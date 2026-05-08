Popularna igraća konzola znatno poskupljuje – ovo su nove cijene

Japanski gaming div očekuje pad prodaje konzole, dok rast cijena čipova i carinske mjere dodatno povećavaju troškove proizvodnje.

Nintendo podiže cijene konzole Switch 2 nakon što je upozorio da će globalna nestašica memorijskih čipova i rast troškova proizvodnje pogoditi prodaju njegovog najvažnijeg proizvoda.

Japanski gaming div objavio je da očekuje prodaju 16,5 milijuna primjeraka Switcha 2 u fiskalnoj godini koja završava u ožujku 2027., što je osjetan pad u odnosu na gotovo 19,86 milijuna konzola prodanih godinu ranije. Prognoze kompanije pritom su značajno ispod očekivanja analitičara.

U Japanu skuplji 20 posto

Istodobno, Nintendo je najavio poskupljenja konzole na ključnim tržištima. U SAD-u će cijena Switcha 2 od rujna porasti za 50 dolara, na 499,99 dolara, dok će u Japanu konzola poskupjeti gotovo 20 posto, na 59.980 jena. Kompanija je potvrdila da će cijene rasti i u Europi te Kanadi.

Iz Nintenda poručuju da su poskupljenja posljedica “promjena tržišnih uvjeta” i pogoršanih globalnih poslovnih izgleda.

U pozadini problema nalazi se eksplozivna potražnja za memorijskim čipovima, koju posljednjih mjeseci potiče ubrzana izgradnja AI podatkovnih centara širom svijeta. Konzole poput Switcha 2 koriste iste vrste memorije koje danas traže tehnološke kompanije za razvoj umjetne inteligencije, što je dovelo do rekordnog rasta cijena komponenti.

Vrijednost dionica se prepolovila

Nintendo tako slijedi konkurentski Sony, koji je još u ožujku povećao cijene PlayStationa 5 za čak 150 dolara.

Pritisak se već vidi i na tržištu kapitala. Dionice Nintenda pale su gotovo 50 posto otkako su u kolovozu dosegnule rekordnu razinu iznad 14.000 jena, dok investitori strahuju da bi kriza s memorijskim čipovima mogla dugoročno pogoditi profitabilnost kompanije, piše CNBC.

Nintendo procjenjuje da će samo rast cijena komponenti i nove carinske mjere smanjiti rezultate kompanije za oko 100 milijardi jena u fiskalnoj godini do ožujka 2027.