Ovo su najpovoljniji europski gradovi za uskršnja putovanja

Za nešto više od trećine cijene putovanja u Pariz za Uskrs, putnici mogu uživati ​​u odmoru na obali Marmarisa u Turskoj.

Novo istraživanje Which? Travela otkrilo je da su Pariz, Rim i Venecija najskuplji za odmor u Europi, dok su destinacije u Turskoj, Poljskoj i Portugalu povoljnije.

Which? Travel usporedio je cijene više od 3000 paket aranžmana dvaju najvećih britanskih turoperatora – Jet2holidays i easyJet Holidays.

Za sedmodnevni odmor u turističkom gradu na turskoj rivijeri – Marmarisu, potrebno je izdvojiti 594 funte (679 eura) po osobi, uključujući letove.

Primorski grad ima devet sunčanih sati dnevno s najvišim temperaturama od 20°C u travnju – šest stupnjeva toplije od Pariza. Također nudi klubove na otvorenom i glazbene prostore uz luku za one koji traže večernju zabavu, prenosi Euronews.

Ljubitelji avanture mogu se uputiti na okolne planine obrasle borovom šumom na planinarske izlete ili roniti.

Za povoljne uskrsne odmore posjetite Poljsku, Portugal i Španjolsku

Druga najjeftinija destinacija na ljestvici je Krakov, s prosječnom cijenom od 628 funti (718 eura) po osobi. Također, jedini je grad u anketi koji je dobio pet zvjezdica za vrijednost za novac.

Krakov, Poljska

Krakov je također dobio četiri zvjezdice za svoje kulturne atrakcije, koje uključuju jednodnevne izlete na povijesne lokacije poput rudnika soli Wieliczka, još jednog mjesta svjetske baštine UNESCO-a, Schindlerove tvornice i Memorijalnog muzeja i muzeja Auschwitz-Birkenau.

Sunčani primorski grad Albufeira u Portugalu zauzeo je treće mjesto na listi najjeftinijih gradskih odmora, s prosječnom cijenom odmora od 638 funti (729 eura) po osobi.

Nalazi se u južnoj regiji Algarve, koju je britanska pošta 2025. godine proglasila najpovoljnijom destinacijom na svijetu.

Dok ste tamo, možete posjetiti i plažu Praia da Falésia, koja se smatra jednom od najboljih na svijetu zahvaljujući liticama s kojih se pruža spektakularan pogled.

Praia da Falésia, Portugal

Dvije španjolske destinacije zauzele su četvrto i peto mjesto na Which? ljestvici. Odmor u Las Palmasu na Kanarskim otocima košta oko 671 funtu (767 eura) po osobi za tjedan dana, dok je cijena ljetovanja u Benidormu 682 funte (780 eura).

Oba grada nude mogućnost sunčanog odmora, s prosječnim temperaturama od 21°C odnosno 19°C.