Ne radi se samo o prekovremenima: Ovo su znakovi da ste postali ovisni o poslu

Stručnjaci objašnjavaju kako razlikovati zdravu radnu etiku od ovisnosti o poslu te upozoravaju na simptome koji mogu narušiti mentalno zdravlje i kvalitetu života.

Dugo radno vrijeme i stalna dostupnost postali su svakodnevica za milijune zaposlenika, osobito u svijetu u kojem se granica između privatnog i poslovnog života sve više briše. No stručnjaci upozoravaju da postoji velika razlika između predanosti poslu i psihološke ovisnosti o radu, koja može ozbiljno narušiti mentalno zdravlje i kvalitetu života.

Kako piše Sky News, ovisnost o poslu često prolazi nezapaženo jer se lako zamijeni s ambicioznošću, odgovornošću ili željom za uspjehom. No postoje jasni znakovi koji mogu otkriti da ste razvili nezdrav odnos prema poslu.

Donosimo najvažnije znakove upozorenja.

Je li vam posao postao izvor osjećaja sigurnosti?

Ovisnost o poslu često počinje onoga trenutka kada posao prestane biti samo izvor prihoda i postane način suočavanja sa stresom, nesigurnošću i životnim izazovima, kaže Kellie Whitby, terapeutkinja u coaching agenciji This is Only Your Life.

“Mnogi su još u djetinjstvu naučili da će biti sigurni i cijenjeni ako budu korisni, uspješni ili ako se brinu za druge”.

Osobe ovisne o poslu ne teže samo poslovnom uspjehu. Posao im postaje utočište od svakodnevnih problema, a upravo je osjećaj sigurnosti ono što nesvjesno pokušavaju zadržati. Stručnjaci smatraju da je to jedan od prvih znakova upozorenja.

Je li posao postao vaš identitet?

Ovisnost o poslu često je usko povezana s identitetom. Mnogi s vremenom vlastitu vrijednost počinju mjeriti isključivo profesionalnim uspjesima.

“Ljudi izgrade cijeli svoj identitet oko posla i vlastite vrijednosti, sve dok ne zaborave da vrijede više od onoga što proizvedu ili postignu”, kaže Helen Llewellyn, osnivačica coaching organizacije Elemental Tribe.

Jedan od pokazatelja može biti činjenica da izvan posla nemate gotovo nikakve interese, hobije ili aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Marianne Trent, psihologinja iz Good Thinking Psychologyja, ističe kako to samo po sebi ne mora biti problem. Moguće je da vas posao iskreno ispunjava i da u njemu uživate.

No upozorava da je ravnoteža presudna. Kada posao počne narušavati kvalitetu života, odnose s obitelji i prijateljima ili potpuno istisne slobodno vrijeme, riječ je o obrascu koji više nije zdrav.

Jedna od posljedica poistovjećivanja s poslom jest i to da se ljudi predstavljaju prvenstveno svojom funkcijom ili titulom.

Mnogi s vremenom vlastitu vrijednost počinju mjeriti isključivo profesionalnim uspjesima foto: Getty Images

“To je brz način da drugima pokažete čime se bavite i kakav status imate”, kaže Astrid Davies, koja vodi konzultantsku tvrtku za razvoj liderstva.

“Problem nastaje kada ljudi vlastitu vrijednost vežu uz status pa njegov gubitak doživljavaju kao osobni slom. Posao ispuni prazninu i zaštiti ih od dubljeg suočavanja sa samima sobom. Kada toga više nema, mnogi se suočavaju s depresijom, izgubljenošću i osjećajem besciljnosti.”

Vrti li se vaš život oko posla?

Najveća opasnost ovisnosti o poslu jest to što se često doživljava kao poželjna osobina. Ambicija, odgovornost i spremnost da uvijek budete dostupni u poslovnom se svijetu često nagrađuju, kaže Llewellyn.

Ako među svojim najvažnijim vrijednostima ističete marljivost, upornost i profesionalni uspjeh, vrlo je vjerojatno da ćete posao staviti ispred svega ostalog.

Zato je važno povremeno preispitati navike jer se predanost poslu lako može pretvoriti u ovisnost.

Može li uspjeh postati zamka?

Poslovni uspjeh često dodatno potiče potrebu za još više rada, upozorava Gary Parsons, mentor i predavač o dobrobiti zaposlenika iz tvrtke Selfish Thinking Co.

Kaže da je i sam upao u tu zamku dok je vodio tvrtku čiji su prihodi rasli čak 250 posto godišnje, premašivši milijun eura.

No iza impresivnih brojki skrivala se sasvim druga priča.

“Toliko sam se poistovjetio s uspjehom da je moj identitet postao nerazdvojiv od poslovanja”, kaže Parsons.

“Prestao sam biti Gary – postao sam moja tvrtka. A kada sam napokon zastao i pogledao gdje sam, dijagnosticirana mi je teška depresija.”

Izaziva li vam usporavanje tjeskobu?

Jedan od najjasnijih znakova ovisnosti o poslu nije koliko radite, nego kako se osjećate kada prestanete.

“Ako vam usporavanje izaziva tjeskobu, osjećaj krivnje ili nemir, moguće je da je vaš organizam zaglavio u načinu preživljavanja te više ne traži produktivnost, nego osjećaj sigurnosti”, objašnjava Whitby.

Ako vas večeri, vikendi ili godišnji odmor čine nervoznima, možda je vrijeme da preispitate svoj odnos prema poslu.

Nemirni ste čak i kada odmarate?

Još jedan važan znak upozorenja jest nemogućnost istinskog opuštanja. Mnogi vjeruju da se odmaraju čim zatvore prijenosno računalo ili napuste ured.

“No ako im misli i dalje jure, neprestano provjeravaju e-mailove ili planiraju sljedeći zadatak, to nije pravi odmor”, kaže Whitby.

Ako vam je posao stalno u mislima, čak i tijekom slobodnog vremena, živčani sustav ostaje u stanju pripravnosti, zbog čega je pravi oporavak gotovo nemoguć.

Kako spriječiti da posao preraste u ovisnost?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći u uspostavljanju zdravijeg odnosa prema poslu:

Redovito pravite pauze. Već nekoliko minuta šetnje, čaša vode ili nekoliko svjesnih dubokih udaha mogu pomoći mozgu i tijelu da se opuste.

Već nekoliko minuta šetnje, čaša vode ili nekoliko svjesnih dubokih udaha mogu pomoći mozgu i tijelu da se opuste. Ponovno se povežite s tijelom. Usmjerite pažnju na disanje, osjet stopala na podlozi ili isprobajte tehnike poput trbušnog i “box” disanja.

Usmjerite pažnju na disanje, osjet stopala na podlozi ili isprobajte tehnike poput trbušnog i “box” disanja. Postavite jasne granice. Isplanirajte radni dan i držite se rasporeda kako posao ne bi preuzeo vaše slobodno vrijeme.

Isplanirajte radni dan i držite se rasporeda kako posao ne bi preuzeo vaše slobodno vrijeme. Birajte zdravo radno okruženje. Izbjegavajte tvrtke koje potiču toksičnu kulturu rada i stalnu dostupnost zaposlenika.

Izbjegavajte tvrtke koje potiču toksičnu kulturu rada i stalnu dostupnost zaposlenika. Stavite sebe na prvo mjesto. Zaštita vlastitog vremena i energije nije sebičnost, nego preduvjet dugoročnog zdravlja.

Zaštita vlastitog vremena i energije nije sebičnost, nego preduvjet dugoročnog zdravlja. Nemojte vlastitu vrijednost mjeriti isključivo rezultatima. Umjesto da se usredotočite na ono što posjedujete ili zarađujete, zapitajte se osjećate li se zadovoljno, smireno i ispunjeno.