Sve više Europljana putuje za Božić: Ovo su najpopularnije destinacije

Mnogi Europljani odustaju od tradicije i odlučuju provesti blagdane u inozemstvu, umjesto kod kuće sa svojom obitelji i rodbinom.

Dok neki žele stvoriti vlastite tradicije ili iskoristiti blagdane za putovanja i avanture, drugi jednostavno žele pobjeći od stresa, kaosa i troškova koji dolaze s proslavom Božića kod kuće.

Prema Upravi za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenog Kraljevstva, prosinac 2025. mogao bi biti najprometnije božićno razdoblje putovanja u povijesti.

Najpopularnije božićne turističke destinacije su klasična skijališta poput St. Moritza, Zermatta i Lecha, a putnike privlači pouzdanost snijega i božićni sajmovi u mjestima poput Beča, Praga i Strasbourga, prenosi Euronews.

Međutim, neki putnici biraju sunčanija mjesta poput Madeire, Cipra i južne Italije, zajedno s Kanarskim otocima, za dašak zimskog sunca.

Ali što se zapravo krije iza ove promjene i hoće li Božić ikada više biti isti?

U porastu nekonvencionalne proslave Božića

Nekonvencionalne proslave Božića su u porastu, prema tvrtki za poklon bonove Virgin Experience Days.

Kažu da neki od najboljih načina za provesti Božić uključuju slavljenje Božića na neki drugi dan ili putovanje za Božić.

Čini se da generacija Z predvodi ovaj trend drugačijih proslava Božića, s obzirom na to da 25 posto mladih u dobi od 18 do 24 godine preferira putovanje na Božić, prema istraživanju Virgin Experience Days, uglavnom kako bi stvorili vlastite tradicije.

“Božić slavim na isti način već 18 godina, ali otkako sam se preselio u Veliku Britaniju, daleko od obitelji, mogu proslaviti Božić na bilo koji način koji želim“, rekao je u anketi Mohsan Lin, 28-godišnji grafički dizajner, podrijetlom iz Hong Konga.

“Tijekom prethodnih Božića samostalno sam putovao po Ujedinjenom Kraljevstvu i posjećivao prijatelje u zemlji. Na taj sam način uspio sustići mnogo različitih prijatelja i istražiti dijelove Ujedinjenog Kraljevstva u kojima nisam bio.“

Ove godine, Lin će Božić provesti u Norveškoj posjećujući prijatelje, umjesto da se vrati kući u Hong Kong. Iako će i dalje uživati ​​u božićnoj večeri u norveškom stilu, ostale planirane aktivnosti uključuju istraživanje Osla, snowboarding i skateboarding.

“Sjećam se da sam jedne godine u Southamptonu jeo korejski roštilj umjesto puretine i sudjelovao u ‘Boxing Day Dipu’ u Newcastleu. Druge godine sam tjedne prije Božića proveo pohađajući hokejaški kamp u Finskoj, gdje sam trenirao u objektima u kojima je trenirala i finska olimpijska hokejaška reprezentacija“, dodao je Lin.

Praktičnost i udobnost umjesto tradicije

Božić može biti stresan, dugotrajan, skup i kaotičan, posebno za obitelji s malom djecom.

Stoga je za mnoge ljude provođenje blagdanskog razdboblja u inozemstvu jednostavno stvar praktičnosti i udobnosti. To uključuje odlazak na luksuznu večeru umjesto planiranja obroka, bez pranja posuđa, ili boravak u odmaralištu s uslugama čuvanja djece.

“Obitelji često žive na različitim mjestima, što olakšava susret na odredištu nego okupljanje u jednom domu. Logistika igra sve veću ulogu. Putnici daju prioritet putovanjima s izravnim letovima, jednostavnim transferima i smještajem koji odgovara svim uzrastima“, istaknuo je Andrew Harrison-Chinn, glavni direktor marketinga tvrtke Dragonpass za pristup salonima u zračnim lukama.

Također je napomenuo da ova promjena odražava praktičnu promjenu, transformirajući proslavu Božića.

Unatoč kontinuiranoj krizi troškova života, ljudi su i dalje spremni selektivno trošiti na stvari koje su im najvažnije – posebno kada to smanjuje stres i daje prednost udobnosti. Klima je još jedan pokretač ovih promjena. Neki putnici žele snijeg, dok se drugi odlučuju za toplije destinacije.

Sve više putnika daje prioritet svojoj dobrobiti

Iako se Božić tradicionalno smatra razdobljem okupljanja obitelji i slavljenja zajedništva, on nažalost može pogoršati sukobe i napetosti zbog raznih pitanja.

Stoga, za mnoge ljude, Božić i druga obiteljska okupljanja i blagdani mogu postati izvor velikog stresa i tjeskobe. To je nešto što sve više ljudi pokušava u potpunosti izbjeći, bilo odlaskom na putovanje u inozemstvo ili provođenjem vremena s obiteljima svojih partnera umjesto sa svojom vlastitom.

Uspon božićnih proslava koje organiziraju prijatelji, također naglašava ovu promjenu. U nekim slučajevima to može biti čak i putovanje s prijateljima u inozemstvo tijekom Božića.

“Sve se više naglašava ‘odabrana obitelj’ u kojoj se značajna prijateljstva smatraju ključnima za dobrobit, zamjenjujući tradicionalne obiteljske rituale. S rastućim društvenim, financijskim i radnim pritiscima, vidimo i ljude koji odlučuju provesti Božić na način koji se čini okrepljujućim“, rekla je psihoterapeutkinja dr. Jo Gee.

Za mnoge ljude, kraj godine jedno je od rijetkih vremena kada mogu uzeti slobodno od posla, opustiti se, obnoviti energiju i pripremiti se za novu godinu, kao i putovati i iskusiti nove stvari.

Na taj način, božićno putovanje postaje puno više stvar odabira najboljeg načina provođenja svojeg slobodnog vremena, nego odbacivanja tradicije.

45 posto ispitanika u dobi od 18 do 24 godine u anketi Virgin Experience Days otkrilo je da im se neobične proslave čine puno značajnijima od tradicionalnih.

To se proširilo i na darove generacije Z , pri čemu je 30 posto osoba u dobi od 18 do 24 godine željelo vaučer za samostalno iskustvo, umjesto vaučera za iskustvo s voljenom osobom ili prijateljem.

“Statistike pokazuju da naši mlađi Britanci gotovo dvostruko češće slave Božić na nekonvencionalan način, pri čemu generacija Z više cijeni autentičnost, dobrobit i samoizražavanje nego tradiciju“, rekla je dr. Gee u istraživanju Virgin Experience Days.

“Nedavna istraživanja pokazuju kako mladi odrasli daju prioritet iskustvima koja su u skladu s njihovim mentalnim zdravljem i identitetom, promatrajući samostalna ili alternativna slavlja kao činove osnaživanja i brige o sebi.“

Ove neobične proslave ne prestaju samo za Božić – one se obilježavaju i tijekom cijele godine, poput dovršetka neke važne životne prekretnice.