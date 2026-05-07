Evo kolike bonuse nudi američka tajna služba suočena s porastom političkog nasilja i manjkom ljudstva

Američka tajna služba nudi značajne bonuse dok nastoji popuniti kadrovske praznine uoči velikih događaja 2028. godine i nakon nedavnih visokoprofilnih incidenata političkog nasilja koji su povećali zabrinutost zbog manjka osoblja u agenciji.

Tajna služba nudi poticaje za zapošljavanje od 40.000 dolara za specijalne agente u desecima saveznih država, prema oglasima za posao, a 75.000 dolara poticaja za policiju Tajne službe i specijalne operacije te 60.000 dolara poticaja za specijalne agente u njezinom timu za protunapad, koji pruža taktičku podršku Predsjedničkoj zaštitnoj diviziji.

Agencija “hitno zapošljava” specijalne agente za svoj tim za ublažavanje opasnih agenasa i medicinski hitni odgovor, koji reagira u “opasnim, toksičnim ili smrtonosnim okruženjima kako bi locirao, izvukao, dekontaminirao i pružio medicinske intervencije za spašavanje života osobama pod zaštitom Tajne službe”, navodi se u oglasu.

Cilj joj je otvoriti 852 nova radna mjesta u fiskalnoj 2027. godini, uključujući 520 specijalnih agenata, prema godišnjem proračunskom zahtjevu Tajne službe, što je dio napora da se do 2028. zaposli 4.000 novih djelatnika, odnosno povećanje osoblja za 20% koje bi agenciju dovelo do ukupno 10.000 zaposlenih, izvijestilo je ranije ove godine više medija.

Agencija je priopćila da je zaposlila 824 pripravnika u prvih sedam mjeseci fiskalne 2026. godine, u usporedbi s 786 u cijeloj 2025., te da je na putu da do kraja 2027. zaposli približno 2.000 stručnjaka za provedbu zakona.

Tajna služba posljednjih se godina suočava s odljevom zaposlenika i poteškoćama u privlačenju novih zbog niza razloga, uključujući loš moral, promjene u vodstvu, nedostatak kvalificiranih kandidata i složen proces zapošljavanja, izvijestio je The Washington Post.

Val zapošljavanja započeo je prije nedavnih visokoprofilnih incidenata političkog nasilja, uključujući pucnjavu u travnju na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, ali “povećano sigurnosno okruženje svakako naglašava potrebu za jačanjem redova”, rekao je glasnogovornik Nate Herring.

Tajna služba pod povećalom nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće

Pucnjava u travnju u hotelu Washington Hilton, izvan večere Udruženja dopisnika, potaknula je nagađanja o mogućim sigurnosnim propustima, osobito nakon što je više istraga utvrdilo da su nedostaci u planiranju i kadroviranju Tajne službe pridonijeli pokušaju atentata na Trumpa 2024. na njegovom skupu u Butleru u Pennsylvaniji. Osumnjičeni Cole Tomas Allen probio se pokraj Tajne službe prije nego što je zaustavljen ispred dvorane, u predvorju hotela, gdje je razmjenjivao vatru s policijom, rekli su dužnosnici. Agent Tajne službe pogođen je u unakrsnoj vatri u svoj pancirni prsluk, iako nije jasno tko je ispalio metak. Događaj nije dobio oznaku “Nacionalni posebni sigurnosni događaj” koja se dodjeljuje drugima na kojima sudjeluju visoki dužnosnici, poput obraćanja o stanju nacije ili inauguracije, izvijestio je The Washington Post pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvršni direktor WHCA Steve Thomma rekao je za The Post da nije upoznat s tim da je godišnji događaj ranijih godina dobivao tu oznaku, a neimenovani vladin izvor rekao je da se ona obično dodjeljuje višednevnim događajima kojima prisustvuju predsjednik i drugi najviši dužnosnici. Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche branio je sigurnost na događaju, rekavši za CNN da je “to bila velika sigurnosna uspješnica… osumnjičeni je jedva probio perimetar.” Senator Dick Durbin, demokrat iz Illinoisa, također je rekao za Politico da nije vidio “nikakve naznake” da je sigurnosni propust pridonio pucnjavi, nakon brifinga s ravnateljem Tajne službe Seanom Curranom.

Službu napustilo 1.400 ljudi

Tajna služba zatražila je 91 milijun dolara za financiranje predsjedničke kampanje 2028. i 50,8 milijuna dolara za Olimpijske igre u svom najnovijem proračunskom zahtjevu. Ti događaji spadaju među sedam "Nacionalnih posebnih sigurnosnih događaja" 2028. godine, rekao je Herring.

Veliki broj je 1.400, a toliko je zaposlenika Tajne službe napustilo agenciju u fiskalnim godinama 2022. i 2023., što je najveći gubitak kadra u agenciji u najmanje dva desetljeća, izvijestio je The New York Times pozivajući se na savezne evidencije.

Ljudi “jako, jako opterećni”

Inače, nedostatak osoblja dodatno otežava ionako zahtjevne uvjete rada agentima koji moraju raditi prekovremeno kako bi nadoknadili manjak, prema više izvješća. “Ne možemo stvoriti dovoljno poticaja da neutraliziramo činjenicu da naše ljude jako, jako opterećujemo”, rekao je zamjenik ravnatelja Tajne službe Matthew Quinn za The Washington Post.

Zapošljavanje i obuka u agenciji također su zahtjevan proces, a kako bi ostvarili ciljeve zapošljavanja, “morat će ukloniti sve upravljačke i birokratske prepreke”, rekla je bivša ministrica domovinske sigurnosti Janet Napolitano za isti list. Agencija nije imala dovoljno agenata spremnih za napredovanje kako bi nadoknadila značajan gubitak zaposlenika posljednjih godina, izvijestio je The New York Times 2024. Obuka je usporena, dijelom zbog zastarjelog objekta koji je ponekad bio poplavljen. Nakon što je 2014. naoružani uljez provalio u Bijelu kuću, agencija je u ubrzanom zapošljavanju zapošljavala ljude koji nisu bili dovoljno osposobljeni za posao i koji su češće odlazili, prema pisanju The Timesa.

Plan da se ponovno zaposle umirovljeni agenti i omogući im primanje plaće uz mirovinu pokazao se problematičnim jer je neke agente potaknuo na ranije umirovljenje kako bi bili ponovno zaposleni i primali dvostruka primanja, izvijestio je The Times. Herring je rekao da je agencija od tada “pojednostavila naše procese zapošljavanja smanjenjem stare, birokratske procedure, što nam omogućuje da brže dovedemo najbolje kandidate.” Dodao je da Tajna služba nastavlja “proaktivan pristup smanjenju odlazaka”, uključujući “grupne poticaje za zadržavanje specijalnih agenata, policajaca Tajne službe, stručnjaka za kibernetičku sigurnost i drugih specijaliziranih timova kako bi se zadržali iskusni profesionalci.”

