Četvrt milijuna ljudi suočeno s gubitkom posla u jednoj od najvećih europskih ekonomija

Gospodarski rast naglo usporava, inflacija ponovno jača, a kompanije sve češće posežu za rezanjem troškova i odgađanjem zapošljavanja, upozoravaju analitičari.

Gotovo 250.000 radnih mjesta u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo bi nestati do sredine sljedeće godine jer se gospodarstvo opasno približava recesiji, upozoravaju analitičari EY-a i Deloittea. Poslovno povjerenje snažno uzdrmano eskalacijom američko-izraelskog sukoba s Iranom.

Posljedice su već vidljive u korporativnom sektoru. Financijski direktori velikih kompanija počeli su rezati troškove i odgađati investicije, signalizirajući usporavanje gospodarske aktivnosti. Očekuje se da će se rast gospodarstva prepoloviti, s 1,4 na 0,7 posto, čime se naglo prekida početni zamah iz prvog dijela godine. U drugom i trećem tromjesečju predviđa se stagnacija, što zemlju dovodi na prag tehničke recesije.

Dvostruko veća inflacija

Pritisak se prelijeva i na tržište rada. Nezaposlenost bi mogla dosegnuti 5,8 posto do sredine 2027., uz gotovo 250.000 dodatnih izgubljenih radnih mjesta. Paralelno, inflacija bi u drugoj polovici 2026. mogla porasti prema razini od četiri, znatno iznad cilja od dva posto koje je postavila središnja banka, piše The Guardian.

Ključni problem leži u kombinaciji skuplje energije, poremećenih opskrbnih lanaca i skupljeg financiranja. To smanjuje kupovnu moć potrošača i hladi investicijski apetit kompanija, upravo u trenutku kada je zamah rasta počeo jačati.

Faza povećanog opreza

Raspoloženje u financijskim odjelima dodatno se pogoršalo. Povjerenje financijskih direktora palo je na najniže razine od pandemije, uz snažan pomak prema defenzivnim strategijama. Fokus se prebacuje na očuvanje likvidnosti, rezanje troškova i jačanje bilanci, dok planovi zapošljavanja i kapitalnih ulaganja sve više blijede.

Geopolitika je pritom identificirana kao dominantan rizik. Većina financijskih direktora kao glavne prijetnje ističe rast cijena energije, inflaciju i kamatne stope, ali i sve izraženije sigurnosne izazove poput kibernetičkih napada. U takvom okruženju, britanske kompanije ulaze u fazu povećanog opreza, a upravo taj kolektivni zaokret prema konzervativnijem poslovanju mogao bi dodatno zakočiti gospodarski rast u mjesecima koji dolaze.