Abysalto svojim HR rješenjem želi osvojiti Hrvatsku i regiju. Željko Tandarić objašnjava što nude tvrtkama

Hrvatska tehnološka kompanija Abysalto koja je proizašla iz softverskog poslovanja King ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa, uskoro će predstaviti Abysalto People – svoje softversko HR rješenje nove generacije razvijeno na temeljima dugogodišnjeg iskustva u razvoju enterprise poslovnih sustava.

Riječ je o proizvodu nastalom na temelju više od dva desetljeća iskustva u razvoju enterprise informacijskih sustava i dubokog razumijevanja kompleksnih poslovnih procesa. Na razvoju HR rješenja radio je multidisciplinarni tim stručnjaka za HR procese, obračun primanja, razvoj softvera, korisničko iskustvo i umjetnu inteligenciju, s ciljem stvaranja proizvoda koji će korisnicima donijeti stvarne poslovne koristi, a ne samo dodatne funkcionalnosti.

Pokretanje softverskog proizvoda poslužilo je kao povod Forbesu Hrvatska za razgovor s članom Uprave Abysalta Željkom Tandarićem.

Prvo širenje u regiju, tu su procesi slični

Unatoč činjenici da na tržištu postoji veliki broj HR platformi, krenuli ste u razvoj vlastite. Ima li Abysalto People neke prednosti nad konkurencijom, na koje tržište ciljate i kakva su vam očekivanja

Prepoznali smo vrlo konkretan jaz između postojećih alata i stvarnih potreba HR odjela.

Većina dostupnih rješenja često ne odgovaraju stvarnim operativnim potrebama kompanija, ili je previše kompleksna i rigidna, nedovoljno prilagođena lokalnim regulatornim okvirima i specifičnostima tržišta. Naša prednost je što smo Abysalto People razvili iz temelja, kao modernu platformu i alat koji kombinira jednostavnost, modularnost i umjetnu inteligenciju.

Riječ je o jednom od prvih rješenja te razine razvijenih u Hrvatskoj, što nam omogućuje vrlo dobru usklađenost s lokalnim zakonodavstvom, ali i fleksibilnost za širenje na regionalna tržišta.

Što se tržišta tiče, primarni fokus je Hrvatska i regija, uz jasnu ambiciju daljnjeg širenja na inozemno tržište. Očekivanja su da će proizvod, zahvaljujući SaaS modelu i modularnom pristupu, biti relevantan za širok spektar organizacija, od manjih, srednjih do velikih kompanija.

Koliko je kompleksno napraviti softver tog tipa koji je namijenjen različitim tržištima? Koliko su HR procesi isti u državama u regiji, a koliko ima razlika?

Ako govorimo o regiji, HR procesi su u svojoj srži vrlo slični i uključuju zapošljavanje, obračun primanja, upravljanje učinkom i razvoj zaposlenika postoje u svim sustavima.

Međutim, ključne razlike javljaju se u zakonodavnom okviru, administrativnim zahtjevima, obračunu plaća i poreznim pravilima, a tu je jako važna jednostavnost korištenja i pouzdanost proizvoda koji upravlja procesima.

Upravo tu vidimo svoju snagu i razvijamo rješenje koje je lokalno optimizirano, ali arhitektonski spremno za skaliranje.

Drugim riječima, regija omogućuje prirodan prvi korak širenja jer postoji dovoljna sličnost u procesima, ali i dovoljno razlika da lokalna prilagodba bude ključna prednost nad konkurencijom.

Manje administrativno opterećenje i veća produktivnost

Kako biste pozicionirali Abysalto People na tržištu? Hoćete li se boriti niskom cijenom, brojem opcija ili nečim trećim?

Abysalto People ne pozicioniramo kao “low-cost” rješenje, već kao platformu koja donosi konkretnu poslovnu vrijednost. Fokus i glavna vrijednost je smanjenje administrativnog opterećenja i povećanju produktivnosti što je u nekim slučajevima i do 50 posto. Naš cilj je omogućiti HR timovima da se manje bave operativnim zadacima, a više strateškim razvojem organizacije koristeći alat s modernim i intuitivnim sučeljem, modularnom arhitekturom te jedinstvenim portalom koji zaposlenicima i voditeljima pruža veću preglednost jer su sve relevantne informacije dostupne na jednom mjestu. Organizacije pritom koriste samo one funkcionalnosti koje su im potrebne.

Proizvod je prvenstveno usmjeren na srednje i velike organizacije, ali zahvaljujući modularnosti može biti relevantan i za brzorastuće tvrtke.

Sve više softvera koristi umjetnu inteligenciju. Na koji način je vi mislite implementirati i što to donosi korisnicima?

Umjetnu inteligenciju u Abysalto Peopleu vidimo kao sastavni dio proizvoda, a ne kao dodatnu funkcionalnost. Njezina je uloga preuzeti dio rutinskih i administrativnih zadataka, ubrzati obradu i unos podataka, pomoći u analizi HR procesa te korisnicima dati kvalitetnije uvide za donošenje odluka.

Važno nam je naglasiti da AI ne promatramo kao zamjenu za HR stručnjake, nego kao alat koji im omogućuje da manje vremena troše na operativni rad, a više na ljude, organizacijski razvoj i strateške teme.

Za korisnike to znači brže procese, manje ručnog rada, bolji pregled stanja organizacije i dostupnost relevantnih informacija u trenutku kada su im potrebne.

Prediktivna analitika za rizik fluktuacije zaposlenika

Možete li opisati neke procese u kojima se koristi?

Alat Abysalto People se koristi u nekoliko ključnih područja:

To su administracija i operativa prilikom automatskog ispunjavanja zahtjeva poput onih za primjerice godišnji ili putne naloge te kod ekstrakcije podataka iz dokumenata i prilikom automatskog unosa u sustav. Tu su još interna komunikacija, AI podrška dostupna 24/7 za odgovore na upite zaposlenika i HR-a te analitika i upravljanje talentima. Prediktivna analitika koristi se za primjerice rizik fluktuacije zaposlenika.

Kod regrutacije, AI prvenstveno pomaže u ubrzavanju administrativnog dijela procesa, boljoj organizaciji i obradi podataka o kandidatima.

Važno je naglasiti da fokus nije na potpunoj automatizaciji selekcije, već na smanjenju operativnog opterećenja HR timova, kako bi se mogli posvetiti kvalitetnijoj evaluaciji kandidata.

Koliko koristite umjetnu inteligenciju u drugim softverskim rješenjima koji razvijate? Direktor jedne hrvatske IT tvrtke bio je dosta zabrinut zbog pada vrijednosti softverskih tvrtki globalno, a onda je na AI odlučio gledati kao na priliku umjesto na prijetnju, pa su svoj softver odlučili ojačati AI opcijama. Je li Abysalto na sličan način došao do odluke o implementacije AI-ja u svoje proizvode?

U Abysaltu AI ne doživljavamo kao prijetnju, nego kao novu razvojnu fazu softvera. Vjerujemo da će vrijednost softverskih rješenja sve više ovisiti o tome mogu li korisniku pomoći da brže razumije podatke, donese odluku i automatizira dio operativnog posla.

Zato AI ne ugrađujemo kao trendovski dodatak, nego tamo gdje donosi konkretnu poslovnu vrijednost. U slučaju Abysalto Peoplea to znači da umjetnu inteligenciju promatramo kao sastavni dio proizvoda i njegove buduće konkurentnosti, posebno zato što HR procesi postaju sve kompleksniji, a količina podataka i administracije stalno raste.

Naša odluka nije bila reakcija na strah od pada vrijednosti softverskih tvrtki, nego na jasno razumijevanje smjera u kojem industrija ide: softver više neće biti samo alat za unos i pregled podataka, nego inteligentni sustav koji korisniku pomaže raditi brže, jednostavnije i kvalitetnije.