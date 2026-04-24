Koliko je zapravo bogat kandidat za čelnika američkih Federalnih rezervi Kevin Warsh?

Ovaj 56-godišnji financijaš i partner u obiteljskom uredu milijardera i hedge fond menadžera Stanleyja Druckenmillera, mogao bi postati najbogatiji predsjednik Feda u povijesti. Također je oženjen milijarderskom nasljednicom.

Kevin Warsh, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za čelnika Federalnih rezervi, u utorak ujutro pojavio se pred Senatskim odborom za bankarstvo na saslušanju o potvrdi. Iako se osvrnuo na zabrinutosti demokrata oko neovisnosti Feda i pritiska predsjednika, Warsh je uglavnom izbjegavao govoriti o detaljima svog bogatstva. Senatorica Elizabeth Warren već je ranije posebno kritizirala Warshovu nejasnu financijsku objavu.

Osim što ga je optužila za loše upravljanje financijskom krizom 2008. dok je bio guverner Feda od 2006. do 2011. i nazvala ga “odabranom marionetom predsjednika Trumpa”. Također je kritizirala njegovu objavu zbog “neotkrivanja punog opsega njegove imovine”, što, prema njezinim riječima, stvara ozbiljne probleme. “Jedan ili više njegovih desetaka fondova i entiteta mogli bi držati dionice u zabranjenim financijskim institucijama, a javnost to nikada ne bi saznala”, navodi se u izvješću njezina odbora od 15. travnja.

Na saslušanju u utorak Warren je nastavila pritiskati Warsha, čiji je tast Trumpov milijarderski prijatelj Ronald Lauder, pitajući ulaže li njegov Juggernaut Fund L.P. u tvrtke pod kineskom kontrolom ili u kompanije povezane s predsjednikom Trumpom i njegovom obitelji ili s Jeffreyjem Epsteinom. Warsh je odgovorio samo da će “ta imovina biti prodana” ako bude izabran. U svojoj financijskoj objavi podnesenoj 10. travnja napisao je da detalji nisu objavljeni “zbog postojećih ugovora o povjerljivosti”.

Očito nije bio osobito otvoren kada je riječ o osobnim financijama. U objavi je naveo vlastitu imovinu u rasponu od 135 do više od 226 milijuna dolara te dodatnih 56 do više od 95 milijuna dolara za svoju suprugu, nasljednicu Estée Lauder Jane Lauder, koja je gotovo tri desetljeća radila u toj kozmetičkoj kompaniji i još uvijek sjedi u upravnom odboru. Forbes procjenjuje njezino bogatstvo na dvije milijarde dolara, od čega tri četvrtine dolazi iz njezina udjela u Estée Lauderu, kompaniji koju je njezina baka osnovala 1946. godine. I bez njezina bogatstva, Warshova imovina višestruko nadmašuje onu aktualnog predsjednika Feda Jeromea Powella, koji je prošle godine prijavio imovinu između 19 i 75 milijuna dolara.

Brojna ulaganja

Većina predsjednika Federalnih rezervi bili su ekonomisti ili bankari, uz nekoliko iznimaka poput nasljednika industrijskog konglomerata Marrinera Ecclesa (na čelu od 1934. do 1948.), direktora papirne kompanije Thomasa McCabea (1948.–1951.), bivšeg predsjednika Newyorške burze Williama McChesneyja Martina (1951.–1970.), bivšeg izvršnog direktora Textrona Williama Millera (1978.–1979.) te samog Powella, koji je bio partner u investicijskom fondu Carlyle Group od 1997. do 2005.

Značajan dio Warshova bogatstva proizlazi iz njegove uloge partnera u obiteljskom uredu milijardera i hedge fond menadžera Stanleyja Druckenmillera, kojeg je Warsh spomenuo u uvodnom izlaganju, nazvavši ga “jednim od najuspješnijih investitora našeg vremena” i “patriotom”. (Druckenmiller je ujedno bivši šef ministra financija Scotta Bessenta.)

Warshova dva najveća ulaganja, oba pod nazivom Juggernaut Fund, LP i vrijedna više od 50 milijuna dolara svaki, dio su Duquesne Family Officea, Druckenmillerove tvrtke u kojoj Warsh radi od 2011.; međutim, nije jasno u što fondovi ulažu. Također navodi ukupno između 250.001 i 500.000 dolara ulaganja u desetke startupa i privatnih kompanija, od softverskog diva Databricksa i developera AI podatkovnih centara Crusoe do platforme za predviđanja Polymarket (u čijem savjetodavnom odboru sjedi Donald Trump Jr.) i SpaceX-a Elona Muska (koji bi u lipnju trebao izaći na burzu u potencijalno najvećem IPO-u ikad). Nije navedeno odnosi li se prijavljeni raspon na vrijednost ulaganja u trenutku kupnje ili njihovu trenutačnu vrijednost. Mnoga od tih ulaganja, uključujući sva navedena, kao i udjele u nekoliko kripto tvrtki, drže se putem DCM Investments 10, stoji u objavi. I taj je entitet povezan s Druckenmillerovim uredom te ulaže u fondove kojima upravlja Abstract Ventures, investicijska tvrtka iz San Francisca s 1,8 milijardi dolara imovine pod upravljanjem.

Nekretnine, konji i blockchain

Warsh navodi 72 entiteta pod nazivom THSDFS LLC, također povezane s Druckenmillerom, ali spominje samo jedno ulaganje, u blockchain platformu za putovanja TravelXChange. Pretraga dokumenata Komisije za vrijednosne papire i burzu otkrila je dodatna ulaganja tih društava u fintech kompanije Affirm i Chime, dijagnostičku tvrtku Veracyte i platformu za prodaju ulaznica StubHub, među ostalima. Warsh je također prijavio obveze u rasponu od tri do 12 milijuna dolara, uključujući kapitalne obveze prema osam THSDFS tvrtki.

Među zanimljivijim detaljima objave nalaze se i podaci o nekretninama njega i supruge: kuća u Palm Beachu vrijedna 12 milijuna dolara (u njegovom vlasništvu), penthouse u njujorškoj četvrti NoLiTa vrijedan sam milijuna dolara (u njezinom vlasništvu), četiri susjedne nekretnine u East Hamptonu ukupne vrijednosti 18 milijuna dolara (njezine) te udio u dvjema ergelama trkaćih konja, Vicarage Stable i Jump Sucker Stable (njegovi). Lauderina imovina uključuje i entitet koji posjeduje umjetnička djela vrijedna više od milijun dolara, kao i neizgrađeno zemljište u okrugu Suffolk u državi New York vrijedno između pet i 25 milijuna dolara.

Za razliku od Lauder, Warsh ne dolazi iz milijarderske obitelji. Rođen u Albanyju u državi New York, od oca koji je proizvodio školske uniforme i majke novinarke, diplomirao je javne politike na Stanfordu 1992., a potom završio pravo na Harvardu. Godine 1995. zaposlio se u odjelu za spajanja i preuzimanja Morgan Stanleyja, a 2002. napustio tvrtku kako bi se pridružio administraciji Georgea W. Busha kao posebni pomoćnik predsjednika za ekonomsku politiku, iste godine kada se oženio Jane Lauder, također bivšom studenticom Stanforda. Nekoliko godina kasnije, 2006., imenovan je u Upravni odbor Federalnih rezervi.

Bio protukandidat Powellu

U protekla dva desetljeća Warsh je bio član uprava logističkog diva UPS-a i južnokorejskog online trgovca Coupanga. Također je radio kao savjetnik u privatnom investicijskom fondu Cerberus Capital Management, koji vodi zamjenik ministra obrane Stephen Feinberg.

Ti savjetnički poslovi i članstva u upravama bili su iznimno unosni. Osim imovine, u objavi je naveo i prihode između 6,3 i 11,4 milijuna dolara u 2025. do trenutka podnošenja izvješća u travnju. To uključuje 10,2 milijuna dolara savjetničkih naknada od Druckenmillerova Duquesnea i 750.000 dolara od Feinbergova Cerberusa, kao i honorare za govore od kompanija poput brazilske banke BTG Pactual, farmaceutskog diva Eli Lilly i investicijskih fondova TPG i Warburg Pincus. Prema podacima SEC-a, njegovi udjeli u UPS-u i Coupangu vrijede tri, odnosno devet milijuna dolara.

Ovo nije prvi put da je Warsh bio blizu pozicije čelnika Feda. Trump ga je 2017. razmatrao za tu funkciju, no na kraju je odabrao Powella, odluku koju je kasnije požalio. Ako Warsh bude potvrđen, morat će se odreći svih tih izvora prihoda i ulaganja: prema etičkom sporazumu obvezao se podnijeti ostavke na svoje funkcije i rasprodati većinu portfelja, uključujući ulaganja povezana s Druckenmillerom i fondovima Abstract, u roku od 90 dana od potvrde.

To bi se moglo pokazati lošom odlukom ako jedno od tih ulaganja, SpaceX, izađe na burzu s procjenom vrijednosti od čak dva bilijuna dolara nakon isteka tog roka. U svakom slučaju, Jane i obitelj Lauder vjerojatno će moći financijski poduprijeti Warsha.

Giacomo Tognini i Simone Melvin, novinari Forbesa (link na originalni članak)