Tehnološki milijarder u “razvodu stoljeća” mora bivšoj supruzi isplatiti 560 milijuna eura

Predsjednik uprave proizvođača čipova SK Hynix Chey Tae-won izgubio je dugogodišnji sudski spor, gotovo deset godina nakon što je javno priznao izvanbračnu vezu.

Predsjednik uprave SK Grupe Chey Tae-won, koji vodi i proizvođača memorijskih čipova SK Hynix, morat će bivšoj supruzi isplatiti 944 milijarde južnokorejskih wona (560 milijuna eura), odlučio je u petak Visoki sud u Seulu. Time je okončan desetljeće dug sudski spor koji su južnokorejski mediji prozvali “razvodom stoljeća”.

Sud je presudio da Roh Soh-yeong, kći bivšeg južnokorejskog predsjednika Roh Tae-wooa, ima pravo na dio vrijednosti koja je nastala zahvaljujući snažnom rastu SK Grupe tijekom njihova braka.

“Cijena dionice SK-a znatno je porasla tijekom sudskog postupka. Ne može se reći da doprinos predsjednika Cheyja upravljanju kompanijom nije imao ulogu u tom rastu”, obrazložio je sud. Dodao je da je rast vrijednosti dionica uzet u obzir kako bi se osigurala pravedna podjela bračne imovine.

Cheyjev odvjetnički tim priopćio je da razmatra žalbu, dok odvjetnici njegove bivše supruge nisu željeli komentirati presudu.

Višestruko povećao vrijednost SK Hynixa

Slučaj je posljednjih godina privukao veliku pozornost jer se odvijao usporedno s eksplozijom tržišta umjetne inteligencije, koja je dramatično povećala vrijednost SK Hynixa. Otkako je Chey 2017. pokrenuo razvod, tržišna kapitalizacija proizvođača memorijskih čipova porasla je oko 2500 posto, piše Financial Times.

Iako je dosuđeni iznos manji od 1,4 bilijuna wona koliko je Visoki sud odredio 2024. godine, riječ je o najvećoj razvodnoj nagodbi u povijesti Južne Koreje. Prema Bloomberg Billionaires Indexu, isplata predstavlja oko 12 posto Cheyjeva bogatstva, procijenjenog na 5,6 milijardi dolara.

SK Hynix posljednjih godinu dana bilježi rekordne rezultate zahvaljujući eksplozivnoj potražnji za HBM (high-bandwidth memory) memorijskim čipovima, ključnima za razvoj umjetne inteligencije. Kompanija je postala glavni dobavljač Nvidije za memoriju koja se ugrađuje u njezine AI akceleratore, a cijena njezine dionice u posljednjih godinu dana više se nego učetverostručila.

Javno priznanje afere

Chey i Roh bili su u braku 34 godine. Njihov odnos postao je predmet javnosti 2015., kada je Chey u otvorenom pismu priznao izvanbračnu vezu iz koje ima dijete. Dvije godine kasnije pokrenuo je razvod, no supružnici se nisu uspjeli dogovoriti o podjeli imovine. Sudski spor trajao je gotovo deset godina.

Niži sud je 2022. dosudio Roh 66,5 milijardi wona na ime podjele imovine i 100 milijuna wona alimentacije. Visoki sud dvije je godine kasnije povećao iznos na 1,4 bilijuna wona, zaključivši da je tajni fond od 30 milijardi wona koji je stvorio njezin otac pridonio razvoju SK Grupe.

Vrhovni sud kasnije je ukinuo tu presudu, ocijenivši da se nezakonito stečeni fond bivšeg predsjednika ne može smatrati doprinosom njegove kćeri bračnoj imovini, te je predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Konglomerat vrijedan desetke milijarde dolara

Chey, nećak osnivača SK Grupe, od 1998. vodi drugi najveći južnokorejski konglomerat. Tijekom njegova mandata kompanija se iz tradicionalnog poslovanja s tekstilom i naftom transformirala u globalnog igrača u proizvodnji poluvodiča, baterija za električna vozila i energetici.

Grupa danas okuplja više od 150 kompanija, među kojima su SK Hynix, drugi najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova, SK Telecom i SK Innovation.