Od Caprija do Firence: Italija uvodi strože mjere protiv navale turista

Talijanski gradovi i turističke destinacije uvode niz restrikcija kako bi smanjili gužve, buku i pritisak na infrastrukturu te zaštitili svakodnevni život lokalnog stanovništva.

U Santa Maddaleni lokalno stanovništvo sve je nezadovoljnije influencerima koji ulaze na privatne posjede u potrazi za savršenom fotografijom. U Firenci su nestale terase restorana koje su zatrpavale povijesnu jezgru grada. Na Capriju turistički vodiči sada moraju koristiti slušalice kako bi smanjili buku. Ove raznolike mjere odražavaju postupno pooštravanje pravila protiv prekomjernog turizma u 2026. godini – fenomena za koji Talijani tvrde da ne ugrožava samo kulturnu baštinu, nego i svakodnevni način života.

Capri, jedan od najpoznatijih talijanskih otoka, ima oko 13.000 stalnih stanovnika, no tijekom ljeta broj posjetitelja više je nego trostruko veći, a dnevno brodom stiže i do 50.000 turista. Od ljeta 2026. organizirane turističke grupe ne smiju imati više od 40 osoba, a umjesto razglasa obvezne su bežične slušalice. Nova pravila ne odnose se na individualne posjetitelje.

Od početka ožujka 2026. Firenca je zabranila vanjske terase u UNESCO-om zaštićenoj povijesnoj jezgri, uključujući Ponte Vecchio. U dodatne 73 ulice zabranjena je jaka rasvjeta, reklame i plastične tende. Cilj je smanjiti gužve i ukloniti drvene konstrukcije stolova i stolica. Lokalno stanovništvo za Afar ističe da bi ove mjere mogle biti tek privremeno rješenje koje ne rješava suštinski problem prekomjernog turizma.

Navala radi jednog selfija

Dolomiti su se 2025. našli na brojnim listama nezaobilaznih destinacija, od BBC-ja do Bloomberga, posebno zbog Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina 2026. Riječ je o planinskom lancu na sjeveroistoku Italije, poznatom po jedinstvenoj geologiji i svijetlim, nazubljenim stijenama koje su prije deset godina uvrštene na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Kako bi se suzbio prekomjerni turizam, skijalište Madonna di Campiglio ograničilo je broj dnevnih ski-karata na 15.000, umjesto dosadašnjih 23.000, a sada i selo Santa Maddalena poduzima slične korake.

Crkva u Santa Maddaleni pojavila se na SIM karticama koje su se dijelile u Kini prije više od deset godina, nakon čega su počeli pristizati brojni posjetitelji u potrazi za savršenom fotografijom. Danas selo u vrhuncu sezone prima oko 600 posjetitelja dnevno, što je previše za tako malo mjesto. Prema EuroNewsu, vlasnik jedne livade 2022. postavio je ulaz s naplatom kako bi ograničio broj turista koji prolaze njegovim zemljištem.

Gradonačelnik Peter Pernthaler izjavio je za lokalne medije da je lokalno stanovništvo “zasićeno turističkim grupama iz Kine i Japana koje dolaze, parkiraju gdje stignu i zadržavaju se samo koliko treba za nekoliko fotografija, ne ostavljajući ništa osim otpada”. Od svibnja 2026. posjetitelje se potiče da usporenije obilaze selo, dulje se zadržavaju, dolaze pješice u centar i parkiraju dalje od naselja. “Stanovnici su dosegnuli granicu izdržljivosti, zato smo odlučili reagirati. Spremni smo i na dodatne mjere – ove godine nećemo dopustiti ‘invaziju’”, dodao je Pernthaler.

Venecija naplaćuje već od 2024.

Najpoznatiji turistički porez u Italiji, ali i globalno, uveden je u Veneciji, koja od 2024. naplaćuje ulazak jednodnevnim posjetiteljima. Grad se već godinama suočava s prevelikim brojem turista, a napetosti su u posljednjem desetljeću znatno porasle. Primjerice, 2021. čak 80.000 jednodnevnih posjetitelja stiglo je kruzerima, često kritiziranih jer ne pridonose lokalnom gospodarstvu – ne ostaju preko noći niti koriste gradske usluge. Istodobno, kruzeri dodatno opterećuju osjetljivi ekosustav kanala.

Pilot-projekt iz 2024. predviđao je dnevnu naknadu od pet dolara za jednodnevne posjetitelje tijekom 29 dana, uglavnom vikendom između travnja i srpnja. Turisti koji su noćili u gradu bili su izuzeti i dobivali QR kod za slobodno kretanje. Mjera je produžena 2025., a nastavlja se i 2026.

Rimska Fontana di Trevi, izgrađena u 18. stoljeću, koja svakodnevno privlači oko 30.000 posjetitelja, od 2026. također je među znamenitostima za koje se uvodi simbolična ulaznica. Stanovnici grada, djeca mlađa od pet godina i osobe s invaliditetom oslobođeni su plaćanja.

Turizam je ključan za talijansko gospodarstvo, no uz kontrolu pristupa znamenitostima poput Fontane di Trevi i uvođenje poreza u Veneciji, nove mjere u Firenci, na Capriju i u dolomitskim selima sve više su usmjerene na ograničavanje jednodnevnih posjeta u najopterećenijim destinacijama.

Alex Ledsom, suradnik Forbesa (link na originalan članak)