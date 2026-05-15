Bivši dizajner Bugatti Rimca osvojio svjetsku nagradu za globalnu transformaciju farmaceutskog diva

Hrvatski dizajner Petar Popović, koji je radio na vizualnom identitetu Rimca i sučelju Nevere te surađivao s legendarnom Pininfarinom, osvojio je brončano priznanje na prestižnom svjetskom natjecanju World Brand Design Society. Nagrada je dodijeljena za kompleksnu i sveobuhvatnu transformaciju globalnog farmaceutskog brenda ACG Group. ACG Grupa vodeći je globalni dobavljač cjelovitih rješenja za farmaceutsku industriju, najpoznatiji po proizvodnji kapsula, strojeva i ambalažnih materijala.

Popović je vodio kompletnu transformaciju globalnog brenda, u projektu koji je obuhvatio sve – od suradnje na razradi i operacionalizaciji arhitekture brenda do dizajna proizvoda, signalistike, izložbenih prostora i komunikacijskih sustava.

Strateški partner, a ne samo dizajnerski izvođač

U industriji gdje dominiraju regulativa, procesi i tehnološka kompleksnost, dizajn se često svodi na funkcionalnost. Popovićev pristup bio je drugačiji.

„Cilj nije bio estetska intervencija, već izgradnja sustava koji može funkcionirati u globalnoj organizaciji visoke kompleksnosti. Oblik kapsule postao je nosivi vizualni kod koji omogućuje konzistentnost i skalabilnost brenda“, kaže Popović.

Središnji element novog identiteta je apstrahirana forma kapsule (lozenga), međutim ona nije tretirana kao dekoracija, već kao infrastrukturni princip sustava. Drugim riječima, identitet je projektiran da živi u proizvodima, prostornim sustavima, komunikaciji i budućem razvoju portfelja.

Ono što ovaj projekt razlikuje od tipičnih rebrandinga jest njegov opseg. Tvrtka Billion Design bila je uključen kao strateški partner, a ne samo kao dizajnerski izvođač. U takvom modelu dizajn postaje alat za organizacijsku jasnoću.

Cjelovita transformacija brenda

Kolika je ovo važna transformacija identiteta ACG Grupe potvrđuje i Alex Robertson, glavni direktor marketinga: „Billion Design se od samog početka vodio time da identitet brenda nije dekoracija, već strateška imovina. Petar i njegov tim pomogli su nam identificirati i jasno definirati naše prepoznatljive brend elemente te ih dosljedno primijeniti u cijeloj organizaciji. Time smo ojačali svoju globalnu tržišnu poziciju i olakšali kupcima da razumiju, vjeruju i odaberu ACG. Rezultat nije samo nagrada – to je dokaz da disciplinirana dosljednost gradi prepoznatljivost, diferencijaciju i dugoročnu vrijednost brenda.“

Suradnja s ACG World obuhvatila je cjelovitu transformaciju brenda – od strateške arhitekture i vizualnog jezika do implementacije kroz dizajn proizvoda, signalistiku, prostorni i environmental dizajn, izložbene prostore te komunikacijske sustave. Projekt nije bio fokusiran isključivo na grafički dizajn, već na primjenu brand design razmišljanja kroz cijeli sustav dodirnih točaka, gdje identitet aktivno oblikuje način na koji proizvod, prostor i komunikacija funkcioniraju kao jedinstveno iskustvo.

Petar Popović (drugi s lijeva) i tim iz Billion Designa; Foto: Billion Design

„U takvim projektima dizajn nije samo pitanje vizualnog identiteta, nego posljedica razumijevanja šireg konteksta – proizvodnje, distribucije, tržišne pozicije i dugoročnih ambicija. Zato brand design thinking primjenjujemo kroz cijeli sustav: od grafičkog jezika i komunikacije do proizvoda, signalistike i prostora. Tek kada su ti parametri jasno definirani, moguće je izgraditi sustav koji traje“, naglašava Popović.

Ovo priznanje nije samo priznanje Petru Popoviću i Billion Design, već dokazuje da hrvatski kreativci postavljaju standarde u visokotehnološkim sektorima i prepoznati su kao lideri.

„Naš pristup dizajnu je holistički. Bilo da se radi o sučelju Nevere ili globalnom sustavu za farmaceutsku grupaciju, cilj je uvijek isti: donijeti ljudskost i vrhunsku funkcionalnost u tehnički najzahtjevnije sustave,“ zaključuje Popović.