Brojke koje stoje iza Svjetskog prvenstva 2026.

Dvadeset i pet reprezentacija – i dvojica igrača milijardera – još su u igri za trofej vrijedan 713.000 dolara i nagradni fond od 50 milijuna dolara. Donosimo još brojki koje treba znati o najvećem spektaklu svjetskog nogometa.

Nekoliko tjedna nakon početka Svjetskog prvenstva prava drama tek počinje.

Novi format turnira, s proširenim natjecanjem od 48 reprezentacija u grupnoj fazi, omogućio je da se ove godine čak 32 reprezentacije plasiraju u nokaut fazu – dvostruko više nego na prethodnih deset izdanja prvenstva. No, ulog je sada mnogo veći, a nogometne velesile Njemačka i Nizozemska već su ispale iz utrke za naslov. (Napomena: originalni članak objavljen je 1. srpnja)

S druge strane, autsajderi Paragvaj i Maroko izborili su mjesto među posljednjih 16 reprezentacija i još uvijek sanjaju finale koje će se 19. srpnja igrati na stadionu MetLife u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey. (Za potrebe Svjetskog prvenstva stadion je privremeno preimenovan u New York New Jersey Stadium – o tome više kasnije.)

No igra brojki tu ne staje. Donosimo 22 podatka koji najbolje opisuju dosadašnji tijek Svjetskog prvenstva 2026. – i 25 utakmica koje su još preostale.

2

Broj milijardera koji nastupaju na ovom Svjetskom prvenstvu.

Forbes procjenjuje da portugalski kapetan Cristiano Ronaldo vrijedi oko 1,2 milijarde dolara, dok je bogatstvo Argentinca Lionela Messija procijenjeno na 1,1 milijardu dolara.

Uz njih su samo još dvojica aktivnih sportaša tijekom karijere postali milijarderi prema Forbesu – košarkaš LeBron James i golfer Tiger Woods.

Ronaldo (41), koji je u posljednjih godinu dana zaradio oko 300 milijuna dolara prije poreza i provizija, ujedno je najplaćeniji igrač Svjetskog prvenstva i najplaćeniji sportaš svijeta.

3,43 %

Porez koji se obračunava nerezidentima na prihod ostvaren u Philadelphiji.

Sudionici Svjetskog prvenstva moraju se nositi s vrlo složenim poreznim pravilima na lokalnoj, saveznoj i federalnoj razini jer se utakmice igraju u 16 gradova triju država – SAD-a, Kanade i Meksika.

Plaće igrača, trenera pa čak i sudaca mogu se oporezivati prema mjestu rada. Tako će oni koji nastupe u Philadelphiji biti obveznici poreza od 3,43 %, dok Kansas City naplaćuje porez od 1 % na prihode koje ondje ostvare nerezidenti.

Erling Haaland; Foto: Guliver Image



6

Broj pogodaka vodećih strijelaca turnira.

Lionel Messi i Kylian Mbappé trenutno dijele prvo mjesto sa šest pogodaka, dok Norvežanin Erling Haaland ima pet.

Mbappé je prema kladionicama DraftKings i FanDuel glavni favorit za osvajanje Zlatne kopačke.

6

Broj Svjetskih prvenstava na kojima su nastupili Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

Obojica su debitirali 2006. u Njemačkoj i sada zajedno drže rekord po broju nastupa na svjetskim prvenstvima.

Messi je odigrao 29 utakmica, četiri više od Ronalda, ali Portugalac je jedini postigao pogodak na svakom od svojih šest Mundijala.

10

Broj uzastopnih poraza SAD-a protiv europskih reprezentacija.

Amerikanci nisu pobijedili europskog protivnika još od 2022. godine, računajući prijateljske i službene utakmice.

16

Broj uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva u kojima Nizozemska nije izgubila nakon 90 ili 120 minuta igre.

Od poraza u finalu 2010. godine Nizozemci nisu izgubili nijednu utakmicu osim nakon izvođenja jedanaesteraca.

Ipak, upravo su na taj način ispali 2014., 2022., ali i ove godine protiv Maroka.

19

Broj pogodaka Lionela Messija na svjetskim prvenstvima.

Messi je ove godine postigao hat-trick na otvaranju turnira te potom dodao još tri gola.

Zanimljivo, u prvih 19 utakmica na svjetskim prvenstvima postigao je samo šest pogodaka, dok ih je u posljednjih deset susreta zabio čak 13.

Njegov rekord već ozbiljno ugrožava Kylian Mbappé, koji sa samo 27 godina ima 18 pogodaka u 18 utakmica.

31

Broj kilometara koje je na ovom prvenstvu pretrčao paragvajski veznjak Andrés Cubas.

Prema FIFA-inoj aplikaciji za praćenje fizičkih performansi, Cubas je u četiri utakmice pretrčao gotovo 50 kilometara, najviše od svih igrača na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Čak i vratari u prosjeku pretrče više od 3,2 kilometra po utakmici.

Najveća zabilježena brzina pripada Kylianu Mbappéu, koji je sprintao 37,7 kilometara na sat.

+180

Kvote da će Francuska osvojiti naslov svjetskog prvaka.

Francuska je i dalje prvi favorit kladionica.

Prema Transfermarktu, francuska reprezentacija ima najvrjedniji kadar na prvenstvu, procijenjen na 1,7 milijardi dolara.

. Foto: Guliver Image

32.970 dolara

Početna cijena najskupljih ulaznica za finale.

Premium ulaznice puštene u prodaju u svibnju koštale su gotovo 33 tisuće dolara, tri puta više nego ranije ponuđene ulaznice iste kategorije.

Na FIFA-inoj platformi za preprodaju cijene su otišle još više.

Jedan je prodavatelj u travnju četiri mjesta za finale oglasio po 2,3 milijuna dolara po sjedalu.

Najjeftinije ulaznice na sekundarnom tržištu sada stoje gotovo 11.000 dolara.

Posebni VIP paketi nude:

mjesta uz teren od milijun dolara za skupinu od 12 osoba,

luksuzne lože za 24 osobe od 1,44 milijuna dolara,

mogućnost boravka na travnjaku tijekom dodjele trofeja za 600.000 dolara po osobi.

Osim ulaznica, navijači plaćaju i:

parkiranje do 300 dolara ,

, hotelski smještaj skuplji oko 50 % tijekom utakmica,

pivo koje na nekim stadionima stoji 20 dolara ili više,

ili više, povratnu željezničku kartu između New Yorka i stadiona u New Jerseyju 98 dolara.

500.000

Približan broj stanovnika Zelenortskih Otoka.

Ta afrička otočna država najmanja je po broju stanovnika koja je ikada izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

713.000 dolara

Procijenjena vrijednost zlata ugrađenog u trofej Svjetskog prvenstva.

Gotovo pet kilograma 18-karatnog zlata danas vrijedi više nego dvostruko u odnosu na 2022. godinu.

Trofej je visok oko 37 centimetara i većinu vremena čuva se u FIFA-inu muzeju u Zürichu.

18 milijuna

Prosječna gledanost na Foxu za pobjedu SAD-a protiv Paragvaja.

Riječ je o najgledanijem prijenosu muške nogometne utakmice na engleskom jeziku u povijesti američke televizije.

Španjolski prijenos na Telemundu i Peacocku također je postavio rekord s ukupno 13 milijuna gledatelja.

Globalno se očekuje da će Svjetsko prvenstvo pratiti više od pet milijardi ljudi, a finale bi moglo generirati čak 7 % ukupnog internetskog prometa u svijetu.

19 milijuna dolara

Iznos koji MetLife godišnje plaća za prava na ime stadiona MetLife.

No tijekom Svjetskog prvenstva FIFA je zahtijevala uklanjanje svih komercijalnih naziva stadiona, pa je objekt privremeno preimenovan u New York New Jersey Stadium.

50 milijuna dolara

Nagrada za osvajača Svjetskog prvenstva.

Svaka od 32 reprezentacije koje su prošle skupinu osvojit će najmanje 11 milijuna dolara, dok će i reprezentacije koje su ispale u skupini dobiti po 10 milijuna dolara.

Ukupan FIFA-in fond iznosi 871 milijun dolara, gotovo dvostruko više nego 2022.

57,8 milijuna dolara

Porezni prihodi kojih su se odrekle Florida, Georgia i Missouri zbog Svjetskog prvenstva.

Tri savezne države odobrile su porezne olakšice kako bi njihovi gradovi bili izabrani za domaćine.

221 milijun dolara

Iznos koji je FEMA dodijelila gradovima domaćinima radi zaštite od prijetnji bespilotnim letjelicama.

Tijekom prva dva tjedna turnira američke vlasti zaplijenile su više od 300 dronova u blizini stadiona.

250 milijuna dolara

Minimalni prihod koji Fox Sports očekuje od reklama tijekom tzv. “pauza za hidraciju”.

Svaka utakmica ima dvije trominutne stanke koje televizijske kuće koriste za emitiranje skupih oglasa.

Procjenjuje se da bi samo te reklamne pauze mogle donijeti više od 500 milijuna dolara prihoda.

250 milijuna dolara

Iznos koji FIFA isplaćuje klubovima čiji igrači nastupaju na Svjetskom prvenstvu.

Klubovi će dobivati najmanje 5.000 dolara po igraču dnevno kroz FIFA-in Program pogodnosti za klubove.

3,8 milijardi dolara

FIFA-in proračun za organizaciju Svjetskog prvenstva.

Od toga se 1,1 milijarda dolara odnosi na operativne troškove, uključujući prijevoz, logistiku i suđenje.

U taj iznos nisu uključeni troškovi saveznih država i gradova domaćina, koji pojedinačno ulažu više od 100 milijuna dolara.

Foto: Guliver Image

5,4 milijarde dolara

Vrijednost klađenja na platformama Kalshi i Polymarket tijekom prvog tjedna prvenstva.

Ukupan promet na Kalshiju do sada dosegnuo je 14,6 milijardi dolara, dok se procjenjuje da će se tijekom prvenstva putem internetskih kladionica u SAD-u uplatiti oko 4,4 milijarde dolara.

13 milijardi dolara

Prihod koji FIFA očekuje tijekom četverogodišnjeg ciklusa zaključno sa Svjetskim prvenstvom 2026.

Od toga se gotovo 9 milijardi dolara očekuje upravo tijekom 2026., uključujući:

3,9 milijardi dolara od televizijskih prava,

od televizijskih prava, više od 3 milijarde dolara od prodaje ulaznica i VIP paketa.

Za usporedbu, četverogodišnji ciklus Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. FIFA-i je donio rekordnih 7,6 milijardi dolara prihoda.

Brett Knight, Forbes (link na originalni članak)