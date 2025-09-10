DI plan jača upravu – novi menadžerski tim usmjeren na strateški rast i složene projekte

DI plan d.o.o., član DOMinvest grupe i jedan od najbrže rastućih projektnih ureda u Hrvatskoj, s multidisciplinarnim pristupom u arhitekturi, statici i inženjerstvu, objavljuje imenovanje Danijele Koren na poziciju izvršne direktorice te Matije Sočeva na poziciju tehničkog direktora.

Ovaj potez dio je šire strategije usmjerene na jačanje upravljačkih funkcija i daljnji razvoj tehničkih kapaciteta tvrtke. S novom upravljačkom strukturom, DI plan dodatno učvršćuje svoju poziciju u realizaciji infrastrukturnih i arhitektonskih projekata.

Tvrtka je specijalizirana za projektiranje i upravljanje realizacijom škola, kulturnih centara, stambenih zgrada te javnih i poslovnih objekata. U suradnji s DOMinvest grupom, DI plan pruža integriranu uslugu koja obuhvaća sve faze projekta – od idejnog rješenja i izrade dokumentacije do tehničkog nadzora i koordinacije izvedbe. Takav pristup omogućuje sustavno upravljanje kvalitetom, troškovima i rokovima.

“Pred nama je važna faza razvoja – želimo dodatno pozicionirati DI plan u realizaciji složenih projekata koji traže interdisciplinarni pristup,“ izjavila je izvršna direktorica Danijela Koren. „Ključna prednost tvrtke leži u sposobnosti da povežemo arhitekturu, statiku i inženjerstvo u jedinstven proces.“ „Fokus će biti na unaprjeđenju tehničkih procesa i uvođenju naprednih rješenja koja osiguravaju održivost i dugoročnu vrijednost za naše klijente,“ dodao je tehnički direktor Matija Sočev.

Danijela Koren, Matija Sočev; Foto: DI plan

S ovim imenovanjima, DI plan nastavlja graditi reputaciju tvrtke koja spaja održivost, tehničku stručnost i učinkovito projektno upravljanje, čime osigurava stabilnu poziciju među vodećim projektnim uredima u zemlji.