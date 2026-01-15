“Ne znam kako je uopće još živ. Jede samo McDonald’s i slatkiše, a pije dijetalnu Colu. Ima konstituciju božanstva”

Američki ministar zdravstva tvrdi da se predsjednik Donald Trump hrani izrazito nezdravo, ali unatoč svemu pokazuje nevjerojatnu energiju.

Američki ministar zdravstva i socijalne skrbi Robert F. Kennedy Jr. procijenio je prehranu predsjednika Donalda Trumpa tijekom gostovanja u podcastu, rekavši da je iznenađen što je predsjednik još uvijek živ s obzirom na “otrov” koji često unosi u organizam. Tijekom nastupa u podcastu The Katie Miller Podcast — koji vodi supruga zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera — Kennedyju je postavljeno pitanje tko ima najviše “poremećene prehrambene navike”. Kennedy je na trenutak zastao prije nego što je odgovorio: “predsjednik”.

“Ne znam kako je uopće živ”, komentirao je Kennedy govoreći o Trumpu, za kojeg je rekao da “jede stvarno lošu hranu, poput McDonald’sa i slatkiša. Pije stalno dijetalnu Colu. Ima konstituciju božanstva.”

“Fast food je najsigurniji”

Kada je predsjednik u Bijeloj kući ili u Mar-a-Lagu, hrani se zdravije, rekao je Kennedy, no Trump tijekom putovanja jede brzu hranu “jer joj vjeruje i ne želi se razboljeti dok je na putu”. “Ako putujete s njim, steknete dojam da se cijeli dan puni otrovom i ne znate kako uopće hoda, a kamoli da je najenergičnija osoba koju je itko od nas ikada upoznao”, rekao je Kennedy u podcastu.

Nakon Trumpova godišnjeg liječničkog pregleda prošlog travnja, njegov liječnik naveo je da je predsjednik u “izvrsnom zdravstvenom stanju”, a Trump je novinarima rekao da je “u vrlo dobroj formi”. Ipak, njegovi su nalazi bili predmet pomne javne analize jer su fokus na njegovu tjelesnu težinu, povijest srčanih bolesti i neke znakove starenja doveli do toga da gotovo polovica Amerikanaca smatra kako Trump nije bio u potpunosti transparentan u vezi svog zdravlja, pokazuje anketa YouGova i The Economista iz svibnja. U naknadnoj anketi iz rujna, 39 posto ispitanika izjavilo je da ne vjeruje informacijama koje se objavljuju o Trumpovu zdravlju, dok je 13 posto reklo da im vjeruje “samo malo”.

Big Mac i pomfrit u Bijeloj kući

Predsjednikova sklonost nezdravoj hrani dobro je dokumentirana, uključujući i u knjizi iz 2017. “Let Trump Be Trump”, u kojoj su su autori, dvojica njegovih bivših suradnika, napisali: “Na Trump Force Oneu postojale su četiri glavne skupine hrane: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, pizza i Diet Coke.” Tijekom predsjedničke kampanje 2024. Trump je posjetio McDonald’s u Pennsylvaniji i radio na šalteru za drive-in. Kada je 2019. ugostio nogometnu momčad Clemson Tigers u Bijeloj kući nakon njihove pobjede na nacionalnom prvenstvu, poslužio im je Big Macove i pomfrit, kao i hranu iz Wendy’sa, Burger Kinga i pizzu, rekavši novinarima da misli kako će im to biti “najdraža hrana”. Taj je posjet koincidirao s djelomičnom obustavom rada savezne vlade, a Trump je rekao da je hranu platio vlastitim novcem.

Kennedyjevo mišljenje o Trumpovoj prehrani ranije je iznio i predsjednik Republikanskog nacionalnog odbora Joe Gruters, koji je u jednom podcastu u listopadu zapitao: “Kako netko u njegovim godinama može stalno jesti sav taj McDonald’s i izvući se s tim?”

Kennedy je prošlog tjedna predstavio novu, “naopaku” verziju prehrambene piramide, u kojoj se naglasak stavlja na cjelovite namirnice i proteine, uključujući crveno meso. Prema novim smjernicama, visoko prerađena hrana snažno se obeshrabruje.