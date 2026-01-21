U Londonu gotovo dvostruko više nezaposlenih nego prije dvije godine – jedna skupina posebno na udaru

Rast plaća u privatnom sektoru pao je na najnižu razinu u posljednjih pet godina, dok su plaće u javnom sektoru i dalje “povišene” zbog trajnog učinka ranijih dogovora o povećanju plaća.

U utorak su objavljeni novi podaci o nezaposlenosti koji pokazuju da je stopa nezaposlenosti u Ujedinjenom Kraljevstvu ostala na razini od 5,1 posto u tromjesečju do studenoga, razdoblju obilježenom raspravama o teškom proračunu koji tek slijedi, prema podacima Ureda za nacionalnu statistiku (ONS). Riječ je o osjetnom pogoršanju u odnosu na 2024. godinu, kada je stopa nezaposlenosti iznosila 4,1 posto u trenutku kada je Laburistička stranka preuzela vlast.

Posebno se ističe London, koji gubi radna mjesta brže nego bilo koja druga regija u zemlji. Najnoviji službeni podaci ONS-a o tržištu rada pokazuju da je broj zaposlenih na platnim listama u Londonu tijekom 2025. pao za 1,1 posto, što predstavlja najbrži pad još od pandemije. Ti zabrinjavajući pokazatelji upućuju na to da je London najteže pogođen mjerama koje je ministrica financija Rachel Reeves predstavila u jesenskom proračunu 2024., uključujući povećanje stopa doprinosa za nacionalno osiguranje te znatna povećanja nacionalne minimalne plaće, osobito za mlađe radnike.

Svaki peti mladi nezaposlen

Službena stopa nezaposlenosti u Londonu porasla je na 7,2 posto u tromjesečju od rujna do studenoga, što je najviša stopa u zemlji i najgora od lockdowna u zimi 2021. godine. To znači da se broj nezaposlenih u glavnom gradu gotovo udvostručio u manje od dvije godine, otkako je dosegnuo najnižu razinu od 3,8 posto u tromjesečju do siječnja 2024. godine. Najteže su pogođeni mlađi ljudi, među kojima je stopa nezaposlenosti porasla s 16,6 na 18,8 posto u godini do rujna. Suprotno tome, stopa nezaposlenosti među osobama u dobi od 35 do 49 godina ostala je nepromijenjena, na relativno niskih 3,9 posto.

Preliminarni podaci ONS-a također pokazuju da je na nacionalnoj razini krajem godine bilo 184.000 zaposlenih manje na platnim listama nego na njezinu početku, što predstavlja pad od 0,6 posto. Najveći gubici zabilježeni su u maloprodaji, gdje je nestalo 72.000 radnih mjesta, te u ugostiteljstvu, koje je izgubilo gotovo 70.000 radnih mjesta. Najveći porast zaposlenosti ostvaren je u sektoru zdravstva i socijalne skrbi, s povećanjem od 37.000 radnih mjesta, a slijedi javna uprava s 16.000 novih zaposlenih.

Dva sektora posebno pogođena

Maloprodaja i ugostiteljstvo bili su posebno snažno pogođeni promjenama stopa i pragova doprinosa za nacionalno osiguranje poslodavaca koje je Rachel Reeves najavila u svom prvom proračunu u listopadu 2024., a koje su stupile na snagu u travnju prošle godine. Te su mjere osobito teško pogodile sektore koji zapošljavaju velik broj mladih, slabije plaćenih i radnika s nepunim radnim vremenom, uključujući i mnoge studente.

Istodobno, novi službeni podaci pokazuju da je rast plaća u privatnom sektoru pao na najnižu razinu u posljednjih pet godina. U javnom sektoru, međutim, plaće su i dalje “povišene”, prema ONS-u, zbog trajnog učinka ranijih dogovora o povećanju plaća. Zaposlenici u javnom sektoru zabilježili su godišnji rast primanja od 7,9 posto, dok su radnici u privatnom sektoru u prosjeku dobili povećanje plaća od 3,6 posto. Ti podaci pokazuju da radnici i dalje ostvaruju povišice, ali one su osjetno manje nego u prethodnom razdoblju, u kontekstu sve slabije dinamike na tržištu rada.

Stopa inflacije u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je u prosincu na 3,4 posto, pokazuju podaci ONS-a. Inflacija se u dvanaest mjeseci do studenoga spustila na 3,2 posto, a ti su podaci potaknuli Banku Engleske da na posljednjoj sjednici prošle godine smanji kamatne stope. Ona je u prosincu blago porasla, zbog viših cijena hrane, duhana i zrakoplovnih karata. ONS je naveo da su ta povećanja djelomično ublažena usporavanjem rasta najamnina te nižim cijenama niza rekreacijskih i kulturnih proizvoda i usluga.Britanska funta nakon objave podataka uglavnom je ostala nepromijenjena u odnosu na dolar, na razini od 1,3231 dolara.