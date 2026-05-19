Najvažnija apstraktna slika prodana u New Yorku za rekordnih 181 milijun dolara

Tržište vrhunske umjetnosti ponovno je srušilo rekorde. Slika Number 7A, 1948 američkog umjetnika Jacksona Pollocka prodana je u New Yorku za čak 181 milijun dolara, čime je postala najskuplje Pollockovo djelo ikad prodano na aukciji i četvrto najskuplje umjetničko djelo u povijesti aukcijskih kuća.

Aukcija održana u Christie’su još je jednom pokazala koliko su kolekcionari spremni platiti za rijetka djela najvećih imena moderne umjetnosti, osobito u trenutku kada ultrabogati investitori sve češće umjetnine tretiraju kao alternativnu imovinu i zaštitu kapitala.

Pollockova monumentalna slika, nastala 1948., dolazila je iz privatne kolekcije medijskog magnata S.I. Newhousea. Christie’s ju je opisao kao jedno od ključnih djela povijesti umjetnosti i jednu od prvih “istinski apstraktnih slika”.

Djelo, veliko više od tri metra, karakteristično je po Pollockovoj slavnoj tehnici kapanja boje (“drip painting”), koja je postala jedan od najprepoznatljivijih potpisa modernog slikarstva.

“Ovim djelom Pollock se konačno oslobađa tradicionalnog slikarstva i stvara jednu od prvih potpuno apstraktnih slika u povijesti umjetnosti”, poručili su iz Christie’sa.

Brončana skulptura rumunjskog umjetnika Constantina Brancusija, prodana za 107,6 milijuna dolara, drugi najveći iznos ikad plaćen za jednu skulpturu foto: Rafa Rivas/AFP

Prodaja dodatno potvrđuje eksploziju interesa za vrhunsku poslijeratnu umjetnost, čije cijene posljednjih godina nastavljaju snažno rasti unatoč nestabilnosti globalnih tržišta.

Na istoj aukciji snažan interes izazvala je i brončana skulptura rumunjskog umjetnika Constantina Brancusija, prodana za 107,6 milijuna dolara, drugi najveći iznos ikad plaćen za jednu skulpturu na aukciji.

Rekorde su srušila i djela Marka Rothka te Joana Miróa.

Jackson Pollock, koji je poginuo 1956., ostaje jedna od ključnih figura apstraktnog ekspresionizma i jedan od umjetnika čija djela kolekcionari i investicijski fondovi danas smatraju gotovo “plavim čipovima” umjetničkog tržišta.