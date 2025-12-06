Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: “Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“

Martina Ćustić, rođena Slavonka koja je odrastala u Dalmaciji, stvorila je kremu Derma Support, nakon što joj se kćer suočila s teškim problemom dermatitisa.

Put fitoterapeutkinje iz Zadra koja je stvorila Derma Support kremu iz najosobnije potrebe od kuhinje do laboratorija postao je inspiracija mnogima.

Njezin odnos prema prirodi i bilju nije počeo spektakularno, nego sasvim tiho, još u djetinjstvu. “Kao dijete nisam obraćala pozornost na važnost prirode i mora koje me okružuje“, prisjetila se Martina.

Sve je počelo kada je mala Rita, tada beba, razvila teški atopijski dermatitis. Koža joj se ljuštila, crvenjela, mijenjala boje, a stanje se s vremenom pogoršavalo. Potrage za rješenjima bile su brojne, od različitih proizvoda do tretmana, no ništa nije donosilo trajno olakšanje.

“Ideja za kremu rodila se iz čiste potrebe i kao pomoć vlastitom djetetu. Ideja je dugo tinjala u meni i nakon jako puno edukacija koje sam prošla odlučila sam poboljšati recepturu i stvoriti nešto što će biti na korist široj populaciji. Danas ima jako puno kožnih tegoba i ovo je moj mali doprinos svima koji se bore s istom ili sličnom tegobom. Derma Support plod je želje, znanja, srčanosti, potrebe, stvorena je za ljude, za svakodnevnu primjenu.“

Nakon što je krema djelovala na Ritinu kožu, Martina je shvatila da postoje i druge osobe kojima bi njezino iskustvo moglo pomoći. Otvorila je dućan s biljkama, a zatim u laboratoriju samostalno počela razvijati proizvode. Ono što ju je vodilo nije bila ambicija, nego odgovornost.

“Recepturu sam usavršavala mjesecima”

“Ideja za kremu došla je kada sam osjetila očaj i nemoć. Ako je to moje dijete, moja je obaveza da je zaštitim i pomognem i osjetila sam da mogu nešto napraviti.

Recepturu sam usavršavala mjesecima. Bilo je pokušaja i pogrešaka, ali nije mi trebalo baš puno. Imala sam divne ljude koji su vjerovali u mene i isprobavali učinkovitost. Moram naglasiti da ja nisam formulator i da je ova krema plod istraživanja, učenja i potrebe ljudi. Ovu formulu odobrili su ljudi, oni su mi pomogli mijenjati recepturu do konačne. Ovo je dobro, ovo nije i tako do današnje recepture.

Posebnost ove kreme je u pomnom izboru protuupalnih ulja, obnavljajućih ulja, receptura je stvorena na sinergiji. Ulje noćurka, ulje avokada, macerat nevena, vitamina E, vitamina B5, antiderma i ostalog. Nastala je iz fitoterapijskog znanja i stvarnog iskustva rada s ljudima. Ova krema stvara emocionalnu posebnost jer donosi olakšanje, ne samo njegu.

Derma Support mi je došla sama od sebe jer dok sam ju izrađivala i prilagođavala recepturu, cijelo vrijeme sam govorila kako kožu treba ‘supportirati’, a moje kolegice su je zvale Derma. I tako je nastala Derma Support.”

“Povratne informacije kupaca su odlične i raznolike. Iskustva su pokazala da povoljno djeluje kod raznih tegoba poput dermatitisa, psorijaze, akni, pelenskog osipa, njege normalne kože, kod nekih ljudi s masnom kožom (ne kod svih). Znate da često nakon razgovora s kupcima znam sama sebi reci: ‘Pa ovo da nekome govoriš ne bi vjerovao na kojim je sve područjima Derma Support pokazala rezultate’. Nekad zvuči nestvarno.”

Izazovi u proizvodnji

Martina se suočila s brojnim izazovima u proizvodnji. U izradi kreme potrebna su visokokvalitetna ulja.

“Uvijek biramo i isključivo uzimamo visokokvalitetne sastavnice koje su zaslužne za ovakvu učinkovitost Derme Support. Ova krema nema povratnu spregu i ide naprijed. Sami njezini rezultati našli su nišu u koju ide, a to je problematična koža. Derma Support već ima svoje nove proizvode koji je vjerno prate u rezultatima. Također, kao fitoterapeut, imam svijest da puno toga dolazi iznutra pa smo razvili i proizvode u obliku tinktura, koji čekaju Ministarstvo zdravstva da im odobri zdravstvene tvrdnje te da ponosno stoje uz bok našoj Dermi Support.“

Nakon audicije za projekt “Startaj Hrvatska“, stručnjakinje za kontrolu kvalitete posjetile su Martinin laboratorij.

“Gospođe su bile konstruktivne i dobila sam od njih dodatne informacije“, rekla je te nakon više krugova razgovora ušla u SPAR-ov projekt. Kada je stigla narudžba od 3.000 komada Derma Supporta, dogodio se trenutak koji će pamtiti. Njezini proizvodi stigli su na police trgovačkog lanca.

“SPAR mi je pružio priliku da iz jedne kuhinje u Zadru dođem do ljudi diljem Hrvatske. Sad mi preostaje jedino vjerovati da će kupci prepoznati ono što sam i sama spoznala. Ovakva se prilika dobiva samo jednom u životu“, rekla je Martina.

Njezinu kremu, kao i proizvode ostalih kandidata projekta Startaj Hrvatska potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine!

“Derma support je za mene i moje kupce već HIT proizvod samim prolaskom u projekt. Činjenica da je bilo prijavljeno puno kozmetike, prolazak samo Derme Support puno govori. No sama titula HIT proizvoda bi odlično stajala kao još jedno priznanje, s obzirom da je već bilo nagrađivanja.“

“Budućim poduzetnicima poručila bih da, ukoliko osjećaju da mogu nekako pridonijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i dati nešto kvalitetno, da se ne boje prepreka i tuđih mišljenja”, zaključila je Martina.