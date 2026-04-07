Domagoj Repač imenovan direktorom Digitala Nove TV
Uprava Nove TV imenovala je Domagoja Repača direktorom odjela Digitala. Repač je do sada obnašao funkciju voditelja odjela upravljanja projektima unutar kompanije.
Svoju karijeru započeo je u području digitalnog marketinga u tadašnjoj tvrtki iStudio (danas Degordian), a na Novu TV došao je kao specijalist za digitalni marketing. U razdoblju intenzivnog razvoja online platformi, preuzima odgovornost za komunikaciju SVOD platforme te upravljanje digitalnim kanalima iz portfelja Nove TV.
S formiranjem odjela digitalnog marketinga unutar kompanije, fokus se dodatno širi na razvoj i upravljanje portalima u svim segmentima. Tijekom karijere sudjelovao je u realizaciji niza nagrađivanih medijskih projekata, kako na portalima tako i na društvenim mrežama.
Od 2020. godine usmjerava se na razvojne projekte, analitiku i strateško planiranje. Njegova ekspertiza u razvoju medijskih brendova dovodi ga do pozicije voditelja odjela upravljanja projektima unutar Digitala, kao i do uloge zamjenika direktorice digitalnog odjela. Diplomirao je marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
”Medijska industrija, a posebice online mediji, prolaze kroz razdoblje intenzivne transformacije. Velike platforme i njihovi algoritmi te umjetna inteligencija mijenjaju navike korisnika, ali i temeljne postavke online medija. Ono što smo znali jučer, danas često više ne vrijedi. Takvo dinamično okruženje zahtjeva konstantu prilagodbu, ali upravo u ovakvim vremenima kvaliteta i relevantnost najviše dolaze do izražaja. Siguran sam da u Digitalu imamo vrhunske ljude koji su znali i koji će znati uspješno odgovoriti na sve izazove koji su pred nama. Veselim se biti dijelom tog tima”, izjavio je Domagoj Repač, direktor digitalnog odjela Nove TV.