Kako je Dr. Dre postao milijarder: “Ne jurim novac. Nastojim da novac juri mene”

Pobjegao je od nasilja bandi u Los Angelesu i postao pionir hip-hopa kao izvođač i producent, a potom prodao Beats Electronics Appleu za tri milijarde dolara. Evo čime se Dr. Dre danas bavi – i kako uživa u svom uspjehu.

Jedne kasne proljetne večeri 2014., glumac Tyrese Gibson uključio se uživo na Facebooku zajedno s Dr. Dreom kako bi proslavio prodaju tvrtke Beats Electronics, koju je Dre suosnovao, Appleu za 3,2 milijarde dolara.

“Forbesova lista upravo se promijenila”, rekao je Gibson, nakon, kako i sam priznaje, nekoliko piva previše. “Objavljena je prije dva tjedna – trebaju je ažurirati!”

“I to ozbiljno. Shvati to”, može se čuti Drea iza njega. “Prvi milijarder u hip-hopu, upravo ovdje sa Zapadne obale.”

Problem je bio u tome što posao tada još nije bio zaključen, a curenje informacije izazvalo je trenutačnu paniku da bi moglo ugroziti završne pregovore. “To nije jedan od mojih ponosnijih trenutaka”, priznaje Dre danas, sjedeći u svojoj raskošnoj kući u elitnoj četvrti Brentwood u Los Angelesu. Nakon što je cijena smanjena za navodnih 200 milijuna dolara, Apple je nekoliko tjedana kasnije finalizirao akviziciju proizvođača slušalica, čime je Dre zaradio više od 500 milijuna dolara u gotovini i gotovo 100 milijuna u dionicama, prema procjenama Forbesa. Iako to tada nije bilo dovoljno za ulazak na listu milijardera, činilo je temelj bogatstva koje danas, više od desetljeća kasnije, Forbes procjenjuje na milijardu dolara.

Odrastao među bandama i crackom

Sjedeći za kuhinjskim stolom u svojoj vili od oko 3300 četvornih metara, procijenjenoj na 53 milijuna dolara, 61-godišnji Dre, rođen kao Andre Romelle Young, ne zaboravlja koliko je daleko stigao od djetinjstva u Comptonu u Kaliforniji. Odrastao je s majkom tinejdžericom i nasilnim ocem, u vrijeme vrhunca nasilja bandi i epidemije cracka u Los Angelesu.

“Kao klinac nisam imao problem kositi travu samo da si mogu kupiti tenisice”, prisjeća se. “Radio sam sve što je trebalo da dobijem ono što želim.”

Unatoč bogatstvu, tvrdi da novac nikada nije bio njegova primarna motivacija. Uspjeh pripisuje opsesiji stvaranjem savršenih proizvoda, bilo da je riječ o glazbi, slušalicama ili njegovom najnovijem projektu, brendu gina.

“Ne jurim novac – pokušavam da novac juri mene”, kaže Dre, koji zauzima 20. mjesto na listi najuspješnijih Amerikanaca koji su sami stekli bogatstvo.. “Uvijek sam bio spreman kladiti se na sebe i znam da gdje god idem, moj talent ide sa mnom.”

Prikaz brenda Still GIN tijekom događanja Square presents Southern Glazer’s Wine & Spirits Trade Day u organizaciji Wine Spectatora, u listopadu 2025. u New Yorku foto: John Lamparski /Getty Images via AFP

Taj talent prvi je put došao do izražaja 1980-ih, kada je kao tinejdžer nastupao kao DJ u klubu Eve After Dark u Comptonu, odjeven u satenske medicinske uniforme i s kirurškom maskom. Sam je učio miksati i producirati glazbu u garaži koristeći opremu iz lokalne zalagaonice, a potom je suosnovao pionirsku gangsta rap grupu N.W.A zajedno s Ice Cubeom, Eazy-Ejem i Arabian Princeom, postavši jedan od najvažnijih producenata u povijesti hip-hopa.

N.W.A je kasnije inspirirao filmski hit Straight Outta Compton iz 2015., a Dre je 2022. postao prvi hip-hop izvođač koji je predvodio nastup na poluvremenu Super Bowla, pritom ističući umjetnike čije je karijere pomogao izgraditi, uključujući Snoopa Dogga, Eminema, 50 Centa i Kendricka Lamara.

Novac koji je zaradio omogućio mu je potpunu slobodu, kaže Dre, osobito nakon razvoda 2021. od Nicole Young, supruge s kojom je bio gotovo 25 godina. Danas može raditi što god želi. Dio vremena provodi odmarajući se, ali češće traži sljedeću veliku ideju, bilo da je riječ o njegovom brendu gina Still G.I.N., nazvanom po hitu “Still D.R.E.” iz 1999., ili o gotovo 400 neobjavljenih pjesama koje je stvorio tijekom pandemije i na kojima još uvijek radi.

Perfekcionist do srži

Kad ima slobodnog vremena, sjedi u prostranom dnevnom boravku ispod zida ukrašenog nagradama, Grammyjima, Emmyjima i zvijezdom na Stazi slavnih i svira na svom Bösendorfer koncertnom klaviru, okružen bilježnicama punim glazbenih ideja.

“Pitanje je hoće li se dogoditi nešto što će me dovesti do najboljeg djela u mom životu”, kaže. “Uzbudljivo je jer ta mogućnost postoji. Istovremeno je i frustrirajuće jer znam da je tu, a što ako je nikad ne pronađem?”

Oni koji su radili s Dreom znaju da je njegov proces mukotrpan i da ne prestaje doradivati dok ne bude potpuno zadovoljan.

“Vrijeme ne postoji za Dr. Drea”, kaže Eminem. “Ne razmišlja o rokovima ni datumima, samo o tome je li nešto spremno.” Prisjeća se kako je Dre smatrao da album 2001 još nije gotov dok nije snimio “Still D.R.E.” – pjesmu koja je kasnije postala ključna.

Ponekad svijet nikada ne vidi rezultat. Nakon više od deset godina rada, Dre je 2015. potpuno odbacio dugo očekivani album Detox, čime je dodatno učvrstio reputaciju perfekcionista.

“Perfekcionizam je ponekad samo način da si kupim vrijeme”, kaže. “Ako pjesma nije dobra, neću je objaviti dok ne bude.”

Njemački nogometaš Leroy Sané nosi slušalice Beats, brenda koji je razvio američki reper foto: Guliver

Taj pristup pokazivao je još od ranih dana, primjerice tijekom snimanja pjesme “Boyz-n-the-Hood” 1987., kada je satima radio s Eazy-Ejem na vokalima. Upravo je ta pjesma, čije je tekstove napisao Ice Cube, postavila temelje za N.W.A i njihov album Straight Outta Compton iz 1988., koji je postao dvostruko platinast unatoč cenzuri.

Iako je bio ključni producent, Dre kasnije tvrdi da je za taj rad dobivao tek dva posto tantijema.

“Kao mlad nisam razumio koliko zapravo posjedujem”, kaže danas. “Nisam bio svjestan koliko je moj talent vrijedan.”

Napustio je grupu 1991. i suosnovao Death Row Records sa Sugeom Knightom, gdje je razvio prepoznatljiv G-Funk zvuk. Njegov solo album The Chronic iz 1993. prodan je u više od tri milijuna primjeraka i donio mu prvi Grammy.

Rad na albumima poput Doggystyle Snoopa Dogga i singlu “California Love” Tupaca Shakura dodatno je učvrstio hip-hop kao globalno komercijalno dominantan žanr. Do 1996. Death Row Records ostvarivao je više od 100 milijuna dolara godišnjih prihoda.

Iste godine Dre napušta izdavačku kuću, odričući se vlasničkog udjela kako bi se distancirao od nasilja i sve intenzivnijeg sukoba između istočne i zapadne obale, koji je kulminirao Tupacovim ubojstvom. Osniva Aftermath Entertainment u partnerstvu s Jimmyjem Iovineom, ali u početku se bori ponoviti raniji uspjeh.

Širenje biznisa

Prekretnica dolazi s mladim reperom iz Detroita, Marshallom Mathersom, poznatijim kao Eminem. Nakon što je Dre čuo njegov demo, njih dvojica su već prvog dana u studiju snimili pjesmu “My Name Is”, koja je 1999. lansirala Eminema na svjetsku scenu. Eminem je potom postao najprodavaniji izvođač 2000-ih u SAD-u.

Aftermath tada ulazi u novu fazu rasta, s hitovima poput “The Real Slim Shady” i “In Da Club”, kao i Dreovim albumom 2001, koji je prodan u više od šest milijuna primjeraka. Već 2001. Dre se pojavljuje na Forbesovoj listi najplaćenijih slavnih osoba.

Prilike za zaradu ubrzo dolaze i izvan glazbe. U razgovoru s Jimmyjem Iovineom 2006. rodila se ideja o ulasku u audio industriju. Umjesto tenisica, odlučili su razvijati slušalice.

Tako nastaje Beats Electronics – brend koji je revolucionirao tržište premium slušalica. Dre je u razvoj unio isti perfekcionizam kao u glazbu, fokusirajući se na snažan bas i kvalitetu zvuka, dok je Iovine vodio marketing. Slušalice su brzo postale globalni statusni simbol, prisutne u spotovima i na velikim sportskim događajima.

Prodaja je eksplodirala – s 180 milijuna dolara 2009. na 860 milijuna 2012. godine.

Beats je 2012. proširio poslovanje preuzimanjem streaming servisa MOG za oko 14 milijuna dolara, što je poslužilo kao temelj za pokretanje Beats Musica 2014., konkurenta Spotifyju i Pandori. Ideja je bila izgraditi platformu koja će u konačnici biti atraktivna za preuzimanje.

Dr. Dre s bivšom suprugom Nicole Threatt na 23. godišnjoj dodjeli ASCAP Rhythm and Soul Music Awards u Beverly Hillsu 2010. foto: Frederick M. Brown/Getty Images via AFP

Appleova kupnja Beatsa za oko tri milijarde dolara ostaje najveća akvizicija u povijesti te kompanije. Dio dogovora uključivao je i dionice za Drea i Iovinea, kao i njihovo uključivanje u Appleov tim koji je Beats Music pretvorio u Apple Music 2015. godine.

Dre je napustio Apple 2018., a tijekom razvoda 2021. otkriveno je da je prodao većinu svojih dionica. Razvod je okončan isplatom od ukupno 100 milijuna dolara. Ubrzo nakon toga prodao je i prava na svoj glazbeni katalog za više od 200 milijuna dolara.

U potrazi za novim izazovima ponovno se okrenuo poduzetništvu. Ideja za ulazak u industriju pića proizašla je iz razgovora sa Snoop Doggom i Jimmyjem Iovineom – zašto ne pretvoriti hit “Gin and Juice” u stvarni proizvod?

Nakon testiranja brojnih varijacija, razvili su vlastiti gin, uz fokus na ravnotežu citrusnih i začinskih nota. Brend je lansiran 2024. i brzo pronašao mjesto na globalnom tržištu, uključujući i velike ugostiteljske lance.

Dre i dalje radi istim tempom. Svako jutro započinje plivanjem, zatim provodi vrijeme u studiju ili privatnom kinu, a popodne trenira u vlastitoj teretani. Njegov dom u Brentwoodu, koji je godinama preuređivao i proširivao, danas je u potpunosti prilagođen njegovom načinu života.

Rijetko napušta imanje, gdje u miru razvija nove ideje. No i dalje razmišlja o sljedećem projektu – čak i o prostoru ispod kuće koji još nije iskoristio.

“Ima tu još nešto što mogu napraviti”, kaže. “Samo trebam otkriti što.”

Matt Craig, novinar Forbesa (link na originalan članak)