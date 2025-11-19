Ova je slika postala druga najskuplja na svijetu – prodana je za 236 milijuna dolara

Poznati portret austrijskog umjetnika promijenio je vlasnika na aukciji u New Yorku, no Sotheby’s nije otkrio identitet kupca. Rekord i dalje drži Salvator Mundi, pripisan Leonardu da Vinciju, prodan 2017. za impresivnih 450 milijuna dolara.

Portret austrijskog umjetnika Gustava Klimta prodan je u utorak u New Yorku za 236,4 milijuna dolara, čime je postao drugo najskuplje umjetničko djelo ikada prodano na aukciji. Šest se ponuđača dvadeset minuta nadmetalo za Portret Elisabeth Lederer, koji je Klimt naslikao između 1914. i 1916.

Djelo prikazuje kćer Klimtova glavnog mecene, odjevenu u bijelu kinesku carsku haljinu, kako stoji pred plavom tapiserijom s azijskim motivima. Sotheby’s, koji je vodio prodaju, nije otkrio identitet kupca. Najskuplja slika ikada prodana na aukciji i dalje je Salvator Mundi, pripisan Leonardu da Vinciju, prodan za 450 milijuna dolara 2017. godine, javlja AFP.

Pola milijarde dolara za Lauderovu zbirku

“Portreti društvene elite u prirodnoj veličini, ovakvog impresivnog formata i iz Klimtova vrhunskog razdoblja (1912.–1917.), iznimno su rijetki; većina ih se nalazi u najvećim muzejskim zbirkama”, poručili su iz Sotheby’sa nakon prodaje u utorak. “Slika ponuđena večeras bila je jedna od samo dviju takvih naručenih slika koje su još uvijek u privatnom vlasništvu.”

Na istoj su aukciji prodana i druga Klimtova djela, uključujući Cvatuću livadu za 86 milijuna dolara te Šumoviti obronak u Unterachu na Atterseeu za 68,3 milijuna dolara – oba iz zbirke Leonarda A. Laudera, nasljednika kozmetičkog carstva Estée Lauder, koji je preminuo ranije ove godine. Ukupno je 24 predmeta iz Lauderove zbirke ostvarilo 527,5 milijuna dolara. Prijašnji Klimtov aukcijski rekord držala je Dama s lepezom, koja je 2023. u Londonu prodana za 85,3 milijuna funti (108,8 milijuna dolara).

Na aukciji je prodana i zlatna školjka talijanskog umjetnika Maurizija Cattelana za 12,1 milijun dolara foto: William Edwards/AFP

Na još jednoj zapaženoj aukciji u utorak talijanski provokativni umjetnik Maurizio Cattelan prodao je svoju zlatnu WC školjku za 12,1 milijun dolara; Sotheby’s navodi da ju je kupio jedan poznati američki brend. Ranija verzija tog luksuznog toaleta, nazvana Amerika, ukradena je 2019. iz dvorca u Engleskoj. Nikada nije pronađena – vjerojatno je pretopljena – no trojica muškaraca osuđena su zbog krađe.

Najskuplje djelo ženske umjetnice

U četvrtak bi na aukciji, također u Sotheby’su u New Yorku, i autoportret Fride Kahlo mogao oboriti rekord za najskuplje djelo ženske umjetnice. Procijenjena vrijednost djela iz 1940., nazvanog San (Krevet), iznosi između 40 i 60 milijuna dolara, a prikazuje meksičku slikaricu kako spava u krevetu nad kojim se nadvija veliki kostur.

Najskuplje djelo ženske umjetnice prodano do danas jest slika američke umjetnice Georgije O’Keeffe iz 1932., prodana za 44,4 milijuna dolara 2014. Rekord Fride Kahlo drži drugi autoportret iz 1949., Diego i ja, prodan za 34,4 milijuna dolara u New Yorku.