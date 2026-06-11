Nogomet i statistika: Uvod u prvenstvo

Tri države domaćina, 16 gradova, 12 grupa u kojima se natječe rekordnih 48 država i ukupno 104 utakmice – to su zasad poznate brojke nadolazećega Svjetskoga nogometnog prvenstva.

Dok se čekaju utakmice i rezultati, Državni zavod za statistiku proučio je baze podataka, istražio tablice i grafikone i time napravio statistički uvod u vrlo vjerojatno najgledaniji sportski i globalni događaj godine.

Što znamo o domaćinima?

SAD, Kanada i Meksiko udružili su snage i od 11. lipnja do 19. srpnja domaćini su Svjetskoga nogometnog prvenstva. Svirat će mariachi, nazdravljat će se pivom i tekilom, na stadionima i navijačkim zonama jesti američki fast – food, a zasigurno kupiti i pokoji javorov sirup kao suvenir iz Kanade. Hoće li ostati vremena i novaca za dodatan shopping, svatko će odlučiti za sebe. S obzirom na to da Hrvatska redovito uvozi proizvode iz zemalja domaćina, vrijedi spomenuti i podatke o robnoj razmjeni za 2025.

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Kad se još davne 2018. saznalo tko će biti domaćini ovogodišnjeg mundijala, mnogi su počeli kovati planove kako otputovati na neku od utakmica na kojima igra hrvatska reprezentacija. Kako se približavao termin i osigurao plasman na svjetskom prvenstvu, planovi su postajali sve konkretniji.

Iako se u ovom trenutku ne znamo koliko će hrvatskih navijača u lipnju i srpnju zaista otputovati u Sjevernu Ameriku, Zavod za statistiku provjerio je koliko su Hrvati putovali u SAD, Kanadu i Meksiko u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u posljednjih deset godina.

Grafikon: DZS

Očekivano, od ove tri nacije najviše turista u Hrvatsku je došlo iz SAD-a.

Vizual: DZS

Što znamo o protivnicima?

Dok prvenstvo započinje 11. lipnja, hrvatska reprezentacija natjecanje otvara 17. lipnja utakmicom protiv Engleske. Za potrebe ovog prikaza DZS je provjerio vrijednost robne razmjene s Ujedinjenom Kraljevinom te saznali da izvoz uvelike premašuje uvoz. Naime, Hrvatska je u 2025. iz Ujedinjene Kraljevine

Budući da ispijanje čaja i konzumaciju fish&chipsa spominje svaki turistički vodič, DZS je provjerio koliko se tih proizvoda proizvodi u Hrvatskoj: u 2024. – 55 tona čaja, 30 574 tone prerađene ribe i 133 862 tone krumpira.

Iduća je na redu momčad Paname. Ta srednjoamerička zemlja, mnogima najpoznatija po Panamskom kanalu, slovi i kao veliki proizvođač kvalitetne kave – Hrvatima vjerojatno omiljenog napitka, pa vrijedi spomenuti kako je Hrvatska iz Paname uvezla ukupno 19 981 tonu kave.

Prolazi li Hrvatska u iduću fazu natjecanja znat će se nakon ogleda s posljednjim protivnikom u grupnoj fazi gdje će se suočiti s reprezentacijom Gane. Ta afrička država s izlazom na Atlantski ocean među vodećim je svjetskim proizvođačima kakaa, još jedne namirnice koju Hrvati itekako vole i koje smo u 2024. proizveli 678 tona.

Što znamo o nama?

Kao i u prijašnjim izdanjima, utakmice hrvatske reprezentacije vrijeme su za zajedništvo, pozitivno raspoloženje i glasnu podršku koje zasigurno neće nedostajati na brojnim terasama ugostiteljskih objekata kojih, prema podacima statističkog registra za 2026., ima više od 11,5 tisuća. Pritom čaše zasigurno neće ostati prazne – u 2024. se u Hrvatskoj proizveli 3.227.545 hektolitara piva, 3.825.001 hektolitar bezalkoholnih osvježavajućih pića i 3.060.811 hektolitara mineralne vode.

Hrvatska je od proglašenja svoje samostalnosti igrala na šest od ukupno osam svjetskih prvenstava, a pritom je osvojila dvije bronce i jedno srebro.