Amazon razljutio ljubitelje e-knjiga: Više od dva milijuna uređaja ostaje bez pristupa novim naslovima

Ažuriranja prestaju u svibnju, čime milijuni starijih uređaja gube pristup Kindle trgovini, dok Amazon korisnike potiče na prelazak na novije modele uz posebne popuste.

Amazon će prestati pružati podršku starijim Kindle uređajima, čime će dugogodišnji ljubitelji e-knjiga ostati bez mogućnosti pristupa novom sadržaju iz Kindle trgovine.

Uređaji lansirani 2012. godine ili ranije više neće primati ažuriranja od 20. svibnja, što će utjecati na vlasnike starijih Kindlea, uključujući najranije modele poput Toucha i nekih Fire tableta. Procjenjuje se da bi pogođeno moglo biti oko dva milijuna e-čitača.

Korisnici će i dalje moći čitati već preuzete e-knjige, a njihovi računi i Kindle biblioteka ostat će dostupni putem mobilnih i desktop aplikacija. Aktivnim korisnicima ponuđeni su popusti kako bi “prešli na novije uređaje”. Amazon upozorava da bi vraćanje pogođenih Kindle uređaja na tvorničke postavke moglo učiniti uređaj neupotrebljivim.

Razočarani korisnici izrazili su nezadovoljstvo na internetu, optužujući Amazon za “stvaranje otpada u velikim razmjerima” te ističući da će njihovi uređaji, iako i dalje funkcionalni, postati praktički beskorisni.