prošlog rujna upozorio da više ne može poslovati u postojećem obliku uz dugoročnu održivost. Očekuje se da će se ponovno otvoriti, no još nije jasno u kojem formatu, piše Reuters.

Iako su navike konzumacije alkohola umjerenije, potražnja za društvenim životom ostaje snažna, pri čemu sve više ljudi daje prednost iskustvima u odnosu na kasnonoćno ispijanje alkohola.