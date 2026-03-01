11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini

Želite drugu putovnicu kako biste se mogli preseliti u inozemstvo ili jednostavno imati plan B? Novo izvješće International Livinga navodi 11 zemalja koje nude najbrže putove do državljanstva u 2026. godini.

Ako tražite zemlje u kojima je najlakše dobiti državljanstvo kako biste se mogli preseliti u inozemstvo ili jednostavno imati plan B, niste sami.

Prema nedavnoj anketi Harris Poll, gotovo polovica Amerikanaca želi dobiti drugu putovnicu ili je već ima, a otprilike četiri od 10 kaže da su razmišljali o preseljenju u inozemstvo ili planiraju preseliti. U međuvremenu, Ministarstvo obrane procjenjuje da je 4,4 milijuna Amerikanaca živjelo u inozemstvu od 2022., što je porast od 42% u odnosu na 2010.

Novo izvješće tvrtke International Living analizira zemlje koje nude najbrže i najjednostavnije puteve do državljanstva u 2026. godini.

“Druga putovnica može ljudima pružiti stupanj fleksibilnosti koji je teško postići na bilo koji drugi način“, rekla je u intervjuu za Forbes Jennifer Stevens, glavna urednica International Livinga. “Otvara vrata za ulaganja, putovanja i dulje boravke u inozemstvu, jednostavno vam daje mogućnosti.“

Druge putovnice: Što trebate znati

U 2026. godini pozornost se sve više okreće zemljama koje nude drugačiji put: državljanstvo putem ulaganja. “Postoji jeftinija i (često) brža alternativa: kupnja drugog državljanstva i putovnice koja ide uz njega“, piše u izvješću Ted Baumann, stručnjak za globalnu diversifikaciju u International Livingu. “To je poznato kao državljanstvo putem ulaganja ili CBI. Broj ljudi koji me pitaju o tome utrostručio se ili učetverostručio od početka ove godine.“

Ali kupnja putovnice nije tako jednostavna kao što zvuči. Ne možete legalno kupiti putnu ispravu: Prvo morate postati državljanin. I dok većina zemalja ne dopušta državljanstvo putem ulaganja, mala skupina to čini.

Državljanstvo putem ulaganja doživjelo je značajnu transformaciju tijekom posljednjeg desetljeća.

Nakon skandala i diplomatskog pritiska, Cipar je 2020. godine ugasio svoj program, a Malta je prekinula ponudu nakon što je izgubila pravnu bitku s Europskom unijom. EU je također signalizirala da bi mogla kazniti zemlje koje prodaju državljanstvo s pristupom Schengenu bez viza.

Kao rezultat toga, programi danas imaju daleko strožu dubinsku analizu. “Tržište CBI-a prolazi kroz globalne promjene. Cijene rastu. Dubinska analiza se shvaća ozbiljno. Prijevare i obmane se iskorjenjuju. Sumnjive ‘agencije za državljanstvo’ prisiljavaju se na propast“, kaže Baumann.

Prednost? Veća legitimnost. Kao što International Living navodi u svom izvješću, rastući standardi mogu smanjiti reputacijski rizik koji je povijesno povezan s programima CBI-a. “Kako CBI postaje legitimniji, smanjuje se i mrlja povezana s njim. Ako je želja za drugim državljanstvom iskrena i podnositelj zahtjeva se obveže na ‘prave veze’ sa zemljom, druge zemlje će vjerojatno tolerirati CBI“, kaže Baumann.

No investitori bi ipak trebali postupati oprezno i ​​znati posljedice. Državljanstvo putem ulaganja može omogućiti putovanje bez vize, financijsku diverzifikaciju i opcionalna prava boravka, ali ne oslobađa Amerikance od poreznih obveza u SAD-u.

Za mnoge, vrijednost leži prvenstveno u mogućnostima izbora, a ne u selidbi. A u svijetu koji se čini sve neizvjesnijim, imati mogućnosti postalo je vrijedna prednost.

Evo 11 zemalja koje nude formalne programe državljanstva putem ulaganja u 2026. godini, a koje je International Living naveo u svom izvješću.

Karibi

Karibi su epicentar programa državljanstva putem ulaganja, s većinom aktivnih ponuda diljem svijeta.

Glavni grad St. George na karipskom otoku Grenadi

1. Sveti Kristofor i Nevis

Godine 1984., St. Kitts i Nevis pokrenuli su program državljanstva putem ulaganja koji je bio pionir modernog modela CBI-a. I ostaje mjerilo u industriji. Danas se podnositelji zahtjeva mogu kvalificirati putem vladine donacije od 250.000 dolara ili ulaganja od 325.000 dolara u odobrene nekretnine, koje moraju biti u vlasništvu sedam godina. Ne postoji uvjet prebivališta.

2. Antigua i Barbuda

Antigua i Barbuda nude jednu od fleksibilnijih opcija u regiji, koja zahtijeva ili donaciju od 230.000 dolara ili 300.000 dolara u odobrenim nekretninama. Za razliku od većine konkurenata, program uključuje minimalni zahtjev za fizičku prisutnost: pet dana u zemlji unutar prvih pet godina.

3. Dominika

Dominika ima jedan od najpristupačnijih programa, s minimalnim doprinosom od 200.000 dolara ili odobrenim ulaganjem u nekretnine. Ne postoji uvjet boravka. Međutim, kao i nekoliko karipskih zemalja, njezini sporazumi o bezviznom režimu suočeni su s brojnim kritikama posljednjih godina.

4. Grenada

Grenada se ističe iz jedinstvenog razloga: njezini građani mogu podnijeti zahtjev za američku E-2 vizu za investitore, što većina drugih karipskih programa ne nudi. Kvalifikacije počinju s donacijom od 235.000 USD ili odobrenim ulaganjem u nekretnine.

5. Sveta Lucija

Sveta Lucija nudi državljanstvo počevši od 240.000 dolara putem donacije ili 300.000 dolara u odobrenim nekretninama, bez uvjeta prebivališta.

Europa

Uloga Europe na tržištu CBI-a dramatično se promijenila posljednjih godina. Europska unija signalizirala je sve veću netoleranciju prema državama članicama koje prodaju državljanstvo vezano uz pristup Schengenu. Ta je promjena potaknula investitore da traže brže i fleksibilnije opcije izvan Europske unije.

6. Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija nudi državljanstvo putem odobrenih ulaganja počevši od otprilike 200.000 eura, s trogodišnjim razdobljem posjedovanja. Iako se nalazi u Europi, nije dio Europske unije.

7. Turska

Turska, koja se prostire na području Europe i Azije, omogućuje podnositeljima zahtjeva da se kvalificiraju kupnjom nekretnine od 400.000 dolara ili bankovnim depozitom ili ulaganjem od 500.000 dolara. Imovina se obično mora držati tri godine. Turska nije članica Europske unije, tako da državljanstvo ne daje pravo boravka u EU.

Istanbul, Turska; Foto: Getty Images

Bliski istok i Afrika

8. Egipat

Egipat nudi jednu od najnižih ulaznih točaka izvan Kariba, počevši od donacije od 100.000 dolara ili bankovnog depozita od 500.000 dolara koji se drži tri godine. Noviji je sudionik na tržištu CBI-a.

9. Jordan

Program Jordana usmjeren je na pojedince s ultra visokom neto vrijednošću, a zahtijeva otprilike 1,4 milijuna dolara kvalificiranih ulaganja.

Ammam, Jordan; Foto: Getty Images

Azija i Pacifik

10. Kambodža

Kambodža nudi državljanstvo počevši od otprilike 245.000 dolara putem donacije ili odobrene investicije.

11. Vanuatu

Vanuatu se često navodi kao jedna od zemalja s najbržim i najlakšim uvjetima za dobivanje državljanstva, s početnim iznosom od otprilike 130.000 dolara. Međutim, zemlja se suočila s diplomatskim pritiskom koji je utjecao na sporazume o putovanju bez viza.

Vanuatu; Foto: Getty Images

Laura Begley Bloom, suradnica Forbesa (link na originalni članak)