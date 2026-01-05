Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad

Masovni turizam najviše je prisutan u popularnim južnoeuropskim destinacijama poput Barcelone, Mikonosa i Venecije. To je dovelo do promjene u trendovima putovanja, pri čemu sve više ljudi želi posjetiti destinacije s manje gužve.

Nekoliko gradova, poput Barcelone i Venecije, moralo je uvesti mjere za rješavanje problema pretjeranog turizma, poput ograničavanja turističkog smještaja, krstarenja i veličine grupa. Želje brojnih putnika su se promjenile. Sada traže mirniju atmosferu, što je dovelo do pojave zamjena za niz popularnih europskih destinacija.

Girona: Katalonski šarm

Smještena samo sat vremena od Barcelone, Girona se posljednjih godina pokazala kao odlična zamjena za omiljeni španjolski grad. Nudi slikovitu srednjovjekovnu arhitekturu, gotovo bez gužve.

Ne samo da je tempo života u Gironi puno opušteniji od onog u Barceloni, već je i puno jeftiniji, što je značajan faktor za putnike. Girona također nudi bogatu povijest i autentičan, regionalni španjolski štih, prenosi Euronews.

Girona; Foto: Getty Images

Prošetajte uskim, popločanim ulicama diveći se prekrasnim, povijesnim zgradama, među kojima su dobro očuvana židovska četvrt (The Call) i ogromna katedrala.

Pont de les Peixateries Velles (Stari most riblje tržnice) također nudi izvrsne mogućnosti za fotografiranje. Posjetite Arapske terme, šarmantni romanički kompleks kupališta iz 12. stoljeća, Muzej umjetnosti ili Muzej kina za dozu kulture.

Uživajte u xuixosu, lokalnom slatkom pecivu, ili isprobajte tapase u mjestima poput Zanpanzara. Nakon toga uživajte u jedinstvenim okusima sladoleda poput pečene jabuke s kokosom i sorbetom od ljubičice u slastičarnici Rocambolesc.

Ljubljana: Kanali, kafići i ljepota starog svijeta

Glavni grad Slovenije, Ljubljana, sve se više smatra kopijom Venecije, sa sličnim riječnim vibracijama i vodenim putovima, pastelnim zgradama, šarmantnim mostovima i kulturom kafića. Međutim, daleko je jeftiniji i ima manje gužve, nudeći opuštenije okruženje prilagođeno pješacima.

Prošećite popločanim ulicama starog grada bez automobila, s baroknom i renesansnom arhitekturom, skrivenim draguljima poput Ulice Bravar i šarenim kućama.

Putnici se mogu uspinjačom popeti do Ljubljanskog dvorca kako bi uživali u panoramskom pogledu na grad i dubljem uvidu u povijest grada ili posjetiti Muzej moderne umjetnosti i neobičnu Kuću iluzija.

Ljubljana; Foto: Getty Images

Divlje plaže na Tinosu

Kako turisti sve više preplavljuju popularne grčke otoke, putnici se okreću manje poznatim otocima kako bi predahnuli i uživali u prirodnim ljepotama u njihovom najboljem izdanju.

Jedan takav otok, Tinos, savršena je zamjena za Mikonos. Samo kratka vožnja trajektom udaljena od daleko poznatijeg otoka, ima tradicionalna sela, prekrasne plaže i dosljedno prekrasno sunčano vrijeme – samo s manje ljudi.

Tinos je također jeftiniji od Mykonosa i nudi autentičniju grčku atmosferu i klasično iskustvo Ciklada, a pritom je manje komercijaliziran. Također je odličan za one koji žele pobjeći od skupe zabave na Mykonosu.

Također je važno hodočasničko mjesto zbog crkve Panagia Evangelistria, te ima miran duhovni ugođaj, s bogatom tradicijom obrtništva i mramornog kiparstva. Istražite sela poput Ktikadosa, lutajući mramornim ulicama ili se uputite u planinsko selo Kardiani.

Odsjednite u gradu Tinos zbog praktičnosti, jednostavnog pristupa trajektu i odlične hrane ili u selu Kardiani za spektakularan pogled na more i osjećaj seoskog života.

Tinos; Foto: Getty Images

Salerno: Autentični talijanski šarm

Umorni ste od gužvi Amalfijske obale, ali ne želite propustiti prirodne ljepote i prekrasne krajolike? Uputite se u Salerno, skriveni talijanski dragulj i povijesni lučki grad odmah uz obalu Amalfija, ali koji nudi vrlo slične prekrasne poglede, srednjovjekovnu arhitekturu i autentični talijanski šarm.

Hrana i piće, kao i smještaj, puno su jeftiniji u Salernu nego u gradovima na Amalfijskoj obali prepunim turista. Budući da je živahan lučki grad, posjetiteljima omogućuje da dublje urone u lokalni život, čak i u vrhuncu sezone, a uz to ima izvrsne autobusne, željezničke i trajektne veze s Positanom, Amalfijem, Pompejima i Caprijem.

Srednjovjekovne ulice Rovinja

Rovinj; Foto: Getty Images

Dubrovnik je posljednjih godina preplavljen obožavateljima Igre prijestolja, među ostalim i turistima koji vole zabave, što je uzrokovalo vrtoglavi porast cijena i masovni turizam.

Međutim, ako zamijenite dalmatinsku regiju istarskim poluotokom, pronaći ćete Rovinj, mali i relativno nepoznat grad, koji nudi sličnu povijesnu gradsku zidinu i bajkovitu atmosferu kao i Dubrovnik.

S venecijanskom arhitekturom, prekrasnim jadranskim obalama i popločanim ulicama, Rovinj ima manje turista i savršen je za romantični bijeg u Hrvatsku bez intenzivne dubrovačke gužve u sezoni.

Uživajte u tirkiznoj vodi i stjenovitim mjestima za kupanje, kao i u kućama pastelnih boja i šarmantnoj crkvi na vrhu brda.

Prošetajte starim gradom, s njegovim umjetničkim ateljeima i galerijama te posjetite crkvu sv. Eufemije kako biste se popeli na zvonik s panoramskim pogledom na Jadransko more i grad. Istražite skrivene uvale ili prošećite uz obalu.

Ljubitelji prirode mogu pješačiti ili voziti bicikl prekrasnim parkom šumom Zlatni rt ili se provozati brodom i promatrati dupine. Za dodatnu dozu romantike i kulture uputite se na jednodnevni izlet u obližnju Veneciju.

Uživajte u svježim plodovima mora u restoranu La Puntulina, odmah uz vodu u starom gradu, ili se uputite u hrvatski restoran s Michelinovom zvjezdicom, Monte, za luksuznije iskustvo fine gastronomije. Ne propustite lokalne delicije poput tartufa.

Toulouse: Francuska elegancija

Toulouse; Foto: Getty Images

Ne morate tražiti dalje od Toulousea za nevjerojatnu parišku kopiju sa sličnom romantikom, šarmom i kulturom u opuštenijem i pristupačnijem okruženju.

Toulouse također ima jedinstvenu terakotnu arhitekturu i zbog toga se ponekad naziva Ružičasti grad. Sa sunčanim južnjačkim ugođajem Francuske, umjetnošću i gradskim središtem ugodnim za šetnju, posjetitelji ovdje mogu uživati ​​u autentičnom francuskom životu.

Poput pariške Seine, Toulouse ima rijeku Garonne, s obalama i romantičnim mostovima, savršenim za duge šetnje. Tu je i Canal du Midi, koji je pod zaštitom UNESCO-a, za slikovite šetnje uz kanal.

Isprobajte lokalna jela poput L’alicuit de canard (patka) i Cassoulet (bogati gulaš od graha) uz regionalne kobasice i slatke poslastice poput croustade aux pommes (pecivo od jabuka).