Cijene ulaznica za četvrtfinale Svjetskog prvenstva pale gotovo 60 % nakon ispadanja SAD-a i Portugala

Ulaznice za četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Los Angelesu naglo su pojeftinile za više od polovice na sekundarnom tržištu nakon ispadanja SAD-a i Portugala u ponedjeljak. To je najnoviji značajan pad cijena ulaznica na turniru uoči finala koje će se održati kasnije ovog mjeseca. Prema podacima platforme TickPick, najniža cijena ulaznice za utakmicu koja se igra ovog petka pala je s 2.950 dolara na približno 1.200 dolara do utorka poslijepodne.

Pad cijena uslijedio je nakon što se reprezentacija SAD-a nije uspjela plasirati u četvrtfinale protiv Španjolske, izgubivši u ponedjeljak u Seattleu od Belgije rezultatom 4:1.

Španjolska je u ponedjeljak svladala Portugal s 1:0, čime je završila karijeru Cristiana Ronalda na svjetskim prvenstvima i ujedno uklonila velik dio zvjezdanog sjaja četvrtfinalnog susreta u Los Angelesu. Da su se umjesto toga u četvrtfinalu susreli SAD i Portugal, cijene ulaznica vrlo bi vjerojatno bile znatno više.

Prema TickPicku, četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka, koja se igra u četvrtak u Foxboroughu u saveznoj državi Massachusetts, trenutačno je najjeftiniji četvrtfinalni dvoboj na sekundarnom tržištu, s početnim cijenama ulaznica od 989 dolara.

Točno 9.346 dolara iznosi najniža cijena ulaznice za finale Svjetskog prvenstva prema stanju u utorak poslijepodne. Očekuje se da će se ta cijena gotovo sigurno promijeniti, ovisno o tome koje se reprezentacije plasiraju u finale. Finalna utakmica igra se 19. srpnja u New Jerseyju.

Prema kladionicama, glavni favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva je Francuska, a slijede Španjolska, Argentina i Engleska. Prema podacima SeatPicka, prosječne najniže cijene ulaznica za četvrtfinalne utakmice pale su za 31,5 % tijekom posljednja 24 sata te za 50,4 % u posljednja tri dana.

Broj dostupnih ulaznica na sekundarnom tržištu porastao je na 49.415, što je znatno više u odnosu na 28.285 ulaznica dostupnih na početku Svjetskog prvenstva, izvijestio je SeatPick.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo smatra se najskupljim u povijesti natjecanja, pri čemu su početne cijene ulaznica dosezale čak sedmerostruki iznos u odnosu na prethodna izdanja prvenstva.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link na originalni članak)