Rimac predstavio porculanski Bugatti Mistral

Tvrtka Bugatti – Rimac za svoje kupce radi i personalizirane modele automobila, a jedan od posebnijih modela je Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel napravljen u suradnji s iskusnim proizvođačem porculana.

Mate Rimac objavio je u srijedu video s predstavljanja posebnog izdanja Bugattija W16 Mistral Blanc Éternel, unikatnog primjerka koji ima dijelove napravljene od porculana. Na videu se može vidjeti Rimac kako uz osmijeh turira 16-cilindarski motor posebnog izdanja. Cijena ovog unikatnog automobila nije objavljena, no sigurno je skuplja od pet milijuna eura koliko košta klasični Bugatti W16 Mistral.

U kreiranju ovog automobila Bugatti je surađivao s 263 godine starim proizvođačem Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Uz unikatni automobil je predstavljena i limitirana kolekcija porculana “Blanc Éternel”, nastala u suradnji s KPM Berlin. Kolekcija obuhvaća To-Drive Cup i kultičnu Aviator Cup šalicu KPM-a u dvije veličine. Ograničena je na 1000 ručno izrađenih komada.

Teško je proizvesti porculanske dijelove željene veličine

Auto izgleda kao da je u napravljen od porculana, no porculanski su samo detalji izrađeni u suradnji s KPM-om, koji unose naglaske besprijekorno bijele boje u grafičku kompoziciju. Na vanjskom dijelu automobila porculan je na amblemu EB, poklopcima spremnika goriva i ulja te na dvama umecima poklopca motora koji nose logotip KPM Berlina – kraljevsko žezlo.

U unutrašnjosti se grafički motiv s vanjštine prenosi izravno na bijelu kožu, pri čemu je zbog potrebne preciznosti i trajnosti razvijen potpuno novi Bugattijev proizvodni postupak.

Pojedini kožni dijelovi pažljivo se pripremaju, nakon čega se uzorak ručno iscrtava i maskira. Crna se boja zatim nanosi izravno na bijelu kožu, stvarajući isti oštar grafički kontrast koji obilježava vanjski izgled automobila.

Porculan i u unutrašnjosti ima važnu ulogu – riječ je o materijalu s kojim su putnici u izravnom dodiru pri svakoj vožnji. Pokrov zvučnika, dva umetka na osloncima za koljena, obloge ručice mjenjača, umetak na naslonu za ruku središnje konzole te tipke podizača prozora izrađeni su od dragocjenog porculana, nadopunjujući elemente istog materijala na vanjštini vozila.

Iz Bugattija navode kako izrada tako složenih porculanskih dijelova zahtijeva veliko specijalističko znanje. Naime, porculan se tijekom pečenja u peći skuplja, pa su njegove konačne dimenzije približno 17 posto manje od dimenzija sirovog komada. To skupljanje mora se unaprijed vrlo precizno predvidjeti tijekom projektiranja kako bi svaki gotovi element savršeno odgovarao svom mjestu na vozilu.

Vozač tako dolazi u dodir s pravim porculanom pri svakom mijenjanju stupnja prijenosa, otvaranju prozora ili oslanjanju ruke na središnju konzolu. Umjesto da porculan ostane tek dekorativni detalj, Bugatti i KPM pretvorili su ga u funkcionalan i opipljiv dio iskustva vožnje modela W16 Mistral – svjesni izraz uvjerenja marke u vrijednost autentičnih materijala i svrhovitog umjetničkog izričaja.

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Ovo nije prvi Bugatti ispiriran porculanom

Priča o modelu “Blanc Éternel” seže 15 godina unatrag, do važnog trenutka u modernoj povijesti Bugattija. U suradnji s tvornicom porculana KPM Berlin, Bugatti je tada predstavio “L’Or Blanc” – interpretaciju modela Veyron Grand Sport inspiriranu porculanom te jedan od prvih primjera izrazito personaliziranog pristupa dizajnu automobila.

“L’Or Blanc” isticao se beskompromisnom kvalitetom i ručnom izradom uz korištenje iznimnih materijala. Današnji direktor dizajna Bugattija Frank Heyl osobno je sudjelovao u njegovu razvoju, pažljivo oblikujući površine automobila i ručno iscrtavajući njegove karakteristične linije.

Inspiracija za dizajn potekla je od elegantne vaze koju je za KPM osmislio poznati talijanski dizajner Enzo Mari. Bijeli porculan ukrašen plavim linijama ostavljao je dojam jednostavnosti i sigurnosti poteza kista. Upravo su te kraljevsko plave linije potaknule Bugattijeve dizajnere da istraže kako takav čisti grafički izričaj prenijeti na složene, skulpturalne površine hiperautomobila.

Odgovor su pronašli u tzv. svjetlosnim linijama, koje dizajneri i stručnjaci za kontrolu kvalitete koriste za pregled površina vozila. Reflektirajući se preko karoserije, one otkrivaju svaku zakrivljenost i najmanju nepravilnost. Na modelu “L’Or Blanc” te su linije pretvorene u umjetničku kompoziciju koja naglašava oblik automobila.

Petnaest godina poslije Bugatti i KPM ponovno su udružili snage, ovaj put na završetku ere motora W16. Umjesto da ponovno stvore prepoznatljivu estetiku reflektirajućih linija, dizajnerski timovi odlučili su razviti novu interpretaciju koja odaje počast izvornom konceptu, ali i pokazuje koliko se proces dizajniranja Bugattija promijenio.

Model W16 Mistral razvijen je potpuno digitalnim procesom dizajna pa glineni modeli više nisu bili potrebni za oblikovanje automobila. U digitalnom okruženju njegova je skulpturalna forma izrađena pomoću mreže precizno definiranih površina poznatih kao NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines).

Te digitalne površine zajedno tvore skladne volumene od kojih nastaje završni oblik roadstera. Kod modela “Blanc Éternel” upravo je ta inače nevidljiva digitalna struktura postala temelj umjetničkog izraza eksterijera.

Tanke crne linije prate raspored digitalnih površina modela W16 Mistral, prelaze preko karoserije i otkrivaju geometrijsku logiku skrivenu iza njegova naizgled jednostavnog oblika. Kontrast crne i bijele boje odražava jasan vizualni jezik digitalnog modeliranja, dok naziv “Blanc Éternel” istodobno priziva bezvremensku ljepotu čistog bijelog porculana i trajno mjesto motora W16 u povijesti Bugattija.

Rezultat predstavlja dostojan završetak jedne iznimne inženjerske ere. Veyron je motor W16 učinio automobilskom ikonom, a W16 Mistral njegov je posljednji cestovni izraz. Modelom “Blanc Éternel” početak i završetak tog putovanja povezani su zajedničkim slavljenjem dizajna, vrhunskog obrtništva i porculana.

Moderniji proces dizajniranja

Iako grafički koncept proizlazi iz digitalnog dizajna, njegova je izvedba potpuno ljudska. Premda nije postojao glineni model na kojem bi se grafika razvijala, završni je automobil morao biti pažljivo zaštićen ljepljivim trakama prije lakiranja. Linije su zato ručno postavljene izravno na karoseriju stvarnog W16 Mistrala, pretvarajući digitalnu zamisao u pažljivo izrađeno umjetničko djelo.

Karoserija se najprije lakira u čistu bijelu boju, nakon čega se površine pažljivo bruse i pripremaju. Svaka crna linija zatim se ručno postavlja precizno nanesenim trakama. Okolne površine dodatno se maskiraju, početne se trake uklanjaju kako bi se otkrio željeni uzorak, a nastali kanali potom se lakiraju u crno.

Rezultat je iznimno složena lakirerska kompozicija koja zahtijeva veliko strpljenje i intuitivno razumijevanje načina na koji svaka linija mora pratiti trodimenzionalni oblik automobila. Iako je dizajn nastao u digitalnom okruženju, njegova fizička izvedba i dalje se oslanja na vještinu i iskustvo Bugattijevih majstora.

Kontrast crne i bijele boje usmjerava pogled prema prepoznatljivim elementima modela W16 Mistral – od reinterpretirane potkovičaste maske hladnjaka i oblikovanog prednjeg dijela, preko uzlazne C-linije i dojmljivih usisnika zraka, pa sve do karakterističnih stražnjih svjetala u obliku slova X. Svaka površina istodobno djeluje umjetnički izražajno i tehnički razotkriveno, kao da je digitalni nacrt automobila trajno utisnut u njegovu fizičku formu.