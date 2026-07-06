Rimac u Molsheimu otvorio La Manufacture – Bugatti povećava kapacitete proizvodnje

Mate Rimac u četvrtak je otvorio novi Bugattijeg proizvodni atelier u Molsheimu, povijesnom domu te marke u vlasništvu Bugatti Rimca.

Novi Bugattijev proizvodni atelier La Manufacture, budući dom proizvodnje modela Bugatti Tourbillon, otvoren je u četvrtak u Molsheimu u Francuskoj. Navedeni atelier nadopuna je postojećem koji će se i dalje koristiti.

Novi atelier je suvremeni proizvodni prostor smještenom unutar kompleksa dvorca Château Saint Jean, oblikovan prema načelima elegancije, vrhunske izrade, inovacija i beskompromisne težnje izvrsnosti koja je oduvijek vodila ovu marku.

Povećanje kapaciteta – proizvodit će se 200 automobila godišnje

Na otvorenju su se gostima obratili glavni izvršni direktor Bugatti Rimca Mate Rimac te predsjednik Bugatti Automobilesa Christophe Piochon koji su zajedničkim presijecanjem vrpce službeno otvorili La Manufacture i označili početak njegova novog poglavlja. Svečanosti otvaranja prisustvovali su i predstavnici francuske države i lokalnih institucija, kao i lokalni mediji koji su svjedočili ovoj novoj prekretnici za pogon u Alzasu. Videoporukom se okupljenima obratio i Sébastien Martin, francuski ministar delegiran za industriju, istaknuvši širi značaj projekta za francusku industriju.

Nakon otvaranja nove administrativne zgrade 2024. godine, inauguracija novog Bugattijevog proizvodnog ateliera simbolizira nastavak ambicije grupacije Bugatti Rimac, predvođene osnivačem i glavnim izvršnim direktorom Matom Rimcem, da dodatno učvrsti Molsheim kao povijesno središte marke. Ovi projekti odražavaju dugoročnu predanost lokaciji, njezinim zaposlenicima i iznimnom savoir-faireu koji oblikuje svaki moderni Bugatti još od ponovnog rođenja marke s modelom Veyron 2005. godine. Uoči dolaska nove generacije hiperautomobila, La Manufacture projektiran je kako bi podržao daljnji rast marke i povećao proizvodni kapacitet na do 200 vozila godišnje.

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Proizvodnja će se odvijati i u starom atelieru

Projektiran s istim osjećajem za okoliš koji desetljećima obilježava kompleks Château Saint Jean, novi atelier potvrđuje važnost održivog industrijskog razvoja za Bugatti. Njegov nizak, prostran oblik prirodno se uklapa u krajolik, dok suvremeni arhitektonski izričaj poštuje eleganciju i mir okruženja. Diskretan kontrast tamnih zidova i velikih staklenih površina omogućuje obilje prirodnog svjetla u proizvodnom prostoru, stvarajući okruženje prilagođeno vrhunskoj preciznosti, ali i ljudima čije će ruke udahnuti život modelu Tourbillon.

La Manufacture prostire se na 3.245 četvornih metara, dug je 135 metara, širok 25 metara, a visok 8,7 metara. Izgrađen je za manje od godinu dana. Veća površina i pažljivo osmišljena organizacija prostora omogućuju višu razinu učinkovitosti i proizvodnih mogućnosti te će upravo ovdje biti smještene tehnički najzahtjevnije faze sklapanja vozila. U novom pogonu Bugattijevi će timovi obavljati predmontažu eksterijera i interijera, završne kontrole kvalitete i inspekcije vozila te specijalizirane završne procese poput poliranja i lakiranja.

Upravo su to temeljne faze nastanka svakog Bugattija – procesi koji zahtijevaju prostor, preciznost, tehničku stručnost i apsolutnu posvećenost detaljima. Objedinjavanjem tih aktivnosti u La Manufactureu Bugatti stvara učinkovitiji i tehnološki napredniji proizvodni proces za eru Tourbillona, dok postojeći Atelier dobiva novu ulogu.

Postojeći Atelier, projektiran u obliku prepoznatljivog Bugattijeva logotipa Macaron, i dalje će imati središnje mjesto u proizvodnji marke. Ondje će se odvijati završne faze sastavljanja eksterijera i interijera – trenuci u kojima svaki Bugatti dobiva svoj konačni izraz karaktera i vrhunske izrade. Istodobno će kupcima pružiti još bogatije iskustvo, omogućujući im da izbliza prate nastanak vlastitog automobila te, u odabranim trenucima, sudjeluju u završnim detaljima koji svaki Bugatti čine jedinstveno osobnim.

Dok Tourbillon označava početak nove ere performansi, La Manufacture osigurava da Molsheim i dalje ostane svjetsko mjerilo u stvaranju najizvanrednijih automobila na svijetu. To je mjesto osmišljeno za izazove budućnosti, ali utemeljeno na istim vrijednostima koje oblikuju svaki Bugatti proizveden u Alzasu još od 1909. godine – preciznosti, umjetničkom zanatstvu, inovacijama i uvjerenju da se pravo luksuzno iskustvo stvara ljudskom rukom.

La Manufacture sada će biti opremljen posebno razvijenim alatima i proizvodnim sustavima kako bi bio potpuno spreman za početak serijske proizvodnje modela Tourbillon.

Od 2005. do danas 40-ak vozila godišnje

„Molsheim je središte gravitacije Bugattija. Svaka odluka koju donosimo za Bugatti polazi od poštovanja prema ovom mjestu, njegovim ljudima i izvanrednoj baštini koja se ovdje gradi više od stoljeća. La Manufacture jasan je dokaz te predanosti. Željeli smo timovima u Molsheimu pružiti najsuvremeniji proizvodni pogon koji će oblikovati eru Tourbillona, istodobno osiguravajući da duša Bugattija ostane u Alzasu, u povijesnom domu marke. Otvorenje La Manufacturea utjelovljuje našu ambiciju da dosegnemo najviše standarde industrijske izvrsnosti, uz dodatno jačanje povezanosti s regijom koja je oblikovala našu baštinu” – rekao je glavni izvršni direktor Bugatti Rimca, Mate Rimac. „Od trenutka kada je Veyron 2005. godine označio ponovno rođenje Bugattija, kupcima diljem svijeta isporučeno je više od 1.100 vozila. Otvorenje La Manufacturea predstavlja novu važnu prekretnicu u provedbi Bugattijeve strategije širenja te potvrđuje našu predanost industrijskoj izvrsnosti i čvrstom ukorjenjivanju marke u ovoj regiji. Ulaganje u Molsheim pokazuje snažnu predanost Bugatti Rimca Francuskoj, a posebno regiji Alzas. La Manufacture važan je iskorak za Bugatti i projekt koji doprinosi gospodarskoj vitalnosti i međunarodnom ugledu Alzasa” – rekao je predsjednik Bugatti Automobilesa Christophe Piochon.