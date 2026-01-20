Omiljena igračka i nakon 30 godina bilježi rast prodaje, popularna je i među generacijom Z

Japanske igračke Tamagotchi bile su pomama na igralištima 1990-ih godina, ali virtualni ljubimci koji zahtijevaju hranu i pažnju i dalje su popularni među pripadnicima generacije Z, koji vole retro estetiku, ali i među njihovim nostalgičnim roditeljima.

Više od 100 milijuna džepnih, plastičnih, jajolikih igračaka prodano je diljem svijeta od njihova lansiranja, navodi proizvođač Bandai Namco.

Tamagotchi, čije ime dolazi od japanskih riječi za jaje i sat, posljednjih je godina postao popularan modni dodatak među mladima, prema Bandaiu.

Prodaja Tamagotchi proizvoda, ne uključujući videoigre, porasla je otprilike sedam puta u pet godina od 2019. godine.

Rafaela Miranda Freire, 15-godišnja turistkinja iz Brazila koja je posjetila tokijsku četvrt Harajuku s majkom, rekla je za AFP da sama ne posjeduje Tamagotchi, ali joj se sviđa koncept.

“Stvarno je nostalgično i slatko. Kao neka slatka estetika iz 2000-tih“, rekla je priznajući da neki njezini vršnjaci jednostavno to ne vole ili misle da je djetinjasto.

Smatra da stare igračke mogu biti zdrava alternativa društvenim mrežama: “Dobro je. Jednostavno se makneš s telefona i cijeniš male stvari u životu.“

Prošle godine britanski trgovac Hamleys uvrstio je Tamagotchi na svoj popis 100 najboljih igračaka svih vremena, uz bok Lego kockicama i Rubikovoj kocki.

Digitalni ljubimci o kojima se korisnici moraju brinuti kada su gladni ili bolesni, odrastaju ovisno o pruženoj brizi, ali mogu i umrijeti ako su zanemareni.

Bandai Namco je u povodu 30. rođendana Tamagotchija otvorio posebnu izložbu. Ulazeći u prostor kroz golemo bijelo jaje, posjetitelji mogu razgledati razne instalacije pogodne za fotografiranje te povijesnu prostoriju u kojoj se mogu igrati s desecima različitih modela lansiranih tijekom godina.

Polovica ukupne prodaje ostvarena u Japanu

Gotovo polovica ukupne prodaje Tamagotchi uređaja ostvarena je u Japanu, dok je 33 % prodaje zabilježeno u obje Amerike, a samo 2 % u ostalim zemljama azijsko-pacifičke regije, navodi Bandai Namco.

Yumeho Akita (25) rekla je za AFP da ima lijepa sjećanja na svoje Tamagotchi iskustvo iz djetinjstva.

“Stvarno sam ga željela i kada sam ga napokon dobila, čuvala sam ga i vrlo pažljivo odgajala“.

Neki roditelji danas žele da njihova djeca dožive isto.

Američki scenarist Justin Piasecki, na odmoru u Japanu, rekao je za AFP da je nedavno kupio Tamagotchije kao božićni poklon za svoje dvije kćeri, stare četiri i šest godina.

“U ovom trenutku one imaju diplomu iz računalnih znanosti kad je riječ o Tamagotchiju“, rekao je smijući se. “Mislio sam da ću im ja morati pokazati kako se to radi, ali sada one pokazuju meni.“