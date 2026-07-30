FIFA postavila rok za 20 milijuna dolara članicama

FIFA će u rujnu zatražiti od svojih 211 članica da glasuju o kontroverznom planu prodaje manjinskog udjela u Svjetskom prvenstvu, izvijestilo je više medija, iako su plan već kritizirala nogometna upravljačka tijela u Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji i Europi.

Prema informacijama koje su prvi objavili The Times i Financial Times, FIFA planira prikupiti procijenjenih 4,2 milijarde američkih dolara tijekom 2026. godine prodajom 20-postotnog manjinskog udjela u novoj podružnici, pri procijenjenoj vrijednosti tvrtke od 20 milijardi dolara.

FIFA je planove potvrdila u priopćenju objavljenom u utorak ujutro, navodeći da će nova tvrtka nositi naziv FIFA Forward Enterprise te upravljati neprofitnoj organizaciji pripadajućim komercijalnim i organizacijskim poslovima vezanim uz natjecanja i događaje.

Ako transakcija bude odobrena, svih 211 članica FIFA-e primit će po 20 milijuna dolara financijske potpore, priopćila je organizacija, dodajući da će se godišnja sredstva za članice nastaviti povećavati sve do 2038. godine.

FIFA ističe da će ostati većinski vlasnik nove podružnice te zadržati kontrolu nad rasporedom natjecanja i utakmica, kao i nad upravljačkim i regulatornim odlukama.

Investicijsku skupinu predvodit će Thrive Eternal, fond koji je osnovao Josh Kushner putem svoje investicijske tvrtke Thrive Capital, a koji je ranije stekao manjinski udjel u baseball klubu San Francisco Giants. FIFA je također objavila da je u transakciji savjetuju bankari iz JPMorgana.

Plan mora odobriti većina FIFA-inih članica.

Prema pisanju Sky Newsa, UEFA nije bila upoznata s planovima prije utorka, a tijekom ovog tjedna planira održati hitan virtualni sastanak kako bi raspravila prijedlog.

Više medija izvijestilo je da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino odredio 19. rujna kao rok do kojeg članice moraju glasovati o prijedlogu ako žele ostvariti pravo na jednokratnu uplatu od 20 milijuna dolara.

Što slijedi?

Prema agenciji France-Presse, pozivajući se na izjavu francuske ministrice sporta Marine Ferrari, hitan sastanak UEFA-e trebao bi se održati u srijedu.

“Suočeni s projektom koji bi mogao temeljito promijeniti naš sport, ključno je da europski dionici nastupe jedinstveno”, izjavila je Ferrari.

UEFA navodno razmatra mogućnost prijetnje bojkotom FIFA-inih natjecanja, uključujući Svjetsko klupsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo.

Napetosti između UEFA-e i FIFA-e posljednjih su tjedana dodatno porasle. Prema Reutersu, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin bojkotirao je finale Svjetskog prvenstva zbog više razloga, među kojima je bila i FIFA-ina odluka da tijekom turnira poništi suspenziju američkog reprezentativca Folarina Baloguna nakon crvenog kartona.

U priopćenju objavljenom kasnije u srijedu UEFA je navela da je razgovarala s “dionicima iz cijelog nogometnog svijeta” te ustvrdila da postoji “značajan i rastući otpor FIFA-inom planu”. Organizacija je također poručila da činjenica da bi članice mogle izgubiti isplatu od 20 milijuna dolara ako ne prihvate plan “govori sve što treba znati o ovom prijedlogu”.

Infantinova moguća buduća uloga

Prema pisanju The Timesa, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino mogao bi imati važnu ulogu u novoj kompaniji.

Infantino se sljedeće godine kandidira za novi predsjednički mandat, no prema pravilima nakon 2031. više se neće moći kandidirati. Izvori su za The Times rekli da bi nakon isteka posljednjeg mandata mogao postati povjerenik ili glavni izvršni direktor (CEO) nove tvrtke.

Infantino je kasnije izjavio da se o toj mogućnosti “nikada nije razgovaralo“, dok FIFA u svom priopćenju nije dodatno pojasnila njegovu potencijalnu buduću ulogu.

Infantino je posljednjih mjeseci bio izložen kritikama zbog bliskih odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojem je prošlog prosinca uručio inauguralnu FIFA-inu Nagradu za mir. Prema pisanju The Timesa, FIFA je o planovima navodno konzultirala i Trumpovu administraciju. Ipak, Jared Kushner, Trumpov zet i stariji brat Josha Kushnera, nije među investitorima uključenima u projekt.

Šta kažu glavni kritičari plana

Prijedlog je izazvao velike kontroverze među navijačima, analitičarima i nogometnim organizacijama.

UEFA je poručila: “Ovim se prelazi granica koju nogometne upravljačke institucije nikada ne bi smjele prijeći.”

Dodala je da:

“UEFA ovo smatra iznimno ozbiljnim. Tako bi trebali i svi nacionalni nogometni savezi, lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti nogometa. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se može trgovati, posebno bez ikakve transparentnosti o tome tko će od toga financijski profitirati. Nitko od nas nije vlasnik nogometa. FIFA nema pravo prodavati ga.”

Nedugo nakon reakcije UEFA-e, CONCACAF, konfederacija koja upravlja nogometom u Sjevernoj Americi, Srednjoj Americi i na Karibima, objavila je da je za plan saznala isključivo iz medijskih izvješća te izrazila “duboku zabrinutost zbog izostanka odgovarajućeg postupka“. Organizacija je također izrazila razočaranje jer prijedlog nije prethodno raspravljen s ostalim kontinentalnim konfederacijama.

Slično priopćenje objavila je i Azijska nogometna konfederacija (AFC), navodeći da nije bila konzultirana niti joj je pružena prilika da prijedlog razmotri kroz postojeće upravljačke mehanizme.

U srijedu se oglasio i Engleski nogometni savez (FA), poručivši da je bio “potpuno nesvjestan ovog prijedloga” te da nema konkretnih informacija o njegovom sadržaju ni uvjetima. Savez je izrazio duboku zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti te najavio da će detaljnije komentirati kada budu poznate sve pojedinosti.

Protiv prijedloga istupio je i britanski političar Andy Burnham, koji je izjavio: “Nogomet ne pripada investitorima. Pripada ljudima koji pune tribine i koji iz tjedna u tjedan, po kiši ili suncu, žive za ovaj sport.”

Dodao je da Svjetsko prvenstvo nije “proizvod”, nego da “pripada navijačima“.

Prihodi od Svjetskog prvenstva

Točno 15 milijardi dolara – toliko je FIFA ostvarila prihoda od Svjetskog prvenstva 2026., prema podacima same organizacije. To je znatno više od približno 7,57 milijardi dolara ostvarenih tijekom ciklusa Svjetskog prvenstva 2022.

U govoru održanom ranije ove godine Gianni Infantino izjavio je da želi “osloboditi komercijalni potencijal i prilike koje FIFA ima“, a upravo se na tu izjavu FIFA više puta pozvala predstavljajući plan osnivanja nove tvrtke.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)