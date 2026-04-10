Ovo su najbolje europske destinacije za gurmane u 2026.

Stručnjaci iz Food & Winea sastavili su svoju listu Global Tastemakers za 2026. godinu, na kojoj se nalaze najbolje destinacije za hranu i piće u 2026. godini.

Ove godine pet europskih gradova proglašeno je među najboljim destinacijama za gurmane diljem svijeta.

Za popis je anketirano više od 400 kuhara i turističkih stručnjaka, a svaki je grad odabran zbog obilja kulinarskih mogućnosti, od raznih tečajeva kuhanja do objedovanja u restoranima s Michelinovim zvjezdicama, prenosi Euronews.

Iako je prvo mjesto ove godine pripalo Hong Kongu, Europa dominira popisom s čak pet gradova u top 10.

London predvodi ljestvicu u Europi, zauzimajući drugo mjesto globalno. Food & Wine je naveo da je jednako vjerojatno da ćete pojesti odličnu zdjelu curryja u restoranu, ali i da ćete pronaći uličnog prodavača koji prodaje izvanredan shish taouk.

S 88 restorana s Michelinovim zvjezdicama – drugim najvećim u Europi, nakon Pariza – nema manjka vrhunske hrane, ali gurmansko iskustvo je jednako sjajno u brojnim gradskim pubovima ili na štandovima s hranom, poput onih na Borough Marketu.

Sljedeća na listi je Barcelona na sedmom mjestu, stvorena za ljubitelje morskih plodova i poznata po tome što maksimalno iskorištava svoj svježi ulov u paellama i jednostavnim jelima s roštilja.

Pariz, grad ljubavi (prema hrani), zauzeo je osmo mjesto, a stručnjaci su poručili da se ne morate jako truditi da biste imali nevjerojatan obrok. “Gdje god da krenete, hrana će vas pronaći”, poručili su.

Obavezno isprobajte klasike poput bifteka s pomritom, pijetla u vinu ili beef bourguignon (gulaš od govedine u crnom vinu) u jednom od povijesnih bistroa u Saint-Germain-des-Présu, Montmartreu i Maraisu.

Deveto mjesto pripalo je Kopenhagenu, gradu koji koristi lokalne, sezonske sastojke i vodeće tehnike u industriji koje su daleko od jednostavnih.

Ovdje možete prošetati Nørrebrom i Vesterbrom u potrazi za craft pivovarama i pekarnicama ili pokušati rezervirati stol u svjetski poznatim restoranima poput Nome ili Alchemista.

Konačno, Istanbul je zaokružio top 10.

U gradu koji predstavlja kulinarsko raskrižje osmanskih tradicija i mediteranskih utjecaja, možete isprobati tradicionalna jela na Velikom bazaru ili moderna jela na mjestima kao što su Nicole ili Mikla.