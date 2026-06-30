Zaboravite kavijar: SWISS u prvoj klasi putnicima poslužuje Bastardo

Švicarski avioprijevoznik u ponudu prve klase uvrstio je Bastardo, gurmanski specijalitet koji spaja uličnu hranu, lokalne sastojke i standarde fine dininga.

Swiss International Air Lines ovog je ljeta odlučio redefinirati pojam luksuza na 11.000 metara. Umjesto novih verzija kavijara ili foie grasa, putnicima prve klase na letovima iz Švicarske do 1. rujna 2026. poslužit će – gurmanski hot dog.

Riječ je o jelu nazvanom Bastardo, koje su za nacionalnog švicarskog prijevoznika osmislili chefovi Chris Maurer i Alex Prack, osnivači poznate gourmet zalogajnice Frau Hund iz Winterthura. Njihova verzija jednog od najpoznatijih jela ulične hrane kombinira švicarsku kobasicu s coleslaw salatom, chutneyjem od jabuke, kiselim vrhnjem i prženim orasima, poslužene u višezrnatom pecivu.

Ulična hrana kao premium proizvod

Uvođenjem hot doga u ponudu prve klase SWISS prati sve izraženiji gastronomski trend u kojem luksuz više nije rezerviran isključivo za tradicionalna jela visoke kuhinje. Sve više premium brendova reinterpretira poznatu “comfort food” ponudu kroz vrhunske sastojke, lokalnu proizvodnju i pažljivo osmišljenu prezentaciju.

Suradnja je započela nakon što je SWISS dvojici chefova postavio neobično pitanje – može li se hot dog pretvoriti u proizvod dostojan prve klase zrakoplova.

Za Maurera i Pracka projekt predstavlja i snažnu promociju njihova brenda izvan granica Švicarske. Umjesto posluživanja gostiju u jednoj zalogajnici, njihov proizvod sada dolazi do putnika iz cijelog svijeta.

Poseban izazov bilo je – pecivo

Prilagodba nije završila na receptu. Tijekom testiranja pokazalo se da standardno pecivo nije dovoljno stabilno za posluživanje na porculanskom posuđu koje se koristi u prvoj klasi. Kako bi hot dog mogao stajati uspravno i zadržati besprijekoran izgled tijekom posluživanja, chefovi su promijenili način rezanja peciva.

“Naš standard nije hot dog iz kojeg ispadaju sastojci”, objasnio je Maurer, naglašavajući da je jednaka pažnja posvećena prezentaciji kao i samom receptu, piše Euronews.

Snažan lokalni identitet

Za SWISS ovaj potez nije samo gastronomski eksperiment nego i dio šire strategije diferencijacije premium proizvoda. U vremenu kada zrakoplovne kompanije sve više ulažu u iskustvo putnika, upravo originalni lokalni proizvodi postaju način na koji prijevoznici pokušavaju izdvojiti svoju ponudu od konkurencije.

Bastardo tako nije zamišljen kao zamjena za luksuznu kuhinju, već kao dokaz da i jedno od najpoznatijih jela ulične hrane može postati premium proizvod kada iza njega stoje vrhunski sastojci, pažljivo osmišljen recept i snažan lokalni identitet.