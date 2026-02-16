Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara

Milanska obitelj Branca već šest generacija upravlja proizvođačem kultnog digestiva Fernet-Branca, danas vrijednog oko 1,2 milijarde dolara, uz čvrstu namjeru da ostane u obiteljskim rukama i kada kormilo preuzme sedma generacija.

Bezbroj Aperol spritzeva, Negronija i espresso martinija bit će posluženo ovog mjeseca u Milanu, gdje se oko 100.000 olimpijskih navijača okupilo na Zimskim igrama 2026. A obitelj koja stoji iza 180 godina starog digestiva Fernet-Branca itekako koristi prednost domaćeg terena.

“To je sjajan spektakl za cijeli svijet”, kaže Niccolò Branca, predsjednik i direktor tvrtke Fratelli Branca od 1999. godine. “Velika je to prilika.”

Tijekom posljednja tri desetljeća, otkako je na čelu tvrtke predstavnik pete generacije obitelji Branca, prodaja njihova prepoznatljivog pića Fernet-Branca – amara (tal. gorko) proizvedenog od 27 različitih biljaka i začina – stabilno raste, dok je kompanija učvrstila svoju poziciju u barovima i restoranima diljem svijeta. Danas Fratelli Branca ostvaruje oko 500 milijuna dolara godišnjih prihoda, pri čemu najveći dio dolazi upravo od prodaje Ferneta.

Portfelj pića obitelji Branca danas uključuje i liker od espressa Caffè Borghetti, omiljen među barmenima za pripremu espresso martinija, zatim dva vermuta pod brendom Carpano, grappu, rosso amaro, brandy, sambucu, votku i nekoliko vina.

Obiteljski moto, kako kaže Branca, glasi: “Ne za mene, nego za sljedeću generaciju.” To je, ističe, jedan od ključnih razloga zašto tvrtka nikada neće biti prodana. “Nije lako održati kontinuitet iz generacije u generaciju”, kaže 69-godišnji Branca. “Jasno nam je da je ovo mnogo važnije od nas samih. Razmišljamo dugoročno.”

Forbes procjenjuje vrijednost tvrtke na oko 1,2 milijarde dolara, odnosno približno 2,5 puta više od godišnjih prihoda – što je usporedivo s valuacijom Campari Groupa, jednog od glavnih konkurenata Brance, čija godišnja prodaja iznosi oko tri milijarde dolara, a u čijem su portfelju brendovi Campari, Aperol, Grand Marnier i drugi.

Čak 90 posto prihoda izvan Italije

Trenutačno osam članova obitelji Branca dijeli 100-postotno vlasništvo nad tvrtkom, a Niccolò ima najveći udio. Prema talijanskom poslovnom registru, obiteljski holding je u 2024. ostvario neto profitnu maržu od 13 posto (u usporedbi s Camparijevih šest posto), ima dug od svega 1,8 milijuna dolara i ukupnu imovinu vrijednu oko 800 milijuna dolara. Branca snažnu profitabilnost pripisuje “obnovljenoj kulturnoj relevantnosti” i “snažnom povijesnom identitetu”, koji, kako kaže, “pokazuju veću otpornost marži od širokodostupnih proizvoda, osobito u razdobljima slabije potrošnje”.

Čak 90 posto ukupnih prihoda dolazi izvan Italije, što Brancu svrstava među talijanske kompanije s najvećim prihodima ostvarenima u inozemstvu. On smatra da je to “dokaz konkurentnosti koja se strpljivo gradila tijekom vremena kroz izravna ulaganja i trajnu međunarodnu prisutnost”.

Iako sektor amara posljednjih godina doživljava procvat, Niccolò Branca svjestan je da, poput Olimpijskih igara, uspjeh nikada nije zajamčen. “Gdje postoji opasnost”, kaže, “rađa se prilika.” foto: Getty Images

No to također znači da je tvrtka vrlo izložena američkim carinama, za koje Branca kaže da se “osjećaju na više razina – ne samo kroz izravno povećanje troškova, nego i kroz veću operativnu složenost, pritisak na marže i pojačanu neizvjesnost u industrijskom i komercijalnom planiranju”.

Američko tržište amara vrijedi 2,8 milijardi dolara godišnje, prema podacima Vijeća za destilirana pića Sjedinjenih Država. Prodaja Ferneta unutar tog segmenta raste stabilnim tempom: prema podacima analitičke kuće IWSR, Fernet je u posljednjih pet godina bilježio prosječnu godišnju stopu rasta od četiri posto, i to unatoč činjenici da se ukupna industrija žestokih pića smanjuje zbog globalnog pada konzumacije alkohola. Prema Humphreyju Serjeantsonu, direktoru istraživanja za zapadnu Europu u IWSR-u, aperitivi i amara spadaju među tri kategorije žestokih pića koje su u posljednjih pet godina “zabilježile solidan rast” – dijelom zato što kultura koktela širi interes za gorke okuse daleko izvan tradicionalnog pića nakon večere.

“Aperitiv je postao prigoda”, kaže Serjeantson. “A u razdobljima usporavanja potrošači su oprezniji i drže se brendova koje poznaju.”

Proširenje portfelja

Branca te pro-amaro trendove naziva “snažnim pokretačem vrijednosti”. Ipak, riječ je o turbulentnom razdoblju za industriju žestokih pića, a njegova strategija svodi se na “održavanje otvorenog uma” i spoznaju da, kao i na Olimpijskim igrama, “tamo gdje postoji opasnost, rađa se prilika”.

Kada je 1999. preuzeo vodstvo od svog oca Pierluigija, Branca je već desetljećima radio u obiteljskoj tvrtki, koju je 1845. u Milanu osnovao njegov pra-pra-djed Bernardino Branca. Obitelj se dugo nije udaljavala od klasičnog ferneta, koji se izvorno koristio kao ljekovito sredstvo za probavu. Šezdesetih godina lansirana je mentol varijanta Brancamenta, a osamdesetih je destilerija preuzela proizvođača grape Candolini.

Kako je prodaja u SAD-u rasla posljednjih pet godina, kompanija je odlučila ponovno oživjeti klasične reklame Fernet-Brance foto: Guliver via Alamy

Branca je odmah fokus prebacio na izvoz. U to se vrijeme Fernet-Branca prodavao u 162 zemlje, ali distribucija nije bila široko razvijena. Krenuo je u snažno širenje, osobito u SAD-u, gdje se Fernet prodaje još od vremena prije prohibicije. Godišnji prihodi ubrzo su premašili 100 milijuna dolara.

Do 2001. Branca je preuzeo brend Carpano (proizvođača vermuta Punt e Mes i Antica Formula) te Caffè Borghetti, liker na bazi espressa prema recepturi iz 1860. godine. Uslijedilo je proširenje portfelja s proizvodima Candolini Grappa Riserva i Sambuca Borghetti.

Šesta generacija već je spremna preuzeti kormilo. Brancin 43-godišnji sin Edoardo započeo je kao menadžer izvoza 2009., potom se 2019. preselio u New York kako bi vodio širenje poslovanja u SAD-u, a prije tri godine preuzeo je funkciju glavnog direktora novoosnovane distributivne tvrtke Branca USA.

Bezalkoholna pića sljedeći korak

Kako je prodaja u SAD-u rasla posljednjih pet godina, šesta generacija odlučila je ponovno oživjeti klasične reklame Fernet-Brance iz 1950-ih i 1960-ih. “Jedna od ljepota rada u kompaniji sa šest generacija jest to što ponekad ne morate izmišljati toplu vodu. Postoje stvari koje su prekrasne i možemo ih ponovno koristiti. To je jedna od naših najvećih prednosti.”

Proizvodnja bezalkoholnih ili niskoalkoholnih varijanti mogla bi uskoro biti sljedeći korak. Obitelj razmatra i širenje proizvodnje izgradnjom novog pogona, negdje u Europi ili možda u Aziji. Trenutačno se pića proizvode izvan Milana, kao i u Argentini, gdje je kombinacija Ferneta i Coca-Cole toliko popularna da je Argentina, prema IWSR-u, drugo najveće međunarodno tržište digestiva na svijetu.

Zato je Branca uoči Igara 2026. u Milanu ugostio članove argentinske olimpijske delegacije u povijesnom sjedištu tvrtke i u Muzeju Branca.

Obitelj se već priprema i za sedmu generaciju. Branca se nada da će tvrtka ostati neovisna barem još dvije generacije. “Ponekad ima ega. Ponekad ima rasprava. Ali važno je da je moguće pronaći rješenje2, kaže. “Teško je održati sklad. Ključ je zadržati smjer koji je postavio osnivač.”

Chloe Sorvino, novinarska Forbesa (link na originalan članak)